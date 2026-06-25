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جموں و کشمیر میں 45 غیر ملکی دہشت گرد سرگرم، امرناتھ یاترا کے لیے سیکورٹی سخت
امرناتھ یاترا کے لیے مرکزی فورسز کی 670 کمپنیاں تعینات کی جائیں گی۔ گوتم دیبرائے کی رپورٹ...
Published : June 25, 2026 at 7:04 PM IST
نئی دہلی: سالانہ امرناتھ یاترا 3 جولائی سے شروع ہونے والی ہے۔ جموں و کشمیر میں سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ یاترا کے راستوں پر کثیر سطحی حفاظتی انتظامات کئے گئے ہیں۔ سیکورٹی ایجنسیوں کو درجنوں غیر ملکی دہشت گردوں کی موجودگی اور یاترا میں خلل ڈالنے کی ممکنہ کوششوں کے بارے میں انٹیلی جنس اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔
سیکورٹی ایجنسیوں سے ملی معلومات کے مطابق جموں و کشمیر میں اس وقت تقریباً 45 غیر ملکی دہشت گرد سرگرم ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ان میں سے 36 دہشت گرد امرناتھ یاترا کے راستے میں افراتفری پھیلانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، جس سے حکام کو دو ماہ تک جاری رہنے والی یاترا کے لیے سیکورٹی کو نمایاں طور پر مضبوط کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔
حکام نے کہا کہ انٹیلی جنس کے جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ دہشت گرد جیش محمد اور لشکر طیبہ سے وابستہ ہیں اور مبینہ طور پر افغان سرحد کے ساتھ واقع کیمپوں میں تربیت حاصل کرتے ہیں۔
کسی بھی ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے، سیکورٹی ایجنسیوں نے امرناتھ یاترا کے راستے پر ہر ایک کلومیٹر پر موبائل سنٹرل ریزرو پولیس فورس کیمپ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد تیز رفتار ردعمل کی صلاحیتوں کو بڑھانا اور یاتری راہداری کے ساتھ مسلسل نگرانی برقرار رکھنا ہے۔
مرکزی وزارت داخلہ نے یاترا کے لیے سنٹرل آرمڈ پولیس فورس (سی اے پی ایف) کی 670 کمپنیوں کی تعیناتی کو منظوری دی ہے۔ ان فوجیوں کو لکھن پور کے داخلی مقام سے لے کر امرناتھ غار کی عبادت گاہ تک اہم مقامات پر تعینات کیا جائے گا، اور بیس کیمپوں، داخلی راستوں اور حساس مقامات پر بھی تعینات کیا جائے گا۔
سیکورٹی حکام نے بتایا کہ تعیناتی کا منصوبہ زائرین کو کثیر سطحی سیکورٹی فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، جس میں فوج پہاڑی علاقوں، جنگلاتی علاقوں اور پبلک ٹرانسپورٹ کے راستوں پر موجود ہے۔ اونچائی والے علاقوں میں نگرانی کی کارروائیاں اور ایریا کنٹرول مشقیں بھی تیز کر دی گئی ہیں، جہاں دہشت گردوں اور ان کے زیر زمین حامیوں کے سازش کرنے کا شبہ ہے۔
مقامی معاونین کی گرفتاری۔
انٹیلی جنس یہ بھی بتاتی ہے کہ مقامی سہولت کار (اوور گراؤنڈ ورکرز) لاجسٹک اور نقل و حرکت میں غیر ملکی دہشت گردوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں سیکورٹی ایجنسیوں نے جموں و کشمیر پولیس کے ساتھ مل کر کئی حساس علاقوں میں مسلسل تلاشی مہم اور پوچھ گچھ شروع کی ہے۔ حالیہ کارروائیوں کے نتیجے میں مبینہ طور پر زیر زمین مشتبہ کارکنوں کی گرفتاری اور ہتھیاروں اور گولہ بارود کی برآمدگی ہوئی ہے۔
دہشت گردوں کے مرکزی راستوں تک پہنچنے کا امکان نہیں
سینئر حکام کا کہنا ہے کہ اگرچہ دہشت گرد گروہ امرناتھ یاترا کو ایک علامتی ہدف کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن یاترا کے ارد گرد حفاظتی حصار کو اس حد تک سخت کر دیا گیا ہے کہ دراندازوں کے مرکزی راستوں تک پہنچنے کا امکان نہیں ہے۔
امرناتھ یاترا 3 جولائی سے 28 اگست تک چلے گی۔ حکام کو توقع ہے کہ اس سال سالانہ یاترا میں 3.5 لاکھ سے زیادہ یاتری شرکت کریں گے۔ سول انتظامیہ، سیکورٹی فورسز اور ڈیزاسٹر ریسپانس ایجنسیاں روایتی اور متبادل راستوں سے حجاج کی محفوظ نقل و حرکت کو یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کر رہی ہیں۔
عہدیداروں نے کہا کہ یاترا کے دوران مسلسل نگرانی، انٹیلی جنس شیئرنگ اور تیز رفتار رسپانس ٹیمیں ہائی الرٹ پر رہیں گی، جو موجودہ سیکورٹی چیلنجوں کے باوجود یاترا کے پرامن طریقے سے آگے بڑھنے کو یقینی بنانے پر حکومت کی توجہ کا اشارہ ہے۔