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سرینگر جموں شاہراہ پر بس الٹنے سے 33 مسافر زخمی، دو کی حالت تشویشناک
ضلع رام بن کے کیلا موڑ پر جمعرات کی صبح ایک مسافر بردار بس اچانک الٹنے سے درجنوں مسافر زخمی ہوئے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 1, 2026 at 2:30 PM IST
رامبن (نواز رونیال): جموں و کشمیر کے ضلع رامبن ضلع میں جمعرات کو ایک دلدوز سڑک حادثہ میں قریب تین درجن شہری زخمی ہوئے۔ حکام کے مطابق سرینگر جموں قومی شاہراہ (نیشنل ہائی وے-44) پر کیلا موڑ، ٹنل T2 کے قریب یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب سرینگر سے جموں جا رہی سواریوں سے بھری ایک سلیپر بس الٹ گئی جس کے نتیجے میں کم از کم 33 مسافر زخمی ہو گئے۔
حکام کے مطابق حادثہ تقریباً صبح 11:30 بجے پیش آیا اور تقریباً 60 مسافروں کو لے کر جا رہی گاڑی زیر رجسٹریشن نمبر WB41K2929 ہائی وے پر اچانک الٹ گئی۔ حادثے کے فوراً بعد پولیس اور مقامی رضا کار تنظیم سول کیو آر ٹی (QRT) ٹیموں نے ریسکیو آپریشن شروع کیا اور بس میں پھنسے مسافروں کو بحفاظت باہر نکالا۔
حادثہ میں زخمی ہوئے سبھی مسافروں کو ابتدائی علاج و معالجہ کے لیے ڈسٹرکٹ اسپتال رامبن منتقل کیا گیا۔ ضلع ہسپتال رامبن کے میڈیکل سپرنٹڈینٹ، ڈاکٹر سدرشن کٹوچ تصدیق کی کہ 33 زخمیوں کو ضلع ہسپتال لایا گیا تھا چس میں 9 شدید زخمی مسافروں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد خصوصی علاج کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج (GMC) جموں ریفر کیا گیا۔ جموں ریفر کیے گئے زخمیوں میں دو کی حالت تشویش ناگ بتائی جا رہی جبکہ دیگر زخمیوں کا ضلع اسپتال رامبن میں علاج جاری ہے۔
گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں ریفر کیے گئے زخمی مسافروں میں سلطان خان، ولد سہیل خان، ساکن مغربی بنگال، عمر 8 سال۔ ہیما خاتون، دختر سہیل خان، ساکن مغربی بنگال، عمر 12 سال۔ صادق خان، ولد سہیل خان، ساکن مغربی بنگال، عمر 14 سال۔ شبانا بی بی، زوجہ سہیل خان، ساکن مغربی بنگال، عمر 42 سال۔ شنکر، ولد کتیل منڈل، ساکن مغربی بنگال، عمر 52 سال۔ عالمگیر خان، ولد اسلام خان، عمر 52 سال۔ راج کمار شیخ ولد شیخ رمضان، ساکن مغربی بنگال، عمر 35 سال شامل ہے۔
ادھر، رامبن پولیس نے کیس درج کرکے مزید تفتیش و کارروائی شروع کردی ہے۔
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