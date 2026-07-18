ETV Bharat / jammu-and-kashmir

پونچھ میں 5 کلوگرام  ہیروئن برآمد، ایک شخص گرفتار

خفیہ اطلاع موصول ہونے کے بعد فوج اور پولیس نے لائن آف کنٹرول کے قریب ایک رہائشی مکان پر چھاپے کے دوران منشیات ضبط کی۔

ا
خفیہ اطلاع موصول ہونے کے بعد لائن آف کنٹرول کے قریبی گاؤں پر چھاپہ مارا گیا (ای ٹی وی بھارت)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : July 18, 2026 at 2:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

پونچھ: جموں و کشمیر کے سرحدی ضلع پونچھ میں لائن آف کنٹرول (ایل او سی) کے نزدیکی گاؤں کوسیلیاں میں سکیورٹی فورسز نے کارروائی انجام دیتے ہوئے منشیات کی اسمگلنگ کے ایک بڑے نیٹ ورک کا پردہ فاش کیا ہے۔ بھارتی فوج اور جموں کشمیر پولیس کی مشترکہ چھاپہ مار کارروائی میں تقریباً 5 کلوگرام وزنی ہیروئن کو برآمد کیا گیا ہے۔

ذرائع کے مطابق سکیورٹی ایجنسیز کو ملی خفیہ اطلاع کی بنیاد پر انڈین آرمی اور پولیس نے کوسیلیاں گاؤں میں تلاشی مہم کا آغاز کیا۔ اس دوران منیر حسین ولد سین نامی ایک مقامی شہری کے گھر پر چھاپہ مارا گیا۔

مکان کی تلاشی کے دوران جموں کشمیر پولیس نے 5 کلوگرام وزنی ہیروئن کو برآمد کر لیا۔ جس کی بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمت کروڑوں روپے بتائی جا رہی ہے۔ پولیس نے موقع پر ہی منیر حسین کو گرفتار کر لیا اور اس کے خلاف متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔

پولیس اب اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ یہ منشیات کی کھیپ کہاں سے آئی تھی اور اس کے روابط کن کن اسمگلروں سے جڑے ہوئے ہیں۔

واضح رہے کہ اس سے قبل بھی سرحدی علاقوں کے نزدیکی علاقوں میں منشیات اور ہتھیاروں کی کھیپ برآمد کی جا چکی ہے۔ سیکورٹی ایجنسیز کا ماننا ہے کہ سرحد پار سے ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ منشیات کو بھی اس پار اس وجہ سے بھیجا جا جاتا ہے تاکہ اس سے حاصل ہونے والی رقم سے علیحدگی پسندی اور ملی ٹنسی کو فروغ دیا جا سکے۔

یہ بھی پڑھیں:

  1. منشیات سے دہشت گردی کی مالی معاونت کے کیس میں 10 ملزمان پر فرد جرم عائد
  2. بھارت میں غیر قانونی منشیات لے جانے والا ڈرون پاکستان میں گر کر تباہ

TAGGED:

LINE OF CONTROL
HEROIN SEIZED
JAMMU KASHMIR
پونچھ ہیروئن ضبط
POONCH LOC HEROIN SEIZED

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.