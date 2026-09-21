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EXPLAINER: جموں و کشمیر میں 'جل جیون مشن' کی ناکامی کا ذمہ دار کون؟ کہاں گئے ہزاروں کروڑ روپے؟
جموں کشمیر اسمبلی کی انکوائری کمیٹی کی رپورٹ میں انکشاف، 'جل جیون مشن' کے نفاذ میں مبینہ بےضابطگیاں، 3,253 اسکیموں میں سے 63 فیصدغیر فعال۔
Published : September 21, 2026 at 8:32 PM IST
سرینگر: جل جیون مشن کے نفاذ میں مبینہ بے ضابطگیوں کی تحقیقات کر رہی جموں و کشمیر اسمبلی کی کمیٹی نے پایا ہے کہ 7,000 کروڑ روپے کی لاگت والی پانی کی فراہمی کی 3,253 اسکیموں (واٹر سپلائی اسکیم-ڈبلیو ایس ایس) میں سے 63 فیصد فعال نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ جن 37 فیصد اسکیموں کے بارے میں 'محکمہ جل شکتی' کا دعویٰ ہے کہ وہ فعال ہیں، وہ بھی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر رہیں۔
اس کمیٹی کی صدارت ریٹائرڈ جج اور حکمراں جماعت 'نیشنل کانفرنس' کے رکن اسمبلی حسنین مسعودی نے کی۔ کمیٹی میں اپوزیشن جماعتوں، بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی)، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی)، نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے 13 دیگر ارکان اسمبلی بھی شامل تھے۔
کمیٹی نے بیان کی جل جیون مشن کی "ناکامی کی کہانی"
مسعودی نے آج اسمبلی کے موسمِ خزاں کے اجلاس کے پہلے دن ایوان میں یہ رپورٹ پیش کی۔ اپنی 1,252 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں، کمیٹی نے محکمے کے ریکارڈ، پروجیکٹ کی تفصیلی رپورٹس، ٹینڈر کی دستاویزات اور بدعنوانی کی نشاندہی کرنے والوں کے دعووں کا جائزہ لیا۔ اپنی تحقیقات کے دوران کمیٹی نے جموں و کشمیر کے مختلف اضلاع میں اسکیموں کا زمینی معائنہ کیا، مقامی لوگوں، متعلقہ فریقین، انجینئروں، ضلعی حکام اور محکمے کے عملے سے بات چیت کی، اور پانی کے ذرائع کی ناکامی اور پانی کے معیار سے متعلق اعداد و شمار کا تجزیہ کیا۔
اپنی تحقیقاتی نتائج میں، کمیٹی نے کہا کہ جموں و کشمیر میں جل جیون مشن (جے جے ایم) کی "ناکامی کی کہانی" خاص طور پر مقررہ مدت کے اندر نتائج حاصل کرنے میں ناکامی، دراصل اعلیٰ سطحی کمیٹی، ایگزیکٹو کمیٹی، ضلعی سطح کی کمیٹیوں اور ان کی نگرانی کرنے والے حکام کی شدید غفلت کی داستان ہے۔
کمیٹی کا یہ ماننا ہے کہ اعلیٰ سطحی کمیٹی اور دیگر کمیٹیوں نے سرکاری احکامات میں بیان کردہ ذمہ داریوں کو یکسر نظر انداز کیا۔ جس میں مندرجہ ذیل عوامل شامل ہیں۔
1- اعلیٰ سطحی کمیٹی نے اہم فیصلے کرنے سے گریز کیا اور احتساب سے بچنے کے لیے فیصلہ سازی کا اختیار نچلی سطحوں پر چھوڑ دیا۔
2- یہی صورتحال دیگر کمیٹیوں کے معاملے میں بھی ہے۔ اس کا نتیجہ مناسب منصوبہ بندی، نگرانی اور مؤثر مانیٹرنگ کے فقدان کی صورت میں سامنے آیا ہے۔
3- اداروں اور حکام پر مشتمل کثیر سطحی ڈھانچہ تشکیل دینے کا مقصد درست تھا اور یہ محض ایک رسمی کارروائی نہیں تھی۔ تاہم، جن لوگوں سے قیادت فراہم کرنے اور پورے نظام کو چلانے کی توقع تھی، ان کی شدید غفلت نے ایک قابلِ حصول ہدف کو ناقابلِ حصول بنا دیا۔
4- نتیجتاً، سات ہزار کروڑ روپے کی لاگت سے تیار ہونے والی تین ہزار دو سو 53 واٹر سپلائی اسکیموں میں سے 63 فیصد غیر فعال ہیں۔
5- محکمہ ’جل شکتی‘ کے مطابق، جو 37 فیصد اسکیمیں فعال ہیں، وہ بھی اپنی بہترین صلاحیت کے مطابق کام نہیں کر رہیں۔
6- فیلڈ معائنے کے دوران ’فعال گھریلو نل کنکشنز‘ کی بتائی گئی تعداد پر شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں، اور کچھ مقامات پر محفوظ پینے کا پانی فراہم کرنے کے وعدے کے باوجود بغیر پروسیس شدہ پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔
ناقص پائپوں کا ہوا استعمال، ریاستی خزانے کو بھاری مالی نقصان:
کمیٹی نے مشاہدہ کیا کہ 2023 میں جی آئی پائپوں سے ہائی ڈینسٹی پولی تھیلین (ایچ ڈی پی ای) پائپوں کی طرف منتقل ہونے کے فیصلے کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ ’جل جیون مشن‘ کا آغاز برسوں پہلے ہو چکا تھا اور محکمہ ’جل شکتی‘ کے زیرِ انتظام اس پر عمل درآمد بھی جاری تھا۔
جی آئی پائپ سے ایچ ڈی پی ای پائپوں میں شفٹ کرنے کا فیصلہ ہموار ہو گیا۔
تقریباً 600 کروڑ روپے مالیت کے ایچ ڈی پی ای پائپوں کی خریداری اور استعمال کے فیصلے نے نہ صرف ریاستی خزانے کو بھاری مالی نقصان پہنچایا بلکہ پانی کی فراہمی کی اسکیموں (واٹر سپلائی اسکیموں) کے نفاذ اور آغاز میں بھی تاخیر کی۔ نتیجتاً، محفوظ اور مناسب پینے کے پانی کی حقدار آبادی کا ایک بڑا حصہ اس سہولت سے محروم رہ گیا۔
حیرت کی بات یہ ہے کہ انجینئروں کی کمیٹی کی واضح ہدایات کے باوجود 'تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ' (ڈی پی آر) میں کوئی ترمیم نہیں کی گئی۔ کمیٹی نے مشاہدہ کیا کہ "جموں و کشمیر، خاص طور پر جموں خطے کے پہاڑی علاقے کے پیشِ نظر، اعلیٰ سطحی کمیٹی ہی اس پوزیشن میں تھی کہ ایسے علاقوں میں ایچ ڈی پی ای پائپوں کے استعمال کے امکان اور منصوبے کے دوران پائپوں کی اقسام تبدیل کرنے کی عملی افادیت کے بارے میں کوئی معروضی اور باخبر پالیسی فیصلہ کر سکے۔"
پانی کے سورس کی تصدیق کیے بغیر ہی تعمیراتی کاموں پر بھاری اخراجات:
ترجیحات کے غلط تعین کی نشاندہی کرتے ہوئے، کمیٹی نے نوٹ کیا کہ جے جے ایم کے حکام نے پانی کے سورس کی تصدیق کیے بغیر ہی تعمیراتی کاموں پر بھاری اخراجات کیے۔ کمیٹی کے مطابق۔۔۔
1- پانی کے سورس کی تلاش تب شروع کی گئی جب تعمیراتی کام پر پہلے ہی خطیر رقم خرچ ہو چکی تھی۔
2- تعمیراتی کام کی تکمیل کے بعد بھی، سورس کے پائیدار ہونے کی تصدیق نہ ہو سکی، جس کے باعث ڈبلیو ایس ایس ناکام ہو گئی۔
3- ممکنہ مستحقین پینے کے پانی سے محروم رہ گئے اور ریاستی خزانے کو بھاری نقصان پہنچا۔
4- کمیٹی کے مطابق، ان فیصلوں کے ذمہ دار حکام کو مالی نقصان اور جے جے ایم مشن کی ناکامی کے لیے جوابدہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔
کمیٹی نے ناقص تعمیراتی کاموں، منظور شدہ مقامات سے اسکیموں کی منتقلی، اور پائپ نیٹ ورک بچھانے کے سلسلے میں بے ضابطگیوں کا بھی انکشاف کیا۔ اس نے کہا کہ،
1- سائٹ کے دوروں سے پتہ چلا کہ تقریباً تمام مقامات پر، تقسیم کار نیٹ ورک کے لیے استعمال ہونے والے جی آئی اور ایچ ڈی پی ای پائپ زمین کے نیچے دبانے کے بجائے زمین کے اوپر بچھائے گئے تھے۔
2- معاہدے کی شرائط کے مطابق، ٹھیکیداروں کے لیے ضروری تھا کہ وہ تکنیکی اور انجینئرنگ کی تفصیلات کے مطابق پائپ زمین کے نیچے بچھاتے۔
3- معاہدے کی شرائط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، ٹھیکیداروں نے اس کام کے لیے رقم وصول کی جو کبھی کیا ہی نہیں گیا (خاص طور پر پائپوں کو زمین کے نیچے بچھانا)
4- پائپوں کو زمین کے نیچے بچھانے کا جھوٹا دعویٰ کر کے ناجائز فائدہ بھی اٹھایا۔
5- ٹھیکیداروں نے زمین کے اوپر موجود پائپوں کو نقصان کے ایسے خطرات سے دوچار کیا جن سے بچا جا سکتا تھا۔
کمیٹی نے پایا کہ موجودہ یا جاری اسکیموں کو 'ریٹروفٹنگ' (بہتری/اپ گریڈنگ) کی آڑ میں جے جے ایم کے تحت شامل کر لیا گیا، ٹھیکے دینے میں بے ضابطگیاں ہوئیں، پی آر آئی اداروں (مقامی حکومتی اداروں) کو نظر انداز کیا گیا اور دیہی آبادی کے مکمل احاطے میں ناکامی ہاتھ لگی۔ جے جے ایم۔ ڈبلیو ایس ایس کے نفاذ میں تاخیر ہوئی، اور اراضی و دیگر تنازعات کو حل کرنے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔
کمیٹی نے نشاندہی کی کہ "ایک ایسے انجینئر کو، جن پر بدعنوانی یا بدسلوکی کے الزامات ہیں، 'ویجلنس کلیئرنس' (نگرانی کے محکمے سے جانچ کی منظوری) حاصل کیے بغیر جموں کا چیف انجینئر تعینات کرنے پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔"
جھوٹے دعووں نے جل جیون مشن کو پہنچایا نقصان:
کمیٹی نے زمینی سطح پر نل کے پانی کی اصل صورتحال اور سرکاری ریکارڈ میں پیش کردہ اعداد و شمار کے درمیان تضاد کی طرف بھی توجہ دلائی۔
کمیٹی نے کہا کہ، "ہاؤس کمیٹی کو پیش کیے گئے ریکارڈ کا بغور جائزہ لینے پر جھوٹے دعوے سامنے آئے، خواہ وہ کسی بستی میں فراہم کیے گئے 'فعال گھریلو نل کنکشنز' (ایف ایچ ٹی سی) کی تعداد کے بارے میں ہوں یا ان بستیوں کی تعداد کے بارے میں جہاں ایسے کنکشن نصب کیے گئے تھے۔ یہ غلط بیانی جے جے ایم کے نفاذ اور محفوظ و مناسب پینے کا پانی حاصل کرنے والے مستفیدین کی تعداد کے بارے میں گمراہ کن تاثر پیدا کرتی ہے۔" موقع پر جا کر معائنہ کرنے کے بعد ہاؤس کمیٹی کو معلوم ہوا کہ ریکارڈ میں درج ایف ایچ ٹی سی (فعال گھریلو نل کنکشن) کے اعداد و شمار کے مقابلے میں، درحقیقت بہت کم لوگوں کو مقررہ معیار کے مطابق محفوظ اور مناسب پینے کا پانی مل رہا تھا۔
کمیٹی کی سفارشات:
کمیٹی نے 18 سفارشات پیش کی ہیں، جن میں
1- پانی کی فراہمی کی تمام اسکیموں کا آڈٹ کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی کی تشکیل
2- ایسی بے ضابطگیوں کے ذمہ دار عہدیداروں اور انجینئروں کی نشاندہی
3- قواعد کی خلاف ورزی (جیسے کہ جے اینڈ کے ایمپلائز (کنڈکٹ) رولز، 1971) پر ان کے خلاف کارروائی کا آغاز شامل ہے
4- ناقص معیار کا مواد خریدنے، اس کی منظوری دینے یا استعمال کرنے میں ملوث پائے جانے والے عہدیداروں، ملازمین، ٹھیکیداروں، سپلائرز یا ایجنسیوں کے خلاف بھی جوابدہی کا تعین کیا جانا۔
کمیٹی نے تجویز دی کہ "مذکورہ بالا اعلیٰ سطحی کمیٹی کی رپورٹ موصول ہونے پر اور اگر تحقیقات میں کوئی بے ضابطگی یا غفلت سامنے آتی ہے تو—یونین ٹیریٹری حکومت اس معاملے کو کسی تفتیشی ایجنسی کے سپرد کر سکتی ہے اور تحقیقات کے نتائج کی بنیاد پر قانون کے مطابق کارروائی کر سکتی ہے۔"
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