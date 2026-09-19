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قاضی گنڈ میں 658 سونے جیسے بسکٹ کی برآمدگی، جانچ میں تانبے کے نکلے
پولیس کے مطابق انکوائری میں برآمد شدہ سنہری رنگ میں لپٹے تانبے کےمواد کے ماخذ، اسے لے جانے کی وجوہات کا پتہ لگایا جائے گا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 19, 2026 at 7:48 AM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں پولیس نے جمعہ کے روز قاضی گنڈ کے ویسو علاقے میں قومی شاہراہ پر ناکہ چیکنگ کے دوران ایک گاڑی سے 658 سونے جیسے بسکٹ (سکے) برآمد کرکے تین افراد کو حراست میں لے لیا۔
پولیس کے مطابق ناکہ پارٹی نے گاڑی نمبر MP09CS0451 کو چیکنگ کے دوران روکا، جس میں سوار تین افراد کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا گیا۔ گاڑی کی تلاشی کے دوران 658 سونے جیسے بسکٹ (سکے) برآمد ہوئے، جن میں سے ہر ایک کا وزن تقریباً 0.98 گرام بتایا گیا ہے۔
پولیس نے ابتدائی طور پر اس مواد کو مشتبہ قرار دیتے ہوئے قبضے میں لے کر جانچ اور تجزیے کے لیے بھیجا۔ جانچ کے دوران معلوم ہوا کہ برآمد شدہ مواد خالص سونا نہیں بلکہ تانبے کی پلیٹیں ہیں جن پر سنہری رنگ کی تہہ چڑھائی گئی ہے۔
پولیس کے مطابق اس معاملے میں پولیس اسٹیشن قاضی گنڈ میں ابتدائی انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ انکوائری ڈی ڈی رپورٹ نمبر 16 مورخہ 17 ستمبر 2026 اور آرڈر نمبر SDPO/Q/PE/8230 مورخہ 18 ستمبر 2026 کے تحت کی جا رہی ہے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ انکوائری کے دوران برآمد شدہ سنہری رنگ میں لپٹے تانبے کے مواد کے ماخذ، اسے لے جانے کی وجوہات، اس کے ممکنہ استعمال اور اس معاملے میں ملوث افراد کے کردار کا پتہ لگایا جائے گا۔
پولیس نے بتایا کہ معاملے کی مزید تحقیقات اور انکوائری جاری ہے۔