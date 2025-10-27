ETV Bharat / jammu-and-kashmir
امریکہ سے ہریانہ کے پچاس نوجوان ملک بدر، ڈنکی روٹ سے گئے تھے امریکہ
ہریانہ کے 50 نوجوانوں کو امریکہ سے ڈی پورٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ سب ڈنکی روٹ امریکہ گئے تھے۔
Published : October 27, 2025 at 7:15 AM IST
کرنال/کیتھل: امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہی ہے۔ نتیجے کے طور پر امریکہ نے ہریانہ کے 50 نوجوانوں کو ملک بدر کر دیا ہے جو ڈنکی روٹ سے امریکہ گئے تھے، انہیں واپس بھارت بھیج دیا ہے۔ اب تک موصول ہونے والی جانکاری کے مطابق ان نوجوانوں میں سے 16 کرنال، 14 کیتھل ضلع اور تین جند سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ سبھی گذشتہ روز ہریانہ پہنچے اور انہیں ان کے اہل خانہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔
کرنال کے 16 نوجوانوں
کرنال کے ڈی ایس پی سندیپ کمار نے بتایا، "ہریانہ کے 50 نوجوانوں کو ڈی پورٹ کر دیا گیا ہے، ان میں سے 16 کرنال کے رہنے والے ہیں، جو کرنال پہنچ چکے ہیں۔ ان سب کا تعلق مختلف گاؤں سے ہے۔ انہیں ان کے اہل خانہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔" جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ان کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ ہے تو ڈی ایس پی نے کہا کہ ہم سب سے پوچھ گچھ کریں گے، ہم نے ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی، جیسے جیسے تفتیش آگے بڑھے گی، سب کے ریکارڈ سامنے آئیں گے، تفتیش مکمل ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ وہ امریکہ کیسے پہنچے۔
کیتھل کے 14 نوجوان
کیتھل سے امریکہ جانے والے 14 نوجوانوں میں سے کچھ لوگ کئی برسوں سے وہاں مقیم تھے، جب کہ دیگر چند ماہ قبل ہی وہاں گئے تھے۔ ان میں سے کئی نوجوانوں کو گرفتار کرنے کے بعد امریکہ میں حراست میں لے لیا گیا۔ ان تمام کی عمریں 25 سے 40 سال کے درمیان بتائی جا رہی ہیں۔ ان نوجوانوں میں سے بہت سے لوگوں نے بیرون ملک سفر کرنے کے لیے اپنی پشتینی زمین بھی بیچ دی اور کچھ نے اس پرخطر راستے کا انتخاب کرنے کے لیے قرض بھی لیا تھا۔
'لاکھوں روپے ضائع کرنے سے بچیں'
ڈی ایس پی نے غیر قانونی طریقوں سے امریکہ جانے والوں کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، "انہیں ایسی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہونا چاہیے جہاں لاکھوں روپے ضائع کرنے کے بعد بھی ان کا امریکہ جانے کا خواب ادھورا رہ جائے۔" انہوں نے مزید کہا، "پولیس کو ابھی تک کسی ایجنٹ کے بارے میں کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی ہے۔ شکایت موصول ہوتے ہی کارروائی کی جائے گی۔"
ان کے اہل خانہ کے حوالے: اتوار کی صبح، کیتھل پولیس کی ٹیم نے ان تمام نوجوانوں کو دہلی ایئرپورٹ سے حاصل کیا اور انہیں کیتھل پولیس لائنز لے آئی۔ ڈی ایس پی للت یادو کی قیادت میں تمام نوجوانوں سے اچھی طرح پوچھ گچھ کی گئی اور ان کے کاغذات کی جانچ کی گئی۔ پوچھ گچھ کے دوران تارا گڑھ کے رہنے والے نریش کمار کو فوری طور پر حراست میں لے لیا گیا جب اس کا مجرمانہ ریکارڈ سامنے آیا۔ اطلاعات کے مطابق نریش کمار چیک باؤنس اور ایکسائز ایکٹ سے متعلق مقدمات میں بھگوڑا تھا۔ باقی 13 نوجوانوں کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں تھا، اور پوچھ گچھ کے بعد انہیں ان کے اہل خانہ کے حوالے کر دیا گیا۔
'وہ ڈنکی روٹ سے امریکہ گئے'
ڈی ایس پی للت یادیو نے کہا، "تمام نوجوان ڈنکی روٹ سے امریکہ میں داخل ہوئے، جسے امریکی حکومت نے غیر قانونی قرار دے کر ڈی پورٹ کر دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نوجوانوں میں سے کسی نے ابھی تک ان ایجنٹوں کے خلاف شکایت درج نہیں کرائی ہے جنہوں نے انہیں غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک بھیجا، اگر کوئی شکایت درج کرائے گا تو پولیس پہلے ان نوجوانوں سے پوچھ گچھ کرے گی اور اس کے بعد ان کے خاندانوں کے ساتھ بات کرنے کے بعد مزید کارروائی کرے گی۔"
فروری میں 18 نوجوان ملک بدر
غور طلب ہے کہ رواں سال فروری میں کیتھل ضلع سے تقریباً 18 نوجوانوں کو امریکہ نے ڈی پورٹ کیا تھا۔ اس کے باوجود ضلع میں ڈنکی روٹ کا نیٹ ورک بدستور فعال ہے اور بہت سے نوجوان لالچ کی وجہ سے یہ خطرہ مول لے رہے ہیں۔ ڈی پورٹ کیے گئے نوجوانوں میں سے ایک نے بتایا کہ ایک اور فلائٹ تین نومبر کو بھارت آنے والی ہے اور کیتھل اور آس پاس کے علاقوں سے بہت سے دوسرے نوجوانوں کو ڈی پورٹ کیے جانے کا امکان ہے۔
