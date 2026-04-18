لبیک کی صداؤں کے بیچ کشمیر سے 431عازمین حج بیت اللہ کیلئے روانہ
حج ہاؤس بمنہ سے سفر محمود پر روانگی کے وقت روح پر ور مناظر دیکھنے کو ملے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 18, 2026 at 4:28 PM IST
سرینگر(پرویز الدین): جموں وکشمیر سے 431 عازمین پر مشتمل پہلا قافلہ تین خصوصی پروازوں کے ذریعے سرینگر کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے سفر محمود کے لیے روانہ ہوا۔ پہلے قافلے میں 230 مرد جبکہ 201 خواتین عازم شامل تھیں۔ 145 عازمین پر مبنی پہلی پرواز نے دوپہر 12 بجکر 20 منٹ پر سرینگر سے اپنی اڑان بھری، دوسری فلائٹ شیڈول کے مطابق 2بجکر 15 منٹ پر روانہ ہوئی جبکہ تیسری پرواز سہ پہر 3 بجکر 15 منٹ سرینگر سے روانہ ہوئی۔
ہفتے کی صبح عازمین کے ہمراہ سینکڑوں کی تعداد میں آئے ان کے رشتہ دار مرد وزن اور بچے لبیک اللہم لبیک کے نعرے بلند کررہے تھے، جس سے حج ہاؤس بمنہ کی فضائیں روح پرور نعروں اور درود واذکار سے گونج اٹھی۔
امسال حج بیت اللہ کے لیے بھارت کے ایک لاکھ 75 ہزار 25 عازمین فریضہ حج انجام دینے جارہے ہیں۔ جن میں جموں وکشمیر سے تعلق رکھنے والے 4704 عازمین بھی شامل ہیں۔ مجموعی تعداد میں 2200 خواتین عازمین کے علاوہ بغیر محرم کی 13 خواتین بھی شامل ہیں۔ جموں وکشمیر میں انتظامیہ اور جموں حج کمیٹی کی جانب سے کیے گئے انتظامات سے عازمین کافی خوش اور مطمئن نظر آئے۔
ایسے میں حج ہاؤس بمنہ سے سرینگر کے ہوائی اڈے سے عازمین کے لیے تمام انتظامات کیے گئے ہیں۔ عازمین کے سامان کی جانچ کے لیے جہاں ایک جانب حج ہاؤس میں "چیک ان کاؤنٹر" قائم کیے گئے ہیں۔ وہیں احرام باندھنے کے لیے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر الگ الگ جگہیں رکھی گئی ہیں۔ عازمین کی روانگی کے سلسلے میں حفاظت کے سخت انتظامات کیے گئے تھے جبکہ حج ہاؤس کے علاوہ ایئر پورٹ روڑ پر سکیورٹی اہلکاروں کی اضافی تعیناتی عمل میں لائی گئی تھی۔
ضلع ترقیاتی کمشنر اکشے لابرو نےحج ہاؤس میں پہلے قافلے کو روانہ کرتے ہوئے کہا کہ مختلف محکموں کے تال میل سے تمام انتظامات مکمل ہیں تاکہ عازمین کو کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
گزشتہ برس 2025 کے مقابلے میں حج 2026 کے لیے زیادہ درخواستیں موصول ہوئی تھیں ۔اس طرح جموں کشمیر سے عازمین کی مجموعی تعداد 4704 ہے۔ جن میں 1000 دلی ایمبارکیشن استعمال کریں گے جبکہ 50 ایسے حجاج کرام ہیں جو کہ ممبی ائیرپورٹ سے اپنا سفر شروع کرنے جارہے ہیں۔ باقی عازمین سرینگر ائیرپورٹ سے سفر محمود پر روانہ ہوجائیں گے اور ان میں لداخ کے تقریباً 323 عازمین بھی شامل ہیں۔
سعودی عرب کی جانب سے امسال حجاج کرام کے لیے کئی تبدیلیاں عمل میں لائی گئیں ہیں۔متعارف کئے گئے ضوابط میں سخت صحت اسکریننگ بھی شامل ہے ۔جس کے تحت سنگین طبی حالت کے حامل کچھ درخواست دہندگان کو نااہل بھی قرار دیا گیا ہے۔ مکۃ المکرمہ کے عزیزیہ جیسے مقامات پر عازمین کے لیے خود کھانا پکانے کی سہولیت بند کردی گئی ہے۔ وہیں پہلی بار عازمین کی نگرانی کے مقصد کی خاطر سم پر مبنی ڈیٹا سے لیس سمارٹ واچز دی گئی ہیں جو پہلے والے کلائی بندوں کی جگہ لیں رہی ہے۔
جموں و کشمیر حج کمیٹی کے ایگزیٹو آفیسر ڈاکٹر شجاعت قریشی نے کہا کہ عازمین کا سامان 40 کلو کم کر کے 25 کلو کر دیا گیا ۔انہوں نے کہا کہ سرینگر میں امیگریشن مکمل کی جائیں گی۔جس کے بعد پروازیں ایندھن بھرنے کے لیے دلی میں رک کر مدینہ کے لیے روانہ ہوں گی۔
واضح رہے کہ سال 2023 حج کے لیے 14,500 سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئیں تھیں۔ ان میں سے 12,000 افراد کو قرعہ اندازی کے ذریعے منتخب کیا گیا ۔ اُس وقت اگرچہ درخواستیں زیادہ موصول ہوئی تھیں تاہم کوٹا کم تھا ۔ لیکن اس کے بعد سے جموں وکشمیر میں حج درخواستوں میں مسلسل کمی واقع ہورہی ہے۔ سال2024 میں 11500 کے مختص کوٹ پر صرف 7,800 درخواستیں موصول ہوئیں ۔ اسی طرح حج 2025 کے لیے 8100 حج سیٹوں پر کُل 4300 حج درخواستیں جمع کی گئیں تھیں وہیں اب امسال یعنی حج 2026 میں 7900 کوٹے پر محض 4704 افراد جموں و کشمیر سے سفر محمود پر جا رہے ہیں۔
قابل ذکر ہے کہ 18 اپریل سے عازمین حج کی روانگی کا سلسلہ شروع ہوکر رواں ماہ 28 اپریل تک جاری رہے گا۔ التبہ طے شدہ شیڈول میں تبدیلیوں کے امکانات بھی ظاہر کئے جارہے ہیں۔
