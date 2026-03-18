36 برس بعد بھی واپسی کی امید: کشمیری پنڈتوں کی ہجرت اور بحالی بل پر نئی بحث
سنیل پنڈتا اپریل 1990 میں کپواڑہ سے اسوقت نکلے جب وہ ساتویں جماعت کے طالب علم تھے، اس ہجرت کے زخم آج بھی تازہ ہے۔
Published : March 18, 2026 at 8:57 PM IST
سرینگر: آج سے ٹھیک چھتیس برس قبل، جب سنیل پنڈتا کا خاندان آدھی رات کو اپنا گھر بند کر کے نکلا تو ان کے پاس جانے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ ایک بس کے ذریعے بلند و بالا پیر پنجال پہاڑوں کو عبور کر کے جموں پہنچے، جہاں وہ گزشتہ کئی دہائیوں سے مقیم ہیں۔ تاہم وہ آج بھی جموں کو اپنا گھر نہیں کہتے، کیونکہ اپنے آبائی وطن واپسی کی امید اب بھی ان کے دلوں میں زندہ ہے۔
پیشہ کے اعتبار سے انجینئر سنیل پنڈتا اپریل 1990 میں ضلع کپواڑہ کے لنگیٹ گاؤں سے اس وقت نکلے تھے جب وہ ساتویں جماعت کے طالب علم تھے، مگر اس ہجرت کے زخم آج بھی تازہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں، “میرا شمشان بھومی (شمشان گھاٹ) کشمیر میں ہے۔” پچاس سالہ پنڈتا اس وقت جموں کے جگتی مائیگرنٹ کیمپ میں رہتے ہیں، جہاں 2,200 سے زائد بے گھر کشمیری ہندو تنگ رہائش میں زندگی گزار رہے ہیں۔
ان کا کہنا ہے کہ “ہماری جائے پیدائش کشمیر ہے، جہاں ہمارے آبا و اجداد رہتے تھے۔ ہم اپنے گھر واپس جانے کے منتظر ہیں۔ میں جموں میں پلا بڑھا ہوں، لیکن میں نے اپنی جڑیں، زبان اور ثقافت نہیں بھلائی۔ میں جموں کو اپنا گھر نہیں کہہ سکتا۔ ہم رام بھکت ہیں، وہ 14 برس بعد واپس آئے، مگر ہم 36 برس بعد بھی اپنے گھر واپسی کے منتظر ہیں۔” پنڈتا خاندان کوئی منفرد مثال نہیں ہے۔
جموں اور ملک کے دیگر حصوں میں ہزاروں کشمیری پنڈت ایسے ہیں جو 1989 میں عسکریت پسندی کے آغاز کے بعد وادی چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور اب واپسی اور بحالی کے منتظر ہیں۔ وزارت داخلہ کے اعداد و شمار کے مطابق 62 ہزار سے زائد خاندانوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، جن میں اکثریت کشمیری پنڈتوں کی تھی۔ ان میں سے تقریباً 40 ہزار جموں جبکہ 20 ہزار دہلی اور دیگر علاقوں میں مقیم ہیں۔
2010 میں جموں و کشمیر حکومت کے اسمبلی میں پیش کردہ اعداد و شمار کے مطابق تین دہائیوں میں 219 کشمیری پنڈت ہلاک ہوئے، تاہم پنڈت تنظیمیں اس تعداد کو 677 بتاتی ہیں۔ ان حالات کے پیش نظر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (PDP) کے رکن اسمبلی آغا سید منتظر مہدی نے جموں و کشمیر اسمبلی میں ایک نجی بل پیش کیا ہے، جس کا عنوان “کشمیری پنڈت اور مہاجرین بحالی بل” ہے۔
اس بل کا مقصد کشمیری مہاجرین، بالخصوص کشمیری پنڈتوں کی محفوظ، رضاکارانہ، باوقار اور پائیدار واپسی اور بحالی کو ممکن بنانا ہے۔ اسمبلی کا دوسرا اجلاس 27 مارچ سے جموں میں شروع ہوگا۔ بل میں تجویز دی گئی ہے کہ جموں و کشمیر میں ایک بااختیار “ری انٹیگریشن کمیشن” قائم کیا جائے جو مہاجرین کی واپسی اور سماجی بحالی کو یقینی بنائے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ بڑے پیمانے پر عسکریت، تشدد اور دھمکیوں کے باعث کشمیری پنڈتوں اور دیگر اقلیتی برادریوں کو وادی سے ہجرت کرنا پڑی۔
نجی بل، حکومتی بل کے برعکس، کسی وزیر کے بجائے رکن اسمبلی کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے، اور ماضی کے ریکارڈ کے مطابق ایسے بلوں کی منظوری کے امکانات کم ہوتے ہیں—1980 کے بعد سے صرف تین نجی بل ہی منظور ہو سکے ہیں۔ پی ڈی پی کے پاس اسمبلی میں صرف چار ارکان ہیں، جس کی وجہ سے اس بل کی منظوری مزید مشکل دکھائی دیتی ہے۔ اس سے قبل بھی پارٹی کے پیش کردہ بل، جن میں 2025 کا لینڈ رائٹس اور ریگولرائزیشن بل شامل ہے، منظور نہیں ہو سکے۔
بل میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ماضی کی بحالی پالیسیوں میں زیادہ تر مالی امداد اور روزگار جیسے “ریلیف” اقدامات پر توجہ دی گئی، جبکہ اصل ضرورت سماجی زندگی میں بامعنی شمولیت کی ہے۔ بل کے مطابق، “بحالی کو صرف جسمانی واپسی نہیں سمجھا جانا چاہیے بلکہ اس میں احساسِ وابستگی، تحفظ، ثقافتی تسلسل، اعتماد اور سماجی شرکت کی بحالی شامل ہونی چاہیے، جو رضاکارانہ اور پائیدار ہو۔”
تاہم، بہت سے لوگ اس بل کے حوالے سے مطمئن نہیں ہیں، کیونکہ سابقہ حکومتوں کی بحالی اسکیمیں خاطر خواہ نتائج دینے میں ناکام رہی ہیں۔ سرینگر میں مقیم سنجے ٹکو، جنہوں نے ہجرت نہیں کی، کا کہنا ہے کہ اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو اس سے برادری میں ایک مثبت پیغام جائے گا۔ تاہم وہ مرکزی حکومت کی بحالی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کشمیری پنڈتوں کو ٹرانزٹ کیمپوں میں منتقل کیا گیا، مگر انہیں مستقل طور پر اپنے آبائی علاقوں میں بسانے کے وعدے پورے نہیں کیے گئے۔
انہوں نے کہا، “مقصد یہ تھا کہ 3-4 سال کے اندر انہیں واپس ان کے گھروں میں بسایا جائے گا اور مکانات کی تعمیر سمیت دیگر سہولیات فراہم کی جائیں گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔” انہوں نے مزید کہا کہ اگر بل اسمبلی سے متفقہ طور پر منظور بھی ہو جائے، تو اسے لیفٹیننٹ گورنر کی منظوری درکار ہوگی، جیسا کہ 2019 میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد نافذ ہونے والے جموں و کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ کے تحت لازم ہے۔
یہ بھی پڑھیں: فاروق عبداللہ پر فائرنگ کے معاملے میں پولیس نے لوگوں سے کی معلومات طلب
سنجے ٹکو نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ “ان کشمیری پنڈتوں کا کیا ہوگا جو وادی میں ہی رہے؟” ان کے مطابق 1996 کے بعد وادی میں رہنے والے پنڈت خاندانوں کی تعداد 7,000 سے کم ہو کر 700 رہ گئی ہے، کیونکہ انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور مناسب سہولیات فراہم نہیں کی گئیں۔