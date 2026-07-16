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جموں و کشمیر میں بارشوں میں 35 فیصد کمی، سیب اور دھان کی فصلوں کے حوالے سے تشویش
ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ قومی سطح پر بارشوں کے مجموعی اعداد وشمار اکثر علاقائی سطح پر موجود بڑے فرق کو چھپا دیتے ہیں۔
Published : July 16, 2026 at 8:08 AM IST
سرینگر: اگرچہ جنوب مغربی مانسون نے پورے ملک میں پہنچ چکا ہے اور وسطی، مشرقی اور شمال مشرقی بھارت میں ہونے والی شدید بارشوں نے ملک بھر میں بارش کی مجموعی کمی کو کم کر کے تقریباً 14 سے 15 فیصد تک پہنچا دیا ہے، لیکن جموں و کشمیر اب بھی ان خطوں میں شامل ہے جو کسی خاطر خواہ ریلیف کے منتظر ہیں۔
محکمہ موسمیات (آئی ایم ڈی) کے مطابق، جموں و کشمیر میں رواں سیزن کے دوران بارشوں میں تقریباً 30 سے 35 فیصد کی کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ موجودہ مانسون کے سیزن کے دوران سب سے کم بارش والے خطوں میں سے ایک بن گیا ہے۔
بارش کی اس غیر مساوی تقسیم نے کشمیر کی سیب کی صنعت، دھان (چاول) کی کاشت اور آبی ذخائر کے لیے نئی تشویش پیدا کر دی ہے، کیونکہ یہ تمام شعبے گرمیوں کے مہینوں میں بروقت بارشوں پر انحصار کرتے ہیں۔
موسمیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ مانسون ملک بھر میں آگے بڑھ چکا ہے، لیکن بارش کا انداز انتہائی غیر مساوی رہا ہے۔ خلیج بنگال کے اوپر ہوا کے کم دباؤ کے نظام نے مشرقی، وسطی اور شمال مشرقی بھارت میں وسیع پیمانے پر بارشوں کا آغاز کیا، لیکن جموں و کشمیر بڑے پیمانے پر بارش برسانے والے اس اہم موسمی نظام کے اثر سے باہر رہا ہے۔
محکمہ موسمیات نے اس سیزن میں ملک میں بارش کے بدلتے ہوئے انداز کی وجہ بڑے پیمانے پر ماحولیاتی حالات کو قرار دیا ہے، جس میں میڈن-جولین آسلیشن (Madden-Julian Oscillation) بھی شامل ہے، جو مانسون کے فعال اور کمزور مراحل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ محکمہ نے جولائی کے دوران ملک بھر میں معمول سے کم بارشوں کی پیش گوئی بھی کی ہے، تاہم علاقائی طور پر اس میں فرق متوقع ہے۔
سرینگر میں محکمہ موسمیات کے ایک اہلکار کے مطابق، "مانسون کے آگے بڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر خطے میں یکساں بارش ہو، بارش کی تقسیم بدلتے ہوئے موسمی نظام اور مانسون کے فعال اور تعطل کے مراحل کی وجہ سے انتہائی غیر مساوی رہتی ہے۔"
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اہلکار نے یہ بھی کہا کہ زراعت کا انحصار پورے ملک کی قومی اوسط کے بجائے بارش کی علاقائی اور وقتی تقسیم پر زیادہ ہوتا ہے۔ کشمیر میں بارش کی یہ کمی اب زیادہ نمایاں ہو گئی ہے کیونکہ جولائی کا مہینہ زراعت کے لیے انتہائی اہم ہے۔
سیب کے کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ مٹی میں نمی برقرار رکھنے اور پھلوں کی بہترین نشوونما کے لیے باغات کو وقفے وقفے سے بارش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگرچہ کچھ علاقوں میں آبپاشی کی سہولت دستیاب ہے، لیکن طویل خشک موسم کی وجہ سے کاشتکاروں اور باغبانوں کا انحصار زیر زمین پانی اور ندی نالوں پر بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے آبپاشی کے اخراجات بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔
ہارٹیکلچر کے ملازمین نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ سیب کے درخت کچھ وقت کے لیے خشک سالی کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن پھل کی نشوونما کے دوران نمی کی طویل کمی پھل کے سائز اور معیار کو متاثر کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جولائی میں بروقت بارش سے آبپاشی پر انحصار کم ہوتا ہے اور باغات کی حالت بہتر برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔
شوپیاں سے تعلق رکھنے والے سیب کے ایک کاشتکار عبدالحمید گنائی تاک نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "اس مرحلے پر ہمارے باغات کو بروقت بارش کی ضرورت ہے۔ جہاں ممکن ہو ہم آبپاشی کے ذریعے انتظام کر رہے ہیں، لیکن یہ سہولت ہر کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر خشک موسم برقرار رہا تو پھل کا سائز اور معیار متاثر ہوگا۔"
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باغبانی کشمیر کی دیہی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یونین ٹریٹری (جموں و کشمیر) کی باغبانی کی کل پیداوار میں سیب کا حصہ سب سے زیادہ ہے، جو براہ راست اور بالواسطہ طور پر لاکھوں کسان خاندانوں کا روزگار چلاتا ہے۔
کشمیر ویلی فروٹ گروورز اینڈ ڈیلرز یونین کے چیئرمین بشیر احمد بشیر نے بارہا خبردار کیا کہ موسم کی یہ شدت کاشتکاروں کی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ طویل عرصے تک خراب موسم کی وجہ سے پیداواری لاگت بڑھ جاتی ہے اور سیب کے معیار اور مارکیٹ کی طلب پر برا اثر پڑتا ہے، جس سے ہزاروں کاشتکاروں کا روزگار خطرے میں پڑ جاتا ہے۔
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کسانوں نے بتایا کہ چاول ان فصلوں میں شامل ہے جنہیں بارش کی طویل کمی سے سب سے زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ پنیری لگانے کے بعد کھیتوں کو مسلسل نمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر خشک موسم کا یہ سلسلہ برقرار رہا تو کسانوں کو آبپاشی پر زیادہ انحصار کرنا پڑے گا۔
بڈگام کے ایک کسان جاوید احمد خان نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "دھان کی پنیری منتقل کر دی گئی ہے، لیکن باقاعدہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں مسلسل آبپاشی کے پانی کی تلاش میں رہنا پڑتا ہے۔ اگر یہ صورت حال مزید چند ہفتوں تک جاری رہی تو فصل شدید دباؤ (نقصان) کا شکار ہو جائے گی۔"
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کشمیر میں چاول کی کاشت کا زیادہ تر انحصار پنیری لگانے کے بعد ابتدائی نشوونما کے مراحل کے دوران ہونے والی بارشوں پر ہوتا ہے۔ بارشیں معمول سے کم رہنے کی وجہ سے کئی اضلاع کے کسان اب آبپاشی کی نہروں پر زیادہ انحصار کر رہے ہیں۔
کمزور مانسون کی وجہ سے سیزن کے آخری مہینوں میں پانی کی دستیابی مزید کم ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے، خاص طور پر اگر ندی نالوں اور آبی ذخائر کو دوبارہ بھرنے کے لیے مناسب پانی نہ ملے۔
کم بارشوں کا اثر ان چشموں، ندیوں اور دریاؤں پر بھی پڑتا ہے جو مضافاتی علاقوں کے بہت سے دیہی طبقوں کو پینے کا پانی فراہم کرتے ہیں۔ کشمیر میں حالیہ برسوں کے دوران خشک مہینوں میں کئی قدرتی چشموں سے پانی کے بہاؤ میں کمی پر پہلے ہی تشویش بڑھ رہی ہے۔
ماہرینِ آبیات (Hydrologists) نے بارہا خبردار کیا ہے کہ مسلسل کئی برسوں تک بارشوں کی کمی، اور ساتھ ہی بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی وجہ سے زیرِ زمین پانی کی سطح دوبارہ بحال ہونے کی رفتار سست ہو سکتی ہے، جس سے پانی کے موجودہ وسائل پر دباؤ مزید بڑھ جائے گا۔
محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ اگرچہ گذشتہ ہفتے کے دوران مشرقی اور وسطی بھارت کے کئی حصوں میں شدید سے انتہائی زیادہ شدید بارشیں ہوئی ہیں، لیکن شمال مغربی ہمالیائی خطوں میں اس طرح کا موسم نہیں رہا۔
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قومی سطح پر بات کی جائے تو جون کے مقابلے میں مانسون کی مجموعی صورت حال میں کافی حد تک بہتری آئی ہے۔ مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، اوڈیشہ، بہار، جھارکھنڈ، مغربی بنگال اور پورے شمال مشرقی ریاستوں میں ہونے والی شدید بارشوں نے سیزن کے انتہائی خشک آغاز کے بعد اب ملک بھر میں بارش کی مجموعی خسارے کو تیزی سے کم کر دیا ہے۔
تاہم، ماہرینِ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ ملک بھر میں بارش کے مجموعی اعداد و شمار اکثر علاقائی سطح پر موجود بڑے فرق کو چھپا دیتے ہیں۔ ملک بھر میں بارش کی مجموعی صورت حال میں بہتری کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان خطوں کو بھی ریلیف مل گیا ہے جہاں مسلسل معمول سے کم بارشیں ہو رہی ہیں۔
محکمہ موسمیات کا یہ موقف برقرار ہے کہ صرف سیزن کی مجموعی بارش کے بجائے، بارشوں کی علاقائی تقسیم زراعت کے نتائج کا تعین کرتی ہے، خصوصاً ان علاقوں میں جو مکمل طور پر بارش پر انحصار کرتے ہیں۔
جموں و کشمیر کے لیے آنے والے ہفتے انتہائی اہم تصور کیے جا رہے ہیں۔ کشمیر ویدر (Kashmir Weather) نام سے پلیٹ فارم چلانے والے آزاد ماہرِ موسمیات فیضان عارف کا کہنا ہے کہ کشمیر مانسون کے ان اہم موسمی نظاموں کے اثرات سے دور رہا ہے جنہوں نے وسطی اور مشرقی بھارت میں وسیع پیمانے پر بارشیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا، "مانسون کی زیادہ تر طاقتور لہریں وادی کے پاس سے گزر گئیں، جس کی وجہ سے مسلسل بارش کے بجائے یہاں صرف چھٹپٹ پھواریں ہی پڑیں۔"
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