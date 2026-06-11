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دنیا کے ویکسینیشن کا 60 فیصد حصہ بھارت میں تیار ہوتا ہے، پروفیسر گوردھن داس
نیتی آیوگ کے رکن پروفیسر گوردھن داس نےکہا کہ کووڈ کی وبا کےدوران یہ واضح ہوا کہ بنا امینولوجی کے طب کا میدان نامکمل ہے۔
Published : June 11, 2026 at 3:59 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): شیرِ کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز صورہ (سکمز ) کے شعبہ ہیومن جینیٹکس کی جانب سےانڈین امیونولوجی سوسائٹی کی 53 ویں" امینوکان " سالانہ قومی کانفرنس سرینگر کے ایس کے آئی سی سی میں منعقد ہوئی۔ اس سہہ روزہ کانفرنس میں متعلقہ شعبے سے تعلق رکھنے والے ملک اور بیرون ملک کے تقریباً 600 مندوبین شرکت کر رہے ہیں ۔جن میں ملک کے معروف محققین، ماہرین ،سائنسدان اور ملک کے ممتاز اداروں کے نامور ماہرین اور فیکلٹی ممبران اور طلباء شرکت کررہے ہیں۔
کانفرنس کے پہلے روز نیتی آیوگ کے رکن پروفیسر نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی جبکہ انڈین امینولوجی سوسائٹی کے صدر ڈائریکٹر سکمز صورہ،پرنسپل سکمز بمنہ، ملک کے نامور سائنسدان بھی موجود رہیں۔ اس موقع پر ماہرین نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے طب کے میدان میں امینولوجی کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔
نیتی آیوگ کے رکن پروفیسر گوردھن داس نے کہا کہ کووڈ کی وبا کے دوران یہ واضح ہوا کہ بنا امینولوجی کے طب کا میدان نامکمل ہے۔ ایسے میں اس شعبہ میں نئی نئی تحقیق کافی اہمیت کی حامل ہیں۔ وہیں کل ویکسینیشن کا 60 فیصد بھارت میں تیار ہوتا ہے اور یہ ملک کے سائنسدانوں کے صلاحیت کو اجاگر کررہا ہے۔تاہم متعلقہ شعبہ میں مزید تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔تاکہ طب کے میدان میں ملک دنیا میں اپنا مقام بنا سکے ۔انہوں نے کہا کہ دنیا میں بھارت ایسا واحد ملک ہے جہاں طبی خدمات سب سے سستی ہیں۔
منعقد کانفرنس میں مختلف بیماریوں کو سمجھنے جدید طریقہ علاج تیار کرنے اور مریضوں کی دیکھ بھال کو بہتر بنانے میں امیونولوجی کے تیزی سے بڑھتے ہوئے کردار کے پیش نظر کانفرنس کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ کانفرنس کے دوران منعقد ہونے والی نشستوں سے فیکلٹی ممبران، محققین، متعلقین اور طلباء کے لیے سیکھنے کے قیمتی مواقع بھی فراہم ہونگے۔
معروف سائنسدان ڈاکٹر ایم ایم کھورو نے ای ٹی وہ بھارت کے نمائندے پرویز الدین کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ طب میں امیونولوجی کا ایک ایسا شعبہ جو کہ کافی اہمیت کا حامل ہے۔ویکسین کے بدولت ہی ہم ان خطرات بیماریوں کا قلع قمع کرنے میں کامیاب ہوئے جو کہ انسان کو نہ صرف اپاہج بناتی بلکہ جان لیوا بھی ثابت ہوتی تھیں۔ ایسے میں ویکسین سے نہ صرف جان لیوا بیماریوں کا خاتمہ ہوا بلکہ ان بیماریوں کو قابو میں پایا گیا جو کہ قوت مدافعت پر حاوی ہوتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بین الاقوامی سطح اس نوعیت کی تقریبات میں ماہرین کے اپنے اپنے خیالات ظاہر کرنے سے اس شعبہ میں مزید تحقیق کے دروازے کھل جاتے ہیں جو کہ مستقبل میں موثر اور کارگرد ثابت ہوسکتے ہیں۔
اس موقع پر تبصرہ کرتے ہوئے سکمز صورہ کے ڈائریکٹر، پروفیسر ایم اشرف گنائی نے کہا کہ اس طرح کی تعلیمی تقریبات محققین، طلباء اور فیکلٹی ممبران کو ماہرین کے ساتھ بات چیت کرنے اور اپنے متعلقہ شعبوں میں ہونے والی تازہ ترین پیش رفت سے باخبر رہنے کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم فراہم کرتی ہیں۔انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سکمز صورہ، ایک اعلیٰ صحت کی دیکھ بھال کے ادارے اور ڈیمڈ یونیورسٹی کے طور پر تحقیق اور علم کے تبادلے پر زور دیتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ادارہ جدت کو فروغ دینے، مشترکہ تحقیق کو فروغ دینے، سیکھنے کے مواقع کو بڑھانے اور بالآخر مریضوں کی دیکھ بھال کی خدمات کو مضبوط بنانے کے لیے قومی اور بین الاقوامی سائنسی سطح کی تقریبات کا انعقاد بھی کرتا ہے۔ ایسے میں توقع ہے کہ منعقد ہونے والی یہ قومی کانفرنس شعبہ امیونولوجی ماہرین کے درمیان سائنسی مکالمے، علم کے تبادلے، اور باہمی تعاون کے ساتھ نیٹ ورکنگ کے لیے ایک اہم فورم کے طور پر کام کرے گا۔
کانفرنس کی کنونئیر پروفیسر دل افروز کہتی ہیں ایسی تقریب یہاں منعقد ہونا ہمارے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہے۔ کانفرنس میں ملک کے 40 اور بیرون ممالک کے 10 معتبر اداروں کے مندوبین شرکت کی غرض کشمیر وارد ہوئے ہیں۔ اس طرح کی کانفرنس سے نہ صرف تحقیق اور تجسس کی فکر بڑھاتی ہے بلکہ اس سے ہیلتھ ٹورزم کو بھی فروغ حاصل ہوتا ہے۔
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کانفرنس کے منعقد ہونے سے قبل سکمز صورہ میں"فاونڈیشن کورس ان امینونولوجی "کے موضوع پر ایک پری کانفرنس ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس کا موضوع تھا "ایک صحت مند زندگی کے لیے ہمارے مدافعتی نظام کو سمجھنا"۔ ورکشاپ میں طلباء، اسکالرز، اور نوجوان محققین نے بڑھ چڑھ کر شرکت کی اس موقعے پر متعلقہ شعبے کے ممتاز ماہرین کے ذریعے منعقدہ انٹرایکٹو سیشنز کے ذریعے امیونولوجی کے بنیادی اور ابھرتے ہوئے تصورات کے بارے میں قابل قدر بصیرت حاصل کی۔ واضح رہے کہ قومی سطح یہ تین روزہ کانفرنس 10 جون سے 13 جون تک جاری رہے گی۔