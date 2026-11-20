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کشمیر میں سڑے گوشت کی ضبطی کے بعد انڈین ریلویز بھی سوالوں کے گھیرے میں
گزشتہ ہفتے بڈگام ریلوے اسٹیشن پر منجمد گوشت کی 44 پیٹیوں کو ضبط کیا گیا، جنہیں انسانی استعمال کے لیے غیر موزوں پایا گیا۔
Published : November 20, 2026 at 12:20 PM IST
سرینگر: ٹرین کے ذریعے 1600 کلو گرام وزنی سڑا گلا گوشت ضبط کیے جانے کے چند روز بعد اب انڈین ریلوے جیسا بڑا ادارہ بھی غیر قانونی طور پر بڑی مقدار میں جلد خراب ہونے والی غذائی اشیاء کو کشمیر پہنچانے کے معاملے میں سوالات کے گھیرے میں آ گیا ہے۔ یہ گوشت فوڈ سیفٹی قوانین کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے منتقل کیا جا رہا تھا۔
13 نومبر کو جموں و کشمیر کے محکمہ خوراک نے بڈگام ریلوے اسٹیشن سے بھینس کے منجمد گوشت کی 44 پیٹیاں ضبط کیں۔ جانچ کے دوران یہ گوشت انسانی استعمال کے لیے غیر موزوں پایا گیا۔ محکمہ خوراک کے ایک افسر نے بتایا کہ ریلوے پولیس نے انہیں اس وقت اطلاع دی جب اسٹیشن پر موجود اہلکاروں نے ڈبوں سے خون رسنے اور بدبو آنے کی شکایت کی۔
یاد رہے کہ گزشتہ برس کشمیر میں باہر سے لائے گئے سڑے گلے اور انسانی استعمال کے لیے غیر موزوں گوشت کی سپلائی کا معاملہ سامنے آنے کے بعد لوگوں میں گہری تشویش پیدا ہوئی تھی۔ اس وقت حلال گوشت سے متعلق خدشات بھی سامنے آئے تھے اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور مذہبی رہنماؤں نے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی اور فوجداری مقدمات درج کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔
ادھر، اب ایک بار پھر گوشت کی اس کھیپ کی ضبطی کے بعد مذہبی رہنماؤں نے تشویش ظاہر کی ہے اور جمعہ کی نماز کے دوران ملاوٹ اور غیر معیاری خوراک کے معاملے پر مشترکہ خطبہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب تاجروں نے خبردار کیا ہے کہ اگر حکومت اس غیر قانونی کاروبار کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکام رہی تو ہوٹل اور ریستوران بند کر دیے جائیں گے۔
سرکاری تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ گوشت کی یہ کھیپ ریلوے پارسل سروس کے ذریعے منتقل کی گئی اور اسے غلط طور پر ’عام سامان‘ ظاہر کیا گیا تھا۔ جموں و کشمیر کے کمشنر برائے محکمہ خوراک و ادویات، خالد جہانگیر، نے تصدیق کی کہ "انتہائی جلد خراب ہونے والی اشیاء کی اس کھیپ کو ٹرین کے ذریعے حقائق چھپا کر اور غلط معلومات دے کر منتقل کیا گیا۔"
انہوں نے مزید کہا کہ گوشت کو منجمد حالت میں رکھنے کے لیے ضروری درجہ حرارت برقرار رکھنے کے انتظامات بھی موجود نہیں تھے۔ محکمہ خوراک نے ریلوے حکام کو خط لکھ کر مطالبہ کیا ہے کہ جلد خراب ہونے والی غذائی اشیاء کی نقل و حمل صرف ایسے فوڈ بزنس آپریٹرز کے ذریعے کی جائے جن کے پاس متعلقہ لائسنس ہو۔ اس کے علاوہ مقررہ درجہ حرارت برقرار رکھنے، سامان کی درست تفصیلات ظاہر کرنے اور ضروری دستاویزات فراہم کرنے کو بھی لازمی بنایا جائے۔
اس سے پہلے سڑے ہوئے گوشت کے کئی کھیپ سڑک کے راستے کشمیر پہنچتے تھے، تاہم گزشتہ سال کشمیر کو ریلوے سروس سے جوڑے جانے کے بعد ٹرین کے ذریعے گوشت کی ایسی کھیپ ضبط کیے جانے کا یہ پہلا معاملہ ہے۔
سرکاری تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ یہ پارسل نئی دہلی میں غازی پور کی کمپنی النِدا فوڈز (Al- Nida Foods) نے بک کیا تھا۔ اسے سرینگر کے بمنہ علاقے کے رہائشی ایان منظور کے نام پر تُلترا کورئیر ایجنسی کے ذریعے بھیجا گیا تھا۔
خالد جہانگیر نے ای ٹی وی بھارت کو بتای:"ہم نے تحقیقات کے لیے ایان کو طلب کیا تھا، لیکن وہ نئی دہلی میں چھپا ہوا ہے۔ وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے مسلسل اپنی جگہ تبدیل کر رہا ہے۔ ہم اس پورے نیٹ ورک کا پتہ لگانا چاہتے ہیں جس کے ذریعے یہ گوشت مختلف مقامات تک پہنچایا جاتا ہے۔"
حکام کو یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ نہ تو سامان منتقل کرنے والے ادارے اور نہ ہی اسے وصول کرنے والے شخص کے پاس فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز اتھارٹی آف انڈیا (FSSAI) کا لازمی لائسنس موجود ہے، جو فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز ایکٹ کی دفعہ 31 کے تحت ضروری ہے۔
دستاویزات کی جانچ کے دوران سامان کی تفصیلات میں تضادات اور لیبل لگانے کے مقررہ اصولوں کی خلاف ورزی بھی سامنے آئی ہے۔ ان خلاف ورزیوں پر ایکٹ کی دفعات 53 اور 61 کے تحت جرمانے عائد کیے جا سکتے ہیں۔
کمشنر نے مزید بتایا: "دونوں اداروں کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں اور فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز ایکٹ 2006 کی متعلقہ دفعات، جن میں 31، 50، 53، 61 اور 63 شامل ہیں، کے تحت کارروائی شروع کی جا رہی ہے۔"
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