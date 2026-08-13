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لیکچرار سے سول جج تک جموں کشمیر میں ہزاروں اسامیوں پر بھرتی کا انتظار
زیر التوا کل 1,455 سرکاری اسامیوں میں 594 لیکچرار، 42سیول جج اور 118 اسسٹنٹ پروفیسر کی پوسٹیں شامل ہیں۔
Published : August 13, 2026 at 1:49 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر پبلک سروس کمیشن (JKPSC) کے ذریعے 1,455 سرکاری اسامیوں کی سلیکشن کا عمل زیر التوا ہے۔ ان میں محکمہ اسکول ایجوکیشن کے 594 لیکچرار، کمبائنڈ کامپی ٹیٹیو امتحان (CCE-2024) کی 90 اور سرکاری گورنمنٹ میڈیکل کالجوں میں اسسٹنٹ پروفیسر کی 118 اسامیاں شامل ہیں۔
یہ تفصیلات صحافی ڈاکٹر ایم ایم شجاع کی جانب سے دائر کی گئی آر ٹی آئی درخواست کے جواب میں سامنے آئی ہیں۔ جموں و کشمیر پبلک سروس کمیشن نے یہ معلومات حقِ اطلاعات قانون (RTI Act) کے تحت فراہم کی ہے۔ درخواست میں اگست 2019 سے اگست 2025 تک کمیشن کی بھرتیوں، عملے، مالی معاملات، زیر التوا انتخاب اور عدالتی مقدمات سے متعلق معلومات طلب کی گئی تھیں۔
کمیشن کی جانب سے آر ٹی آئی ایکٹ کی دفعہ 7 کے تحت جاری جواب میں اس عرصے کے دوران کمیشن کے سامنے موجود بھرتیوں کے کام اور اس وقت تک مکمل نہ ہونے والے انتخاب کی صورتحال سامنے آتی ہے۔
اسکول ایجوکیشن میں سب سے زیادہ پوسٹیں زیر التوا
زیر التوا اسامیوں میں سب سے بڑا حصہ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا ہے، جہاں مختلف مضامین میں 594 لیکچرار کی آسامیوں پر انتخاب ہونا باقی ہے۔ محکمہ جنرل ایڈمنسٹریشن میں CCE-2024 کے تحت 90 اسامیوں پر انتخاب زیر التوا ہے۔
محکمہ صحت و طبی تعلیم میں بھی بڑی تعداد میں اسامیوں خالی ہیں۔ ان میں شیر کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (SKIMS) میں اسسٹنٹ پروفیسر، لیکچرار اور ٹیوٹر کی 107، گورنمنٹ میڈیکل کالجوں میں اسسٹنٹ پروفیسر کی 118، آیورویدک اور ہومیوپیتھک شعبوں میں میڈیکل آفیسر کی 37، لیڈی میڈیکل آفیسر کی 12 اور اسسٹنٹ پروفیسر نرسنگ کی 10 اسامیوں شامل ہیں۔
سرینگر کے چلڈرن اسپتال، بمنہ، میں شعبہ اطفال کے اسسٹنٹ پروفیسر کی سات پوسٹیں بھی زیر التوا فہرست میں شامل ہیں۔ دیگر اہم زیر التوا بھرتیوں میں محکمہ داخلہ کی 65 پراسیکیوٹنگ آفیسر، محکمہ قانون کی 42 سول جج اور گاندربل و اکھنور کے سرکاری یونانی و آیورویدک اسپتالوں میں 35 فیکلٹی کی پوسٹیں شامل ہیں۔
ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں مختلف مضامین کے 86 اسسٹنٹ پروفیسر کی پوسٹوں پر انتخاب ہونا باقی ہے، جبکہ SKIMS میں مزید 51 پروفیسر، ٹیوٹر اور لیکچرار کی پوسٹیں فہرست میں شامل ہیں۔
اس کے علاوہ فوڈ ٹیکنالوجی اور فوڈ پروسیسنگ سے متعلق 30، محکمہ اسکل ڈیولپمنٹ کی سات لیکچرار، سات ویٹرنری اسسٹنٹ سرجن اور پانچ ڈسٹرکٹ سیریکلچر آفیسر کی پوسٹیں بھی زیر التوا ہیں۔
فہرست میں محکمہ داخلہ، جنگلات، سائنس و ٹیکنالوجی، ہاؤسنگ و اربن ڈیولپمنٹ، ایگریکلچر، جیولوجی اینڈ مائننگ، قانون اور دیگر محکموں کی نسبتاً کم تعداد والی پوسٹیں بھی شامل ہیں۔ ان میں 2025 میں نوٹیفائی کی گئی جموں و کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروس (JKAS) کی 80 پوسٹیں، تین اسسٹنٹ لیگل ریمنمبرینر اور ڈسٹرکٹ لٹیگیشن آفیسر، چار سپرنٹنڈنٹ جیل، کیمسٹری و ٹاکسیکولوجی میں ایک سائنٹیفک آفیسر، ایک اسسٹنٹ انجینئر مائننگ اور فوڈ انجینئرنگ و ٹیکنالوجی میں اسسٹنٹ پروفیسر کی دو پوسٹیں شامل ہیں۔
چھ سال میں 7,502 پوسٹیں نوٹیفائی
آر ٹی آئی جواب سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مذکورہ چھ سال کے دوران JKPSC نے بڑے پیمانے پر بھرتی کا عمل انجام دیا۔ دستاویزات کے مطابق، اگست 2019 سے اگست 2025 تک کمیشن نے 109 بھرتی نوٹیفکیشن کے ذریعے 7,502 پوسٹیں نوٹیفائی کیں۔
ان نوٹیفکیشن میں میڈیکل آفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر، لیکچرار، پراسیکیوٹر، سول جج، فیکلٹی اور انتظامی خدمات سمیت مختلف محکموں کی پوسٹیں شامل تھیں۔ حالیہ بھرتیوں میں اسکول ایجوکیشن کے مختلف مضامین میں لیکچرار کی 19، اسسٹنٹ پروفیسر اور ٹیوٹر کی 13، اسکل ڈیولپمنٹ محکمہ کی سات لیکچرار، ایک سائنٹیفک آفیسر، ایک سپرنٹنڈنٹ جیل، 42 سول جج، 37 میڈیکل آفیسر، تین اسسٹنٹ لیگل ریمنمبرینر و ڈسٹرکٹ لٹیگیشن آفیسر اور 80 JKAS کی پوسٹیں شامل تھیں۔
کمیشن میں 97 ملازمین
آر ٹی آئی جواب میں خود پبلک سروس کمیشن کے عملے کی صورتحال بھی بیان کی گئی ہے۔ دستاویز کے مطابق کمیشن میں 97 ملازمین تعینات، کام کر رہے یا ڈیپوٹیشن پر موجود ہیں۔ فہرست میں چیئرمین اے کے چودھری، ارکان ڈاکٹر راجیو سنگھ اور آصف محمود ساگر، سیکریٹری بشیر احمد ڈار، کنٹرولر امتحانات اور دیگر سینئر افسران شامل ہیں۔
عملے کی فہرست میں ایڈیشنل سیکریٹری، اسسٹنٹ لیگل ریمنمبرینر، انڈر سیکریٹری، سیکشن آفیسر، اسٹینوگرافر، اسسٹنٹ، اکاؤنٹنٹ، کمپیوٹر آپریٹر اور دیگر ملازمین بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جونیئر سیکریٹریٹ اسسٹنٹ، پریس مشینری کا عملہ، پیکر، جمعدار، دفتری اور ملٹی ٹاسکنگ اسٹاف بھی فہرست میں شامل ہے۔ تاہم کمیشن نے درخواست گزار کی جانب سے پوچھے گئے عملے کی کمی کی الگ عددی تفصیل فراہم نہیں کی۔
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