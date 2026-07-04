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50 بنگلہ دیشی شہریوں کو ملک بدری کے لیے ٹرین کے ذریعے مغربی بنگال بھیجا گیا
تمل ناڈو پولیس ان شہریوں کو مغربی بنگال کے ہری داس پور زمینی سرحد پر باضابطہ طور پر بی ایس ایف کے حوالے کرے گی۔
Published : July 4, 2026 at 4:52 PM IST
سیلم: پولیس نے ہفتے کے روز کہا کہ 44 مرد اور چھ خواتین پر مشتمل 50 بنگلہ دیشی شہریوں کو ملک بدری کے عمل کے تحت ٹرین کے ذریعے مغربی بنگال بھیجا گیا۔ انہیں قبل ازیں سیلم ضلع کے اتور تالک آفس کمپلیکس میں ایک خصوصی حراستی کیمپ میں رکھا گیا تھا۔
باضابطہ ملک بدری کے احکامات کے بعد، گروپ کو 3 جولائی کو سخت حفاظتی انتظامات میں تین وینوں میں سڑک کے ذریعے تروچیراپلی پہنچایا گیا۔ تروچیراپلی پہنچنے پر، وہ ہاوڑہ ایکسپریس کے خصوصی طور پر مقرر کردہ کوچ میں سوار ہوئے۔
ایک 40 رکنی مسلح پولیس ٹیم، جس کی قیادت سیلم آرمڈ ریزرو ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس سکتھیویل کر رہی ہے، انہیں ٹرین کے ذریعے لے جا رہی ہے۔ عہدیداروں نے کہا کہ تمل ناڈو پولیس مغربی بنگال کے ہری داس پور زمینی سرحد پر شہریوں کو باضابطہ طور پر بارڈر سیکورٹی فورس (بی ایس ایف) کے حوالے کرے گی۔
اس کے بعد بی ایس ایف انہیں بنگلہ دیشی حکام کے حوالے کرنے کا عمل مکمل کرے گا۔ اتور اسپیشل کیمپ، جو کہ غیر دستاویزی تارکین وطن کی نقل و حرکت کو عارضی طور پر روکنے کے لیے قائم کیا گیا تھا، میں اب بھی 130 سے زائد غیر ملکی شہری مقیم ہیں جن کے مقدمات زیر التوا ہیں یا جو ضمانت پر باہر ہیں۔