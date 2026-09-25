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اننت ناگ میں تاریخی و مذہبی ورثے کے تحفظ کے لیے 40 منصوبے زیر تعمیر
اجلاس میں تاریخی اور مذہبی ورثے سےمتعلق مقامات کے تحفظ، بحالی اور ان کی اصل تعمیراتی شناخت کو برقرار رکھنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
Published : September 25, 2026 at 10:17 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) اننت ناگ ضلع میں تاریخی، مذہبی اور ثقافتی ورثے کے تحفظ اور قدیم فنِ تعمیر کو محفوظ رکھنے کے لیے 40 اہم منصوبوں پر کام جاری ہے، جبکہ ضلع انتظامیہ نے ان منصوبوں کو مقررہ مدت کے اندر مکمل کرنے اور کام کے معیار کو برقرار رکھنے پر زور دیا ہے۔
ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر بلال محی الدین بھٹ کی صدارت میں منعقدہ اجلاس میں ،اسکیم فار ری وائیول ریسٹوریشن پریزرویشن اینڈ مینٹننس آف آرچٹکچر اینڈ ہرٹیج (آر آر پی اینڈ ایم اے ایچ) اسکیم کے تحت ضلع کے مختلف اہم مقامات پر جاری منصوبوں کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔
اجلاس کے دوران محکمہ پی ڈبلیو ڈی کے سپرنٹنڈنگ انجینئر نے ضلع میں اسکیم کے تحت جاری کاموں کی مالی پیش رفت سے ڈی ڈی سی کو آگاہ کیا۔ بتایا گیا کہ اسکیم کے تیسرے مرحلے کے تحت ضلع کے اہم مذہبی اور تاریخی مقامات پر مجموعی طور پر 40 منصوبے شامل کیے گئے ہیں، جن میں عیشمقام، مٹن، تھجی وارہ بجبہاڑہ، کھرم اور ناگڈنڈی اچھہ بل سمیت دیگر اہم مقامات شامل ہیں۔
اجلاس میں تاریخی اور مذہبی ورثے سے متعلق مقامات کے تحفظ، بحالی اور ان کی اصل تعمیراتی شناخت کو برقرار رکھنے کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ حکام کو ہدایت دی گئی کہ جن مقامات کو تاریخی یا ورثے کی اہمیت حاصل ہے، ان کے متعلق ضروری منظوریوں، حد بندی اور ڈیمارکیشن کے عمل کو مقررہ ضوابط کے مطابق آگے بڑھایا جائے، تاکہ محفوظ کیے جانے والے ڈھانچوں اور متعلقہ اراضی کی واضح نشاندہی ہوسکے اور مستقبل میں کسی قسم کی تجاوزات یا غیر ضروری تبدیلیوں سے ان مقامات کو محفوظ رکھا جا سکے۔
ڈی ڈی سی نے کہا کہ ضلع میں موجود قدیم مذہبی اور تاریخی مقامات نہ صرف تعمیراتی ورثے بلکہ علاقے کی ثقافتی شناخت کا اہم حصہ ہیں، اس لیے ان کی بحالی اور تحفظ کے دوران معیار، پائیداری اور اصل ساخت کو خصوصی اہمیت دی جانی چاہیے۔
انہوں نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ منصوبوں کی تکمیل میں حائل رکاوٹوں کی فوری نشاندہی کرکے انہیں دور کیا جائے اور تمام متعلقہ محکمے باہمی تال میل کے ساتھ کام کریں۔ انہوں نے منصوبوں کی باقاعدہ نگرانی پر بھی زور دیتے ہوئے کہا کہ معمولی نوعیت کے مسائل ترقیاتی اور تحفظِ ورثہ کے کاموں میں غیر ضروری تاخیر کا سبب نہیں بننے چاہئیں۔
ضلع ترقیاتی کمشنر نے دستیاب وسائل کے بروقت اور مؤثر استعمال کو یقینی بنانے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ تمام منصوبے مقررہ مدت میں مکمل ہونے چاہئیں، جبکہ تاریخی ڈھانچوں کی بحالی کے دوران تعمیراتی معیار اور پائیداری پر کسی صورت سمجھوتہ نہ کیا جائے۔
اجلاس میں سپرنٹنڈنگ انجینئر آر اینڈ بی، چیف پلاننگ آفیسر، آر اینڈ بی کے ایگزیکٹو انجینئرز، سی ای او میونسپل کونسل اننت ناگ اور پہلگام، مٹن، سیر، عیشمقام، بجبہاڑہ اور اچھہ بل کے ایگزیکٹو افسران سمیت میونسپل کمیٹیوں اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔