راجوری میں جنسی الزامات کی وجہ سے چار اساتذہ کو معطل کر دیا گیا
ضلعی انتظامیہ راجوری کی فوری کارروائی، گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول گھمبیر مگھلان کے پرنسپل سمیت چار ملازمین کو معطل کر دیا گیا۔
Published : November 17, 2025 at 9:34 AM IST|
Updated : November 17, 2025 at 10:06 AM IST
جموں: ضلع راجوری کی انتظامیہ نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول گھمبیر مگھلان میں جنسی ہراسانی، بدسلوکی اور غیر مناسب رویّے کے سنگین الزامات سامنے آنے کے بعد فوری اور سخت کارروائی عمل میں لاتے ہوئے اسکول کے پرنسپل اور تین دیگر ملازمین کو معطل کردیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر راجوری، ابھیشیک شرما نے ایک حکم نامہ جاری کرتے ہوئے پرنسپل اور دیگر متعلقہ ملازمین کو فوری طور پر ان کے عہدوں سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔
یہ کارروائی مقامی لوگوں اور عوامی نمائندوں کی جانب سے دی گئی تحریری شکایت اور سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی سی سی ٹی وی ویڈیو کے بعد کی گئی، جس نے طالبات اور خواتین ملازمین کے تحفظ اور وقار کے حوالے سے شدید عوامی تشویش پیدا کی۔
معطل کیے گئے ملازمین کی شناخت
پولیس تھانہ منجاکوٹ میں اس معاملے سے متعلق ایف آئی آر نمبر 0102/2025 درج کی جاچکی ہے، جس میں پرنسپل سمیت دیگر ملازمین کے خلاف مناسب قانونی دفعات کے تحت کارروائی شروع کی گئی ہے۔ معطل کیے گئے ملازمین میں محمد فاروق، پرنسپل گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول (GHSS) گھمبیر مگھلان، تنویر اعجاز (استاد)، منظور حسین (چوتھے درجے کا ملازم) اور مشتاق احمد (چوتھے درجے کا ملازم) شامل ہیں۔ تمام معطل اہلکاروں کو انکوائری مکمل ہونے تک چیف ایجوکیشن آفیسر راجوری کے دفتر سے منسلک کردیا گیا ہے۔
15 دنوں کے اندر مفصل انکوائری کی ہدایت
چیف ایجوکیشن آفیسر راجوری کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ 15 دنوں کے اندر اس معاملے کی ابتدائی مفصل انکوائری کرکے اپنی رپورٹ ڈپٹی کمشنر کو پیش کریں، ساتھ ہی آئندہ کی کارروائی کے لیے اپنی سفارشات بھی شامل کریں۔