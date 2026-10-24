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سعودی عرب میں پروازیں معطل، کشمیر کے 34 عمرہ زائرین پھنس گئے: عمر عبداللہ کا وزارت خارجہ سے رابطہ
بھارتی سفارتخانہ کے مطابق، نجی ایئر لائن 'انڈیگو' نے سعودی عرب کے لیے اپنی پروازوں کی منسوخی کی مدت میں توسیع کر دی ہے۔
Published : October 24, 2026 at 6:05 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے سعودی عرب میں پروازوں کی معطلی کے باعث پھنسے جموں و کشمیر کے کم از کم 34 عمرہ زائرین کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت ان کی حفاظت اور جلد وطن واپسی کے لیے وزارتِ خارجہ کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں عمر عبداللہ نے لکھا کہ جموں و کشمیر حکومت صورتحال سے نمٹنے اور زائرین کی جلد از جلد وطن واپسی کو یقینی بنانے کے لیے وزارتِ خارجہ سے فعال رابطے میں ہے۔
انہوں نے زائرین کی بحفاظت واپسی کے لیے تمام ضروری اقدامات کے عزم کا اعادہ کیا اور پھنسے ہوئے افراد اور ان کے اہل خانہ کو حکومت کے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ جموں و کشمیر سے تعلق رکھنے والے 34 افراد عمرے کی ادائیگی کے بعد 13 اکتوبر کو واپس کشمیر پہنچنے والے تھے، تاہم سیکیورٹی خدشات کے پیشِ نظر واپسی کی پروازیں منسوخ ہونے کے باعث وہ سعودی عرب میں ہی پھنس گئے۔
ریاض میں بھارتی سفارت خانے کی جانب سے شیئر کی گئی معلومات کے مطابق، نجی ایئر لائن 'انڈیگو' نے سعودی عرب کے لیے اپنی پروازوں کی منسوخی کی مدت میں توسیع کر دی ہے۔ نئی تفصیلات کے مطابق، ریاض آنے اور جانے والی پروازیں 31 اکتوبر 2026 تک منسوخ کر دی گئی ہیں، جبکہ جدہ، دمام اور مدینہ منورہ کے لیے پروازیں 27 اکتوبر 2026 تک معطل رہیں گی۔
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پھنسے ہوئے زائرین نے گزشتہ روز جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے اپیل کرتے ہوئے مطالبہ کیا تھا کہ وزارتِ خارجہ اور متعلقہ ایئر لائنز کے ساتھ فوری تال میل قائم کر کے ان کی بحفاظت اور بروقت واپسی کو ممکن بنایا جائے۔