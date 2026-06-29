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یاسین ملک سمیت پانچ ملزمان کے خلاف 35برس پرانے قتل کیس میں چارج شیٹ تیار
اپریل 1990میں سرلا بھٹ نامی ایک کشمیری پنڈت نرس کو اغوا کرکے 'مخبر' قرار دیکر قتل کر دیا گیا تھا۔
Published : June 29, 2026 at 1:45 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر پولیس کی اسٹیٹ انویسٹی گیشن ایجنسی (SIA) نے 35 برس بعد کشمیری پنڈت نرس - سرلا بھٹ - کے اغوا اور قتل کیس میں شواہد جمع کرتے ہوئے یاسین ملک اور اس کے چار ساتھیوں کو ملزم قرار دیا ہے۔
ایس آئی اے آئندہ چند روز میں سرینگر کی خصوصی عدالت میں اس کیس کی 737 صفحات پر مشتمل چارج شیٹ پیش کرے گی، جس میں سرلا بھٹ کے اغوا اور قتل کی تفصیلات درج ہیں۔
تحقیقات کے مطابق، دہلی کی انتہائی محفوظ تہاڑ جیل میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے محمد یاسین ملک کے علاوہ سابق جے کے ایل ایف سربراہ عبدالحمید شیخ، غلام محمد ٹپلو اور محمد یوسف عرف ادریس بھی اس اغوا اور قتل کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد میں شامل تھے۔ عبدالحمید شیخ اور محمد یوسف عرف ادریس 1990 کی دہائی میں مارے گئے تھے، جبکہ غلام محمد پتلو کا 2018 میں طبعی موت سے انتقال ہو اتھا۔
پانچواں ملزم خورشید احمد چالکو کے بارے میں تفتیشی ادارے کا ماننا ہے کہ وہ پاکستان جا چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس کے خلاف بھی چارج شیٹ دائر کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ یاسین ملک کے خلاف بھی اشتہاری کارروائی شروع کیے جانے کا امکان ہے۔ یاسین ملک 2019سے جیل میں بند ہے۔
کیا ہے اصل معاملہ
سرلا بھٹ کو 18 اپریل 1990 کو جے کے ایل ایف سے وابستہ ملی ٹنٹوں نے سرینگر کے صورہ علاقے میں واقع شیر کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (SKIMS) کے ہاسٹل سے اغوا کیا تھا۔ اگلے روز ان کی گولیوں سے چھلنی لاش اسپتال سے چند کلومیٹر دور ملی تھی۔ لاش کے ساتھ ایک پرچی بھی ملی تھی، جس میں اسے "مخبر" (سیکورٹی ایجنسیز کی خبری) قرار دیا گیا تھا۔
اس واقعے کے بعد نگین پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا تھا، تاہم اس وقت ملزمان کا سراغ نہیں مل سکا۔ بعد میں 2023 میں پولیس نے کیس دوبارہ کھولا اور دہشت گردانہ سازش کی حقیقت سامنے لانے کے لیے اسے ایس آئی اے کے سپرد کر دیا۔
سال 2025 میں ایس آئی اے نے یاسین ملک کے سرینگر کے مائسومہ میں واقع گھر سمیت آٹھ مقامات پر چھاپے مارے تھے، جہاں سے تفتیش کے لیے اہم شواہد حاصل کیے گئے۔ گزشتہ ایک سال کے دوران تفتیشی ٹیم نے جائے واردات کی دوبارہ جانچ کی، متعلقہ افراد تک پہنچ کر ان کے بیانات ریکارڈ کیے اور کیس کے مختلف پہلوؤں کو ازسرنو جوڑا۔
یاد رہے کہ یاسین ملک کو دہلی کی ایک عدالت نے دہشت گردی کی مالی معاونت کے ایک مقدمے میں مجرم قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی تھی، اور وہ اس وقت تہاڑ جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں اور این آئی اے نے یاسین ملک کی عمر قید کی سزا کو پھانسی میں بدلنے کا مطالبہ کیا ہے جس پر کورٹ میں سنوائی ہو رہی ہے۔
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