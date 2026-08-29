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اننت ناگ کے نجی اسپتال میں 35 سالہ گردے کے مریض کی موت، لواحقین کا طبی غفلت کا الزام
اہل خانہ کے مطابق آپریشن کے بعد ابتدائی طور پر مریض کی حالت مستحکم بتائی گی، پھر اچانک موت ہو گئی۔
Published : August 29, 2026 at 4:46 PM IST|
Updated : August 29, 2026 at 6:10 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو): جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں ایک نجی اسپتال میں گردے کی پتھری کے آپریشن کے بعد 35 سالہ مریض کی موت واقع ہونے کے بعد لواحقین نے مبینہ طبی غفلت کا الزام عائد کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ واقعے کے بعد پولیس موقع پر پہنچ گئی اور معاملے کی تفصیلات اور موت کے اسباب جاننے کے لیے حقائق کا جائزہ لیا۔
جانکاری کے مطابق قیموہ کولگام کے رہنے والے مشتاق احمد وانی ولد غلام نبی وانی، عمر تقریباً 35 سال کو گردے کی پتھری کے علاج اور آپریشن کے لیے کے پی روڈ، نائی بستی اننت ناگ میں واقع مڈ سٹی پرائیویٹ اسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔ اہل خانہ کے مطابق مریض کا آپریشن کیا گیا اور ابتدائی طور پر اس کی حالت مستحکم بتائی گئی۔
حکام کے مطابق آپریشن کے بعد مریض کی حالت بظاہر ٹھیک تھی، تاہم 29 اگست کی صبح اس کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور وہ اسپتال میں ہی دم توڑ گیا۔ مریض کی موت کی خبر ملتے ہی اہل خانہ اور دیگر لواحقین نے اسپتال میں احتجاج کرتے ہوئے ڈاکٹروں اور اسپتال انتظامیہ پر مبینہ طبی غفلت کا الزام عائد کیا اور واقعے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا۔
لواحقین کا کہنا تھا کہ مریض کو گردے کی پتھری کے آپریشن کے لیے اسپتال میں داخل کیا گیا تھا اور آپریشن کے بعد اس کی حالت بہتر تھی، لیکن بعد میں اچانک اس کی موت واقع ہوگئی، جس کے باعث انہیں طبی عملے کی جانب سے مبینہ غفلت کا شبہ ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ موت کی اصل وجہ سامنے لائی جائے اور اگر کسی قسم کی غفلت ثابت ہوتی ہے تو ذمہ داروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔
واقعے کی اطلاع ملنے کے بعد پولیس بھی اسپتال پہنچی اور احتجاج کرنے والے لواحقین سے معلومات حاصل کیں۔ پولیس نے واقعے کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے موت کی وجوہات جاننے کے لیے ضروری کارروائی شروع کردی ہے۔
دوسری جانب ہسپتال کے ترجمان ہاشم علی نے مؤقف پیش کرتے ہوئے طبی غفلت کے الزام کی تردید کی۔ انہوں نے بتایا کہ مریض کو پی سی این ایل (پرکیوٹینیئس نیفرولیتھاٹومی) کا طریقۂ کار اختیار کرتے ہوئے گردے کی پتھری کا علاج کیا گیا تھا۔
ہاشم علی کے مطابق آپریشن کے بعد مریض کی حالت مستحکم تھی اور گزشتہ شام تک وہ بالکل ٹھیک تھا۔ انہوں نے کہا کہ مریض کو زبانی ادویات بھی شروع کر دی گئی تھیں اور اس کی مجموعی حالت اطمینان بخش تھی۔
ترجمان نے بتایا کہ صبح کے وقت مریض وارڈ کے اطراف چہل قدمی کے لیے گیا، جہاں اچانک وہ گر پڑا۔ ان کے مطابق ابتدائی طور پر یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ موت کی وجہ ایمبولزم یا مایوکارڈیل انفارکشن ہو سکتی ہے، تاہم حتمی طور پر کچھ کہنا پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آنے کے بعد ہی ممکن ہوگا۔ ہاشم علی نے مزید کہا کہ مریض کی حالت اس سے قبل مستحکم تھی اور وہ بظاہر مکمل طور پر ٹھیک تھا۔ انہوں نے واضح کیا کہ موت کی اصل وجہ جاننے کے لیے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے، جس کے بعد ہی واقعے کے حوالے سے حتمی صورتحال سامنے آسکے گی۔
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فی الحال لواحقین کی جانب سے طبی غفلت کے الزامات اور اسپتال انتظامیہ کی جانب سے پیش کیے گئے مؤقف کے درمیان اصل وجوہات کا تعین پوسٹ مارٹم رپورٹ اور متعلقہ تحقیقات کے بعد ہی ممکن ہوگا۔ یاد رہے لواحقین کے مطابق مشتاق احمد وانی ایک شریف النفس اور ملنسار انسان تھے اور سات بہنوں کا اکلوتا بھائی تھے جبکہ ان کے دو معصوم بچے بھی ہیں۔