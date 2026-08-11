جموں کشمیر؛ مشتبہ دہشت گردوں کی ویڈیو وائرل، ڈوڈہ کے جنگلات میں سرچ آپریشن شروع

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جموں کشمیر؛ مشتبہ دہشت گردوں کی ویڈیو وائرل، ڈوڈہ کے جنگلات میں سرچ آپریشن شروع
خطہ چناب کے پہاڑی اور جنگلاتی علاقے میں ماضی میں بھی سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کا آمنا سامنا ہو چکا ہے۔
By PTI
Published : August 11, 2026 at 2:11 PM IST
جموں: جموں و کشمیر کے ڈوڈہ ضلع میں رام ٹنڈ (رام کنڈ) چوٹی پر چار مشتبہ دہشت گردوں کے چڑھنے کی ایک ویڈیو سامنے آنے کے بعد سکیورٹی فورسز نے بڑے پیمانے پر تلاشی آپریشن شروع کر دیا ہے۔
حکام کے مطابق یہ ویڈیو مبینہ طور پر مقامی لوگوں نے بنائی ہے جنہوں نے پیر کی شام سکیورٹی فورسز کو اس بارے میں اطلاع دی۔ اطلاع ملنے کے فوراً بعد سیکورٹی اہلکاروں نے علاقے کے جنگلات، پہاڑی راستوں اور بلند مقامات پر تلاشی کارروائی شروع کردی۔
رام ٹنڈ یا رام کنڈ کا علاقہ ادھم پور ضلع کے سیوج دھار علاقے کے قریب واقع ہے۔ یہ ایک دور دراز اور گھنے جنگلات سے گھرا پہاڑی علاقہ ہے، جہاں ماضی میں دہشت گردوں کی نقل و حرکت اور چھپنے کے لیے استعمال کیے جانے کا خدشہ ظاہر کیا جاتا رہا ہے۔
مشکل جغرافیائی حالات، گھنے جنگلات اور آس پاس کے پہاڑی علاقوں سے رابطے کی وجہ سے یہ علاقہ سکیورٹی کے لحاظ سے کافی حساس سمجھا جاتا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ منگل کی صبح ادھم پور سے فوج، پولیس اور سی آر پی ایف کی اضافی نفری بھی علاقے میں بھیجی گئی۔ آخری اطلاعات ملنے تک پہاڑی علاقے میں بڑے پیمانے پر آپریشن جاری تھا۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق مشتبہ گروپ میں تین غیر ملکی دہشت گرد اور ایک مقامی شخص شامل ہو سکتا ہے۔ تاہم ابھی تک سکیورٹی فورسز کا مشتبہ افراد سے کوئی براہ راست آمنا سامنا نہیں ہوا ہے۔ سکیورٹی اہلکار پہاڑی علاقوں اور آس پاس کے جنگلات میں مسلسل تلاشی لے رہے ہیں تاکہ مشتبہ افراد کا سراغ لگایا جا سکے۔
سکیورٹی ایجنسیز نے اس علاقے میں پہلے سے ہی نگرانی بڑھا دی ہے کیونکہ ماضی میں اسے دہشت گردوں کی ممکنہ دراندازی، نقل و حرکت اور چھپنے کے راستے کے طور پر استعمال کیے جانے کے خدشات سامنے آتے رہے ہیں۔
رام ٹنڈ چوٹی پر مشتبہ افراد کی موجودگی کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد سکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر جنگلات اور پہاڑی راستوں میں بڑے پیمانے پر تلاشی شروع کردی ہے، تاہم اب تک مشتبہ افراد سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔
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