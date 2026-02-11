ETV Bharat / jammu-and-kashmir
انقلابِ اسلامی ایران کی 47ویں سالگرہ، بٹھنڈی جموں میں عظیم الشان جشن، علمائے کرام کا فکرانگیز خطاب
مقررین نے اپنے خطابات میں انقلابِ اسلامی ایران کی تاریخ، اس کے فکری پہلوؤں، امام خمینیؒ کی قیادت پر تفصیلی روشنی ڈالی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 11, 2026 at 7:07 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): بٹھنڈی جموں میں انقلابِ اسلامی ایران کی کامیابی کی 47ویں سالگرہ کے موقع پر ایک شاندار اور پروقار جشن کی تقریب منعقد ہوئی۔ جس کا اہتمام شیعہ فیڈریشن جموں، انجمنِ حسینی بٹھنڈی، جامعہ امام خمینی کرگل، انجمن صاحبِ زمان سانکو اور رحمۃ للعالمین فاؤنڈیشن نے باہمی اشتراک سے کیا۔
اس بامقصد تقریب میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اور انقلابِ اسلامی ایران سے اپنی عقیدت و وابستگی کا اظہار کیا۔
تقریب کے مہمانِ خصوصی حجۃ الاسلام والمسلمین مولانا شیخ غلام رسول نوری ساحل تھے، جبکہ حجۃ الاسلام والمسلمین سید مختار جعفری اور حجۃ الاسلام والمسلمین شیخ صادق رجائی مہمانانِ ذی وقار کے طور پر شریک رہے۔
پروگرام کا آغاز تلاوتِ کلامِ پاک سے ہوا جس کے بعد شیعہ فیڈریشن جموں کے صدر الحاج عاشق حسین خان نے خطبۂ استقبالیہ پیش کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں انقلابِ اسلامی ایران کو عصرِ حاضر میں اسلامی بیداری، عوامی شعور اور استبداد کے خلاف ایک عملی نمونہ قرار دیا اور کہا کہ یہ انقلاب صرف ایران تک محدود نہیں بلکہ پوری امتِ مسلمہ کے لیے امید اور حوصلے کا سرچشمہ ہے۔
مقررین نے اپنے خطابات میں انقلابِ اسلامی ایران کی تاریخ، اس کے فکری پہلوؤں، امام خمینیؒ کی قیادت، اور رہبرِ انقلاب کی استقامت پر تفصیلی روشنی ڈالی۔
اس موقع پر مقررین نے اسلام آباد کے علاقے ترلائی کلاں میں واقع مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں پیش آنے والے دہشتگردانہ واقعہ کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور اسے انسانیت کے خلاف کھلی جارحیت قرار دیا۔جبکہ شرکاء نے اس دہشت گردی پر احتجاجی مظاہرے بھی کئے۔
