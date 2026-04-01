قومی صحت مشن ملازمین کی 48 گھنٹے کی ہڑتال، مطالبات کے حق میں شدید احتجاج
مظاہرین نے این ایچ ایم ملازمین کو بھی مستقل ملازمین کے برابر حقوق اور سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔
Published : April 1, 2026 at 1:30 PM IST|
Updated : April 1, 2026 at 3:06 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) جموں و کشمیر نیشنل ہیلتھ مشن (این ایچ ایم) ایمپلائز ایسوسی ایشن پلوامہ کی جانب سے تنخواہوں میں نظرِ ثانی، ملازمت کے تحفظ اور ریٹائرڈ ملازمین کے لیے گولڈن ہینڈ شیک پالیسی کے مطالبات کے حق میں 48 گھنٹے کی ہڑتال کے دوران سی ایم او آفس پلوامہ میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔
ضلع پلوامہ کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں این ایچ ایم ملازمین ضلع ہیڈکوارٹر واقع چیف میڈیکل آفیسر (سی ایم او) دفتر پلوامہ کے باہر جمع ہوئے اور اپنے مطالبات کے حق میں شدید نعرہ بازی کی۔ مظاہرین نے "ہمیں انصاف دو"، "ہمارے ساتھ انصاف کرو" اور "ہمارے مطالبات پورے کرو" جیسے نعرے بلند کرتے ہوئے حکومت سے فوری مداخلت کی اپیل کی۔
ملازمین کا کہنا تھا کہ جموں و کشمیر کے صحت کے شعبے میں تقریباً 80 فیصد خدمات این ایچ ایم ملازمین انجام دے رہے ہیں، اس لیے انہیں بھی مستقل ملازمین کے برابر حقوق اور سہولیات فراہم کی جائیں۔
اس موقعے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے این ایچ ایم ایمپلائز ایسوسی ایشن کشمیر کے سینئر نائب صدر الطاف احمد بٹ نے کہا کہ این ایچ ایم ملازمین صحت کے اداروں کی ریڑھ کی ہڈی ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ ان کے ساتھ مساوی سلوک کیا جائے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ملازمین کے جائز مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو احتجاجی تحریک کو مزید وسعت دی جائے گی۔
قابلِ ذکر ہے کہ جموں و کشمیر بھر میں این ایچ ایم ملازمین اپنے دیرینہ مسائل و مطالبات کی منظوری کے لیے 48 گھنٹے کے دھرنا و ہڑتال پر ہیں اور حکومت سے فوری توجہ دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
