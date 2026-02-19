ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر میں 209 مائننگ بلاکس میں سے 68 باہر کے لوگوں کو لیز پر دیے گئے
وادی کشمیر میں 70 مائنر بلاکس کی نیلامی کی گئی ہے اور 17 بلاک باہر کی کمپنیوں کو لیز پر دیئے گئے ہیں۔
Published : February 19, 2026 at 3:34 PM IST
جموں:(عامر تانترے) جموں و کشمیر حکومت نے مختلف کمپنیوں کو 209 معمولی معدنیات کے بلاکس لیز پر دیئے ہیں اور ایسے 68 بلاک اس یونین ٹیریٹری سے باہر سے آنے والی کمپنیوں کو نیلام کیے گئے ہیں۔ یہ مائنر معدنی بلاک جموں و کشمیر کے مختلف دریاؤں میں لیز پر دیئے گئے ہیں۔
گلمرگ سے ممبر قانون ساز اسمبلی (ایم ایل اے) پیرزادہ فاروق احمد شاہ کی طرف سے اٹھائے گئے ایک سوال کے تحریری جواب میں کان کنی کے وزیر سریندر چودھری نے بتایا کہ 2020 کے بعد زیادہ تر معمولی معدنیات کے بلاکس کی نیلامی ہوئی ہے لیکن جموں و کشمیر کے معدنی رعایتی اصول 2016 کے مطابق 2018 میں ایسے 12 بلاکس کی نیلامی کی گئی تھی۔
تحریری جواب کے مطابق، کان کنی کے وزیر نے بتایا کہ جموں خطہ میں 139 چھوٹے بلاکس کی نیلامی کی گئی ہے اور ان میں سے 51 جموں و کشمیر کے باہر سے آنے والی کمپنیوں کو دیے گئے ہیں۔ وادی کشمیر میں 70 معمولی معدنی بلاکس کی نیلامی کی گئی ہے اور ایسے 17 بلاک باہر کی کمپنیوں کو لیز پر دیئے گئے ہیں۔
جموں ضلع میں، ایسے 34 بلاکس کی نیلامی کی گئی، اور ان میں سے نو باہر کے لوگوں کو دیے گئے۔ اس کے بعد ضلع ریاسی تھا، جہاں 25 بلاکس کی نیلامی ہوئی، اور 14 باہر کے لوگوں کو دیے گئے۔ راجوری ضلع میں، 22 بلاکس کی نیلامی کی گئی، اور چھ لیز باہر کی کمپنیوں کو دی گئیں۔ پونچھ ضلع میں ایسے 15 بلاکس کی نیلامی کی گئی اور آٹھ باہر کی کمپنیوں کو لیز پر دیے گئے۔ سانبہ ضلع میں، 19 بلاکس کی نیلامی کی گئی، اور چھ لیز باہر کی کمپنیوں کو دی گئیں۔ ادھم پور میں سات بلاکس کی نیلامی ہوئی اور دو باہر کی کمپنیوں کو دیے گئے۔ کشتواڑ ضلع میں، دو بلاکس کی نیلامی کی گئی، اور ایک کو جموں و کشمیر سے باہر کی ایک کمپنی نے حاصل کیا۔ ڈوڈہ ضلع میں صرف ایک بلاک کی نیلامی ہوئی اور وہ بھی ایک مقامی کمپنی نے حاصل کی۔
اسی طرح، وادی کشمیر میں، شوپیاں ضلع میں سب سے زیادہ بلاکس کی نیلامی ہوئی، جس میں 20 بلاکس کی نیلامی ہوئی اور پانچ باہر کے لوگوں نے حاصل کیے۔ کولگام ضلع میں 19 بلاکس کی نیلامی ہوئی اور سات باہر کی کمپنیوں نے حاصل کیے، کپواڑہ میں 12 بلاک نیلام ہوئے اور ایک باہر کی کمپنی نے حاصل کیا، پلوامہ میں چار معمولی معدنی بلاک نیلام ہوئے اور ان میں سے تین باہر کے لوگوں نے حاصل کیے، اور بارہمولہ میں ایسے سات بلاکس کی نیلامی ہوئی اور ایک جے اینڈ کے باہر کی کمپنی نے حاصل کیا۔ بڈگام، اننت ناگ اور گاندربل میں معمولی معدنی بلاکس مقامی کمپنیوں نے حاصل کیے تھے۔
کان کنی کے محکمے کو تمام نیلامیوں سے 71.10 کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی ہے، جس میں جموں خطے سے 52.81 کروڑ روپے اور وادی کشمیر سے 18.21 کروڑ روپے شامل ہیں۔
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے، گلمرگ کے ایم ایل اے فاروق احمد شاہ نے کہا، "ہم نے ہمیشہ اس بات کو برقرار رکھا ہے کہ کسی بھی کان کنی بلاک کو لیز پر دیتے وقت، مقامی لوگوں کو ترجیح دی جانی چاہیے، جس سے بڑھتی ہوئی بے روزگاری پر قابو پایا جا سکے گا۔ حکومت کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آیا ان کمپنیوں نے محکمہ کی طرف سے مقرر کردہ مائننگ شیئر کا استعمال کیا ہے۔"