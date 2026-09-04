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نہ لاشیں ملیں، نہ جنازہ پڑھ سکے؛ پونچھ کے حاجی عبداللطیف کا دردناک انتظار
47 دن قبل ایک سیلابی ریلے نے حاجی عبداللطیف کا گھر اجاڑ دیا جس میں ان کے خاندان کے آٹھ افراد فوت ہوئے تھے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 4, 2026 at 3:15 PM IST
جموں (عامر تانترے): سرحدی ضلع پونچھ میں حاجی عبداللطیف کیلا کے شب و روز ایک ایسے انتظار میں گزر رہے ہیں جس کا بظاہر اختتام نظر نہیں آ رہا۔ سیلاب میں اپنوں کو کھونے کے 47 دن بعد بھی انہیں نہ اپنے پیاروں کی لاشیں مل سکیں اور نہ ہی حکومت کی طرف سے مکمل امداد۔
19 جولائی کی صبح تقریباً تین بجے شدید بارش کے بعد ضلع کے مرہ، سرنکوٹ علاقے میں آئے اچانک سیلاب میں حاجی عبداللطیف کیلا کا مکان بہہ گیا۔ یہ سیلاب دوران شب اس وقت آیا جب گھر میں موجود عبداللطیف کے خاندان کے آٹھ افراد سو رہے تھے، تاہم تیز بہاؤ میں جہاں عمارت ڈہہ گئی، وہیں مکان میں آرام کر رہے کل آٹھ افراد بھی لاپتہ ہوگئے۔
فوری ریسکیو آپریشن کے دوران آٹھ سے چار کی جسد خاکی ایک قریبی نالے اور ملبے سے برآمد کرلی گئی تھیں، تاہم ان کے تین بیٹوں اور ایک پوتے کا اب تک کوئی سراغ نہیں ملا۔
اپنے پیاروں کی لاشوں کی تلاش میں حاجی عبداللطیف کا انتظار مسلسل جاری ہے تاکہ وہ ان کی آخری رسومات ادا کرسکیں اور ان کی نماز جنازہ پڑھ ادا کرکے اسلامی روایات کے مطابق تجہیز و تکفین کا حق ادا کرسکے۔
دوسری جانب، انتظامیہ نے ابھی تک لاپتہ افراد کو سرکاری طور پر مردہ قرار نہیں دیا ہے، جس کی وجہ سے عبداللطیف ان کے لیے مقررہ سرکاری امداد حاصل نہیں کر پا رہے۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے حاجی عبداللطیف نے بتایا کہ انہوں نے اپنے گھر سے لے کر کئی کلومیٹر تک کے علاقے میں لاپتہ ہوئے ان کے فرزنداں کی لاشیں تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن کوئی سراغ نہیں ملا۔ انہوں نے کہا: "انتظامیہ نے بھی تلاشی کے کام میں مدد کی اور ملبہ ہٹانے کے لیے بھاری مشینری استعمال کی گئی، لیکن ہم لاشیں تلاش نہیں کر سکے۔ اب تلاشی آپریشن بھی بند کردیا گیا ہے اور لاشیں اب بھی نہیں مل سکیں۔"
کب ہوا تھا حادثہ
19 جولائی کو سرنکوٹ میں شدید بارشیں ہورہی تھی۔ دوران شب حاجی عبداللطیف ایک نالے کے قریب پارک کی گئی اپنی گاڑی کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلے۔ اسی دوران اچانک سیلابی ریلے نے ان کے گھر کو اپنی زد میں لے لیا۔ جب وہ واپس پہنچے تو نہ گھر اپنی جگہ موجود تھا اور نہ ہی ان کے خاندان کے افراد کا کوئی پتہ تھا۔
اس سانحے میں ان کی اہلیہ صفیہ بیگم، بیٹا سجاد احمد، جڑواں بیٹے حق نواز اور شہنواز، بیٹی خالدہ کوثر اور اس کا بیٹا سفیان یاسر، پھوپھی بانو بی اور بھتیجا محمد اکرم لاپتہ ہوگئے تھے۔ بعد میں ان کی اہلیہ، بیٹی، پھوپھی اور بھتیجے کی لاشیں برآمد کرلی گئیں، جبکہ ان کے تین بیٹے سجاد احمد، حق نواز اور شہنواز اور پوتا سفیان یاسر اب بھی لاپتہ ہیں۔
حاجی عبداللطیف نے بتایا کہ انتظامیہ نے ان کی اہلیہ کی موت پر چھ لاکھ روپے اور مکان کے نقصان پر ڈیڑھ لاکھ روپے کی امداد دی ہے، کیونکہ ان کی اہلیہ کی لاش مل گئی تھی۔ تاہم بیٹی کی موت کے حوالے سے انہیں ابھی تک کوئی معاوضہ نہیں ملا۔
ان کا کہنا تھا کہ انتظامیہ نے بتایا ہے کہ ملبے سے ملنے والی لاش کے بارے میں ابھی یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ وہ ان کی بیٹی خالدہ کوثر کی ہے، کیونکہ چہرہ شناخت کے قابل نہیں تھا۔ عبداللطیف نے کہا: "حکام کا کہنا ہے کہ میری بیٹی کے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے نمونے بھیجے گئے ہیں، لیکن تصدیق کے لیے میرے خون کا نمونہ ابھی تک نہیں لیا گیا۔"
لاپتہ افراد کے معاوضے کے بارے میں حاجی عبداللطیف نے بتایا کہ انتظامیہ نے کارروائی مکمل کرنے کے لیے ان سے مزید وقت مانگا ہے۔ ’’ہم نے پونچھ کے ڈپٹی کمشنر سے ملاقات کی۔ انہوں نے لاپتہ افراد کو مردہ قرار دینے کے لیے مزید 15 دن کا وقت مانگا ہے۔ اس کے بعد ہمیں معاوضہ دیا جائے گا۔"
سرنکوٹ کے سب ڈویژنل مجسٹریٹ (ایس ڈی ایم) فاروق احمد نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ قوانین کے مطابق لاپتہ افراد کو مردہ قرار دینے کے لیے کم از کم چھ ماہ انتظار کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا: ’’تاہم کشتواڑ کے چشوٹی واقعے سے رہنمائی لیتے ہوئے ہم مزید 15 سے 20 دن تک کا انتظار کریں گے۔ اس کے بعد لاپتہ افراد کو مردہ قرار دینے کا عمل شروع کیا جائے گا اور پھر خاندان کو امداد دینے کی کارروائی شروع ہوگی۔"
ایس ڈی ایم نے تصدیق کی کہ حاجی عبداللطیف کی بیٹی کی لاش کی شناخت کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کے نمونے لیے گئے ہیں۔ رپورٹ موصول ہوتے ہی مزید کارروائی مکمل کی جائے گی۔
جنازہ پڑھنے کی حسرت
ادھر، حاجی عبداللطیف کی آخری خواہش بھی پوری نہیں ہوسکی۔ وہ اپنے لاپتہ بیٹوں اور پوتے کا جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن لاشیں نہ ملنے کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہوسکا۔ اس کے ساتھ ہی مقامی مذہبی علما نے اہل خانہ کو غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی ہے۔
حاجی عبداللطیف نے بتایا: "راجوری سے آئے ایک مفتی صاحب سمیت ہمارے مولویوں نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔انہوں (علما کرام) نے صرف مرحومین کے لیے دعا کرنے کی تلقین کی۔"
کچھ مذہبی علما کے مطابق لاپتہ افراد کے لیے غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے، تاہم بیشتر علما اس بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر کسی شخص کی موت ہوچکی ہو تو اس کی لاش ملے یا نہ ملے، اس کے لیے کسی بھی وقت غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جاسکتی ہے۔
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