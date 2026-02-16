ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر میں تینتیس فیصد مریض مائگرین کے شکار، متاثرین میں خواتین کی تعداد زیادہ
Published : February 16, 2026 at 1:08 PM IST
سرینگر، ( پرویز الدین): کشمیر صوبے میں مائگرین بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ وادی میں 33 فیصد مریض مائگرین سے متاثرہ پائے جاتے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق سر درد کے مریضوں میں سے 33 فیصد مائیگرین سے متاثرہ پائے جاتے ہیں۔ جن میں 20 سے 45 برس کی عمر کی خواتین کی شرح 90 فیصد ہے۔ اور یہ ایک ایسی پیچیدہ بیماری ہے جس کی وجہ سے سر درد بعض اوقات اس قدر شدید ہو جاتا ہے کہ روزمرہ کا کام کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ باہمی تعلقات بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں اور یہ صرف شدید سر درد نہیں بلکہ ایک پیچیدہ دماغی حالت ہے جو دیکھنے، سننے، سونگھنے، چھونے اور چکھنے کی صلاحیت پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔
مائگرین میں عموماً سر کے ایک حصے میں 4 گھنٹے سے تین تک شدید سر درد رہتا ہے جبکہ مذکورہ مریضوں میں الٹی اور معادے میں درد وغیرہ بھی پایا جاتا ہے۔کشمیر صوبے میں اس بیماری سے متاثرہ لوگوں میں 33 فیصد مائگرین کی شکایت کرتے ہیں جو کہ شدید ذہنی دباؤ اور نظام ہاضمہ کی مختلف بیماریوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ایسے میں ان مریضوں میں خواتین کی شرح 90 فیصد جبکہ مردوں میں شرح صرف 10 فیصد ہے۔اس طرح اعداد و وشمار سے ظاہر ہوا ہے کہ مائگرین کے مریضوں میں 18 سے 30 برس کے عمر کے مریضوں کی شرح 45 فیصد،31 سے 40 برس کے درمیان کے مریضوں کی تعداد 37 فیصد، 41 سے 50 برس کے مریضوں کی شرح 14 فیصد اور 51 برس سے زائد کے عمر کے مریضوں کی یہ شرح صرف 4 فیصد ہے۔
مائگرین کا مرض مردوں کے مقابلے خواتین میں زیادہ ہوتا ہے لیکن بچپن میں لڑکوں اور لڑکیوں میں مائگرین کی شرح برابر ہوتی ہے۔
ماہرین کہتے ہیں کہ بلوغت کے بعد خواتین میں مائگرین 2 سے 3 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ تحقیق کے مطابق ہر 3 میں سے 1 خاتون جبکہ مردوں میں یہ 15 میں سے 1 کو ہوتا ہے۔ماہرین کے مطابق بلوغت کے بعد خواتین کے جسم میں ہارمونز کی سطح بڑھ جاتی ہے جو مائگرین کو متحرک کر سکتی ہے۔
ماہرین کہتے ہیں کہ خاص طور پر جب مذکورہ ہارمونز کم ہوتے ہیں ۔خصوصی طور پر ماہواری سے پہلے حمل کے پہلے تین مہینوں کے دوران یا پھر زچگی کے بعد خواتین میں مائگرین کے دورے بڑھ سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق کہ جب ایسٹروجن کی سطح اچانک کم ہوتی ہے تو یہ دماغ میں ایک خاص عمل ( کار ٹیسول )کو متحرک کرتا ہے جو کہ مائگرین کا سبب بنتا ہے۔ حمل کے دوران خواتین میں ہارمونز میں تیزی سے تبدیلی ہوتی ہے۔خاص طور پر پہلے تین مہینوں میں جس سے ان میں مائگرین بڑھ سکتا ہے جب کہ زچگی کے بعد بھی ہارمونز کی سطح اچانک گرنے سے بھی دورے بڑھ جاتے ہیں۔
تحقیق میں یہ بات واضح ہوئی ہے کہ مائگرین خاندانوں میں خاص طور پر ماں سے بچوں میں منتقل ہو سکتا ہے۔اس کے علاوہ تناؤ، نیند کی کمی، یا بھوک کی وجہ سے مائگرین بڑھ سکتا ہے جب کہ خواتین میں تناؤ، اضطراب، اور ڈپریشن کا مائگرین سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ماہرین کہتے ہیں مائیگرین کی اعصابی بیماری ہونے کے ساتھ ساتھ معدے کی بیماریوں سے جڑا ہوا ہے۔انہوں نے کہا کہ مائیگرین سے متاثرہ مریضوں میں یہ سر درد کھانے سے جڑا ہوتا ہے ۔اگر چہ یہ سردرد 4 گھنٹے سے تین روز تک بھی رہ سکتا۔ تاہم آرام، سونے اور تیز روشنی سے دور رہنے سے متاثرہ مریضوں کو راحت مل سکتی ہے۔
ماہرین کے مطابق مائیگرین کے مریضوں کو ہمیشہ اپنی خوراک اور آس پاس کے ماحول کا خیال رکھنا چاہیے ۔ان مریضوں کو ہمیشہ شور اور ٹریفک سے دور رہنے کی کوشش کرنی چائیے۔ یہ واضح نہیں کہ یہ بیماری جینیاتی ہے یا نہیں۔ لیکن اس کے حملے دمہ کے دورے کی طرح ہیں وہ ہفتے میں ایک بار یا کئی بار ہو سکتے ہیں۔جن لوگوں کو مہینے میں ایک سے دو ہفتے تک مائیگرین کا درد رہتا ہے اُن کا شمار دائمی یا باقاعدہ مائگرین کے زمرے میں ہوتا ہے۔ ایک ہفتے سے کم عرصے تک سر درد رکھنے والوں کی ’"ایپیسوڈک مائیگرین" کے طور پر درجہ بندی کی جاتی ہے۔ لیکن بعض اوقات اس کا پتہ لگانا آسان نہیں ہوتا۔ایسے میں بہت سے مریضوں کا خیال ہے کہ اگر ان کے خاندان میں ان کی والدہ یا بہن کو سر میں درد تھا یا دوسرے لوگوں کے سر میں درد تھا تو یہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔دوسرا چیلنج یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ جب سر کے صرف ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں مائگرین ہے مگر یہ سچ نہیں ہے۔ مائیگرین سے سر کے دونوں طرف بھی درد ہو سکتا ہے۔
مائگرین کی علامات کے حوالے سے اور بھی بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ کئی بار لوگ گردن یا ہڈیوں کی وجہ سے ہونے والے سر درد اور مائیگرین کے درد کے درمیان فرق نہیں کر پاتے۔ماہرین کے مطابق ’کئی بار مریضوں میں مائگرین کی علامات واضح اور شدید نہیں ہوتیں۔ لیکن چکر آنا اس بیماری کی ایک مستقل اور بڑی علامت ہے۔ عام طور پر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کان میں خرابی یا کسی مرض کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لیکن کان کا معائنہ کرنے پر معلوم ہوا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جب کان اور دماغ کو کوئی سگنل بھیجتا ہے تومائگرین سے متاثرہ دماغ ان پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کر پاتا۔ جس کی وجہ سے جسم کا توازن خراب ہو جاتا ہے یا سر چکرا جاتا ہے۔‘اگر مائگرین کی بروقت نشاندہی اور علاج نہ کیا جائے تو مریض کی حالت مزید بگڑ سکتی ہے۔