جموں و کشمیر لائٹ انفنٹری سینٹر سے 538 اگنی ویر فوج میں شامل، سرینگر میں پاس آؤٹ پریڈ کا انعقاد
پریڈ کا انعقاد مکمل فوجی وقار اور روایات کے مطابق کیا گیا، جو اگنی ویروں کی بھارتی فوج میں رسمی شمولیت کی علامت تھی۔
Published : May 30, 2026 at 4:57 PM IST|
Updated : May 30, 2026 at 5:34 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر لائٹ انفنٹری (JAK LI) رجمنٹل سینٹر، سرینگر میں سنیچر کے روز ساتویں بیچ کے 538 اگنی ویروں کی اٹیسٹیشن کم پاسنگ آؤٹ پریڈ شاندار فوجی روایات کے ساتھ منعقد ہوئی۔ ان نوجوانوں نے 24 ہفتوں کی سخت فوجی تربیت کامیابی سے مکمل کرنے کے بعد بھارتی فوج کی مختلف یونٹس میں باقاعدہ شمولیت اختیار کی۔
پریڈ کا انعقاد مکمل فوجی وقار اور روایات کے مطابق کیا گیا، جو اگنی ویروں کی بھارتی فوج میں رسمی شمولیت کی علامت تھی۔ وائٹ نائٹ کور کے جنرل آفیسر کمانڈنگ (GOC) لیفٹیننٹ جنرل پی کے مشرا نے پریڈ کا معائنہ کیا اور اس موقع پر اگنی ویروں اور ان کے اہلِ خانہ سے خطاب کیا۔
لیفٹیننٹ جنرل مشرا نے کامیاب تربیت مکمل کرنے والے نوجوانوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ وہ اب جے اے کے ایل آئی رجمنٹ جیسے باوقار اور ممتاز فوجی ادارے کا حصہ بن رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس رجمنٹ کا نصب العین صرف وطن کے لیے جان قربان کرنا نہیں بلکہ خدمت، عزت اور فرض شناسی کے ساتھ زندگی گزارنا بھی ہے۔
انہوں نے کہا، "آپ خوش نصیب ہیں کہ ایسی فوج کا حصہ بن رہے ہیں جس کی بہادری، قربانی اور حب الوطنی کی تاریخ سنہرے حروف میں لکھی گئی ہے۔ بھارتی فوج صرف سرحدوں کی محافظ نہیں بلکہ ملک کے عوام کے لیے اعتماد، تحفظ اور امید کی علامت بھی ہے۔"
کور کمانڈر نے جنگوں، انسدادِ دہشت گردی کارروائیوں، قدرتی آفات اور دیگر چیلنجز کے دوران بھارتی فوج کے کردار کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ مشکل حالات میں فوج ہمیشہ ملک کے لیے امید اور مدد کی پہلی قوت ثابت ہوتی ہے۔
نو تعینات سپاہیوں سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل مشرا نے کہا کہ آج سے وہ نہ صرف فوجی وردی اور رینک کے حامل ہوں گے بلکہ کروڑوں بھارتیوں کی امیدوں اور اعتماد کے امین بھی بنیں گے۔
انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ ان کا حوصلہ، عزم اور ثابت قدمی آنے والی نسلوں کے لیے مشعلِ راہ بنے گی اور انہیں بھارتی فوج کی روایات کو لگن، نظم و ضبط اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ برقرار رکھنے کی تلقین کی۔
جی او سی نے اگنی ویروں کے والدین اور اہلِ خانہ کی خدمات کو بھی سراہا اور اپنے بچوں کو بھارتی فوج میں شامل ہونے کے لیے حوصلہ افزائی اور تعاون فراہم کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔
اس تقریب میں فوج کے سینئر افسران، اگنی ویروں کے اہلِ خانہ اور دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی اور نوجوانوں کی بھارتی فوج میں باضابطہ شمولیت کا مشاہدہ کیا۔
