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پونچھ میں 5 کلوگرام ہیروئن برآمد، ایک شخص گرفتار
خفیہ اطلاع موصول ہونے کے بعد فوج اور پولیس نے لائن آف کنٹرول کے قریب ایک رہائشی مکان پر چھاپے کے دوران منشیات ضبط کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 18, 2026 at 2:37 PM IST
پونچھ: جموں و کشمیر کے سرحدی ضلع پونچھ میں لائن آف کنٹرول (ایل او سی) کے نزدیکی گاؤں کوسیلیاں میں سکیورٹی فورسز نے کارروائی انجام دیتے ہوئے منشیات کی اسمگلنگ کے ایک بڑے نیٹ ورک کا پردہ فاش کیا ہے۔ بھارتی فوج اور جموں کشمیر پولیس کی مشترکہ چھاپہ مار کارروائی میں تقریباً 5 کلوگرام وزنی ہیروئن کو برآمد کیا گیا ہے۔
ذرائع کے مطابق سکیورٹی ایجنسیز کو ملی خفیہ اطلاع کی بنیاد پر انڈین آرمی اور پولیس نے کوسیلیاں گاؤں میں تلاشی مہم کا آغاز کیا۔ اس دوران منیر حسین ولد سین نامی ایک مقامی شہری کے گھر پر چھاپہ مارا گیا۔
مکان کی تلاشی کے دوران جموں کشمیر پولیس نے 5 کلوگرام وزنی ہیروئن کو برآمد کر لیا۔ جس کی بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمت کروڑوں روپے بتائی جا رہی ہے۔ پولیس نے موقع پر ہی منیر حسین کو گرفتار کر لیا اور اس کے خلاف متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔
پولیس اب اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ یہ منشیات کی کھیپ کہاں سے آئی تھی اور اس کے روابط کن کن اسمگلروں سے جڑے ہوئے ہیں۔
واضح رہے کہ اس سے قبل بھی سرحدی علاقوں کے نزدیکی علاقوں میں منشیات اور ہتھیاروں کی کھیپ برآمد کی جا چکی ہے۔ سیکورٹی ایجنسیز کا ماننا ہے کہ سرحد پار سے ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ منشیات کو بھی اس پار اس وجہ سے بھیجا جا جاتا ہے تاکہ اس سے حاصل ہونے والی رقم سے علیحدگی پسندی اور ملی ٹنسی کو فروغ دیا جا سکے۔
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