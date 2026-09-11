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سرینگر کا 57 فیصد رقبہ ترقیاتی سرگرمیوں کے لیے ناموزوں، ماسٹرل پلان میں دفاعی و صنعتی یونٹس کی منتقلی کی تجویز
ماسٹر پلان2035میں دفاعی تنصیبات اورآلودگی پھیلانے والی صنعتیں شہرسے باہر منتقل کرکے شہری ترقی کا دباؤ کم کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔
Published : September 11, 2026 at 6:42 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سرینگر میں مجموعی طور پر 766 مربع کلومیٹر رقبے میں سے 23 مربع کلومیٹر زمین دفاعی استعمال میں ہے۔ اسی کے پیش نظر 2019 میں منظور کیے گئے سرینگر ماسٹر پلان 2035 میں شہر کے موجودہ دفاعی مراکز اور صنعتی یونٹس کو منتقل کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ یہ ماسٹر پلان 2019 میں اُس وقت کے گورنر ستیہ پال ملک کی سربراہی والی اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو کونسل (SAC) نے منظور کیا تھا۔
ماسٹر پلان کے مطابق 766 مربع کلومیٹر کے مجموعی رقبے کا تقریباً 57 فیصد حصہ کسی بھی طرح کی ترقی کے لیے موزوں نہیں ہے۔ اس میں آبی (زرعی) زمینیں اور آبی ذخائر، جنگلات اور جنگلی حیات کے علاقے، رکھ اور باغات وغیرہ شامل ہیں۔
منصوبے میں کہا گیا ہے کہ 766 مربع کلومیٹر میں سے 160 مربع کلومیٹر رقبہ پہلے ہی ترقی یافتہ ہیں۔ تقریباً 28 فیصد یعنی 157 مربع کلومیٹر علاقہ ماحولیاتی طور پر حساس ہے، جبکہ 14 فیصد یعنی 107 مربع کلومیٹر رقبے کو درمیانے سے شدید سیلاب کے خطرے کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ 4 فیصد یعنی 31 مربع کلومیٹر رقبہ دفاعی تنصیبات، پارکوں اور قبرستانوں کے باعث محدود ہے۔ منصوبے کے مطابق سادہ الفاظ میں مجموعی رقبے کا تقریباً 57 فیصد حصہ کسی بھی ترقیاتی سرگرمی کے لیے استعمال نہیں کیا جاسکتا۔
شہر میں دفاعی تنصیبات کے زیر استعمال زمین تقریباً 23 مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے، جس میں متعدد فوجی اور نیم فوجی مراکز شامل ہیں۔ ٹاؤن پلاننگ آرگنائزیشن کشمیر کی جانب سے تیار کیے گئے ماسٹر پلان میں کہا گیا ہے کہ سرینگر میں فوجی اور نیم فوجی تنصیبات کا پھیلاؤ دراصل عوامی بنیادی ڈھانچے کے لیے استعمال ہونے والے رقبے سے بھی زیادہ ہے۔
محکمہ ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ نے 7 مارچ 2019 کو اس ماسٹر پلان کو باضابطہ طور پر نوٹیفائی کیا تھا۔ اس وقت جموں و کشمیر ایک ریاست تھی تاہم چھ ماہ بعد اگست 2019 میں اسے دو مرکز کے زیر انتظام علاقوں - لداخ اور جموں و کشمیر- میں تقسیم کردیا گیا۔
ماسٹر پلان کے مطابق سرینگر میں ضلعی، ڈویژنل اور ریاستی سطح کے عوامی اور نیم عوامی بنیادی ڈھانچے کے مقابلے میں دفاعی استعمال کے لیے زیادہ رقبہ موجود ہے۔
منصوبے میں کہا گیا ہے کہ شہر کے ہر حصے، حتیٰ کہ شہری آبادی والے علاقوں میں بھی دفاعی تنصیبات کا بے ہنگم پھیلاؤ شہر کی ترقی میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ وزارت دفاع کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اگر صورتحال کو اسی طرح جاری رکھا گیا تو شہری بنیادی ڈھانچے پر مزید غیر ضروری دباؤ پڑے گا۔
ماسٹر پلان میں کہا گیا ہے کہ دفاعی سرگرمیاں بنیادی طور پر شہری استعمال کا حصہ نہیں ہیں اور اگر انہیں منتقل نہیں کیا جاتا تو شہر کے مضافاتی علاقوں میں مخصوص مقامات پر انہیں یکجا کیا جانا چاہیے۔
منصوبے میں موجودہ دفاعی تنصیبات کو مضبوطی سے یکجا یا دوبارہ منظم کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اس کے تحت شہری علاقوں کے اندر، اہم تجارتی علاقوں اور عوامی عمارتوں کے قریب موجود دفاعی مراکز کو منتقل کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ فوری پالیسی اقدام کے طور پر ماسٹر پلان میں ٹٹو گراؤنڈ، آلوچی باغ اور شہری علاقوں میں موجود فوجی تنصیبات کو جلد از جلد منتقل کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔
سرینگر کے بٹہ مالو علاقے میں تقریباً 139.04 ایکڑ، یعنی تقریباً 700 کنال رقبے پر پھیلا ٹٹو گراؤنڈ 2015 میں سیاحتی پارک میں تبدیل کرنے کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ اس وقت کے وزیر اعلیٰ مفتی محمد سعید نے سٹیزن پارک کا سنگ بنیاد بھی رکھا تھا، تاہم منصوبے کے مطابق پارک کو تعمیر نہیں کیا جاسکا۔ بعد میں یکم اگست 2023 کو وزارت دفاع نے جموں و کشمیر حکومت کے ذریعے ٹٹو گراؤنڈ کی زمین وزارت داخلہ (MHA) کو منتقل کردی۔ یہ منتقلی جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی موجودگی میں ہوئی۔
سال 2025 میں حکومت نے ٹٹو گراؤنڈ کے بدلے وزارت دفاع کو منتقل کی جانے والی متبادل زمین کی نشاندہی کے لیے جوائنٹ بورڈ آف آفیسرز قائم کیا۔ اس وقت سرینگر میٹروپولیٹن ریجن (SMR) 766 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ 2011 کی مردم شماری کے مطابق یہاں دفاعی آبادی کے تقریباً 2 لاکھ اہلکاروں کو چھوڑ کر 17.27 لاکھ افراد آباد تھے۔
صنعتی یونٹس کو منتقل کرنے کی تجویز
آلودگی پھیلانے والی صنعتیں بھی شہر سے باہر منتقل کرنے کی تجویز: ماسٹر پلان میں شہر کے اندر موجود صنعتی یونٹس کو بھی بتدریج منتقل کرنے کی تجویز دی گئی ہے، کیونکہ یہ آلودگی کا ذریعہ ہیں۔
شہر میں آٹھ صنعتی یونٹس کے زیر استعمال تقریباً 4300 کنال زمین ہے، جبکہ زینہ کوٹ علاقے کی ایچ ایم ٹی (HMT) صنعتی اسٹیٹ کے پاس مزید 400 کنال زمین ہے۔
اسٹیٹ پولیوشن کنٹرول کمیٹی نے 177 صنعتی یونٹس کو ریڈ کیٹیگری یعنی آلودگی پھیلانے والی صنعتوں میں شامل کیا ہے، جبکہ 79 صنعتیں اورنج کیٹیگری میں رکھی گئی ہیں۔ ماسٹر پلان میں کہا گیا ہے کہ رَکھِ شالینہ اور لسجن میں پتھر توڑنے والے یونٹس اور کھونموہ، ووین اور کھریو میں سیمنٹ فیکٹریوں جیسے ریڈ کیٹیگری کے صنعتی یونٹس کو مناسب ماحولیاتی اثرات کے جائزے (EIA) کے بعد مرحلہ وار ختم کیا جانا چاہیے۔
منصوبے میں ان علاقوں کو خراب ہوچکے ماحولیاتی نظام کی بحالی کے لیے محفوظ رکھنے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ ماسٹر پلان میں شہر کے پوش اور مہنگے علاقوں صنعت نگر اور حیدرپورہ میں موجود پٹرولیم مصنوعات کے بلک اسٹوریج ڈیپو بھی مرحلہ وار منتقل کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ انہیں شہر کے مضافات میں کھونموہ یا بلہامہ میں قائم کیے جانے والے پٹرولیم بلک اسٹوریج ڈپو میں منتقل کرنے کی تجویز ہے۔
ماسٹر پلان میں یہ بھی واضح طور پر تجویز کیا گیا ہے کہ ان علاقوں یا عمارتوں سے دفاعی تنصیبات بھی منتقل کی جائیں جو پہلے صنعتی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہوتی رہی ہیں۔
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