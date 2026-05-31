راشٹریہ ریفلز 55 کے زیرِ اہتمام "شہید سندیپ ڈے اینڈ نائٹ فٹبال ٹورنامنٹ" کا انعقاد

ڈاکٹر طلعت مجید نے کہا کہ منشیات کے خلاف مہم میں جموں و کشمیر پولیس کا کردار بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔
Published : May 31, 2026 at 11:51 AM IST
پلوامہ : جموں و کشمیر جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ فرنٹ کے ترجمان ڈاکٹر طلعت مجید نے آج ای ٹی وی بھارت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نشہ مُکت جموں و کشمیر ابھیان ایک قابلِ ستائش اقدام ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں جو افراد اور تنظیمیں بیداری ریلیاں اور عوامی آگاہی پروگرام منعقد کر رہے ہیں، ان کی کوششیں بھی لائقِ تحسین ہیں کیونکہ اس سے معاشرے میں شعور اور بیداری پیدا ہوتی ہے۔
انہوں نے تاہم زور دے کر کہا کہ اس مہم کی اصل کامیابی اس وقت ممکن ہوگی جب اس کے اثرات زمینی سطح پر بھی نمایاں طور پر نظر آئیں۔ ان کے مطابق صرف اعلانات، مطالبات اور پروگرام کافی نہیں ہوتے بلکہ ان کے عملی نتائج بھی عوام کے سامنے آنے چاہئیں۔
ڈاکٹر طلعت مجید نے کہا کہ ہم سب اس بات کے خواہاں ہیں کہ جموں و کشمیر ایک منشیات سے پاک معاشرہ بنے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اس پیغام کو عوام تک مؤثر انداز میں کیسے پہنچایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے حصول میں سول سوسائٹی، علماء کرام، تعلیمی اداروں اور معاشرے کے دیگر ذمہ دار طبقات کا کردار نہایت اہم ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ منشیات کے خلاف مہم میں جموں و کشمیر پولیس کا کردار بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر پولیس دیانت داری، سنجیدگی اور مستقل مزاجی کے ساتھ کارروائیاں جاری رکھے تو منشیات کے ناسور کے خاتمے میں اس کا کردار فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔
بڈگام کے حالیہ افسوسناک سانحے پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر طلعت مجید نے کہا کہ یہ واقعہ پورے معاشرے کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بطورِ معاشرہ سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا کہ ایسے واقعات کیوں رونما ہو رہے ہیں۔ والدین، تعلیمی اداروں اور سماجی تنظیموں کی ذمہ داری ہے کہ وہ نئی نسل کی تربیت، اخلاقی اقدار اور سماجی ذمہ داریوں پر خصوصی توجہ دیں۔
انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج ایسے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں جہاں اولاد والدین کے خلاف اور بھائی بھائی کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، جو اس بات کی واضح نشاندہی کرتا ہے کہ ہمارا معاشرہ ایک اخلاقی بحران سے دوچار ہے۔
حجاج کرام کو درپیش مسائل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر طلعت مجید نے کہا کہ حج کمیٹی اور حکومت دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ حاجیوں کو پیش آنے والی مشکلات کا سنجیدگی سے جائزہ لیں اور ان کے حل کے لیے مؤثر اور بروقت اقدامات یقینی بنائیں تاکہ فریضۂ حج کی ادائیگی کے دوران زائرین کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔