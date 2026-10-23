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پروازیں منسوخ ہونے سے 34کشمیری زائرین سعودی میں پھنسے، حکومت سے مداخلت کی درخواست
زائرین کو 13 اکتوبر کو کشمیر واپس آنا تھا لیکن سیکورٹی خدشات کے پیش نظر پروازیں منسوخ ہونے سے وہ واپس وطن نہیں لوٹ پائے۔
Published : October 23, 2026 at 3:58 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب گئے 34 زائرین سعودی عرب میں پھنس چکے ہیں ۔واپسی کی پروازیں منسوخ ہونے کے بعد یہ معاملہ سامنے آیا ہے ۔ایسے میں سعودی عرب میں پھنسے مزکورہ افراد جموں و کشمیر انتظامیہ سے ان کی واپسی میں آسانی کے لیے فوری مدد کی اپیل کی ہے۔
عمرے کی ادائیگی کے بعد زائرین افراد 13 اکتوبر کو کشمیر واپس آنا تھا لیکن سیکورٹی خدشات کے پیش نظر پروازیں منسوخ ہونے کی وجہ سے وہ واپس وطن نہیں لوٹ پائے۔ ریاض میں بھارتی سفارت خانے کی جانب سے شیئر کئے گئے معلومات کے مطابق، انڈیگو نے سعودی عرب کے لیے اپنی پروازوں کی منسوخی میں توسیع کر دی ہے۔ ریاض جانے اور آمی والی پروازیں 31 اکتوبر 2026 تک منسوخ کر دی گئیں ہیں جبک جدہ، دمام اور مدینہ جانے والی پروازیں 27 اکتوبر 2026 تک منسوخ رہیں گی۔
پھنسے ہوئے زائرین نے کہنا ہے کچھ مسافر بالواسطہ اور مربوط راستوں کے ذریعے واپس آنے میں کامیاب ہوئے لیکن ان میں سے سب کے پاس ایسے مالی اختیارات نہیں ہیں جو کہ مہنگے قیمت پر دوسرے راستوں سے سفر کرسکیں ان کا کہنا تھا کہ ان کے نقدی کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں اور وہ رہائش، خوراک اور ادویات سمیت روزمرہ کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔
انہوں جموں وکشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا ان کی محفوظ اور جلد واپسی کو یقینی بنانے کے لیے وزارت خارجہ اور متعلقہ ایئر لائنز کے ساتھ فوری مداخلت اور تال میل پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ طویل قیام سے بہت زیادہ مالی اور ذہنی پریشانی ہورہی ہے اور امید ہے کہ حکومت ان کے انخلاء کے لیے فوری اقدامات کرے گی۔