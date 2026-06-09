ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سڑک حادثہ میں بی ایس ایف کے چار اہلکار زخمی
یہ حادثہ منگل کی صبح رام بن ضلع میں سرینگر جموں قومی شاہراہ پر پیش آیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 9, 2026 at 7:47 PM IST
رامبن (نواز رونیال): صوبہ جموں کے پہاڑی ضلع رامبن میں سرینگر - جموں قومی شاہراہ (NH 44) پر پیراہ علاقے کے قریب بارڈر سیکیورٹی فورس (بی ایس ایف) کے اہلکاروں کو لے جانے والی ایک بس حادثے کا شکار ہوگئی، جس کے نتیجے میں چار اہلکار زخمی ہوگئے۔ حادثے میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔
سرکاری ذرائع کے مطابق حادثہ صبح تقریباً 11:15 بجے اُس وقت پیش آیا، جب ایک بی ایس ایف بس، زیر رجسٹریشن نمبر JK02AP-4755 کشمیر کی جانب جا رہی تھی، ضلع رام بن کے پیراہ نامی مقام پر ایک نجی کار (زیر رجسٹریشن نمبر JK11H-2003) اور ایک ٹریکٹر ٹرالی سے جا ٹکرائی۔ تصادم کے نتیجے میں بس میں سوار بی ایس ایف کے چار اہلکار زخمی ہوگئے۔
حادثہ کی اطلاع ملتے ہی مقامی انتظامیہ اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور زخمیوں کو علاج کے لیے ضلع اسپتال رامبن منتقل کیا گیا۔ اسپتال ذرائع کے مطابق زخمی اہلکاروں کو فوری طور پر طبی امداد فراہم کی گئی اور ضروری طبی معائنہ بھی فراہم کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ "چونکہ ان کی چوٹیں معمولی نوعیت کی تھیں، اس لیے ابتدائی علاج کے بعد ہی انہیں اسپتال سے فارغ کر دیا گیا۔"
زخمی اہلکاروں کی شناخت سنجیت کمار ولد نگیندر پرساد، عمر 53 سال۔ اروین کمار ولد سالو، عمر 57 سال۔ ماتم سنگھ ولد بدھی سنگھ، عمر 53 سال۔ سدھیر کمار یادو ولد چندر شیکھر، عمر 23 سال کے طور پر ہوئی ہے۔ زخمی ہوئے چاروں اہلکار 90 بٹالین بی ایس ایف سے تعلق رکھتے ہیں۔
حادثے کے باعث سرینگر - جموں قومی شاہراہ پر کچھ دیر کے لیے ٹریفک کی روانی متاثر رہی، تاہم بعد ازاں گاڑیوں کی آمدورفت معمول کے مطابق بحال کر دی گئی۔
دریں اثنا، پولیس اسٹیشن چندرکوٹ نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ پولیس حکام نے جائے حادثہ کا معائنہ کیا، ابتدائی شواہد اکٹھے کیے اور حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: