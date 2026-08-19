ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اننت ناگ میں پی ایم اے وائی سے متعلق 32 ہزار درخواستیں موصول، 14 ہزار مسترد
پی ایم اے وائی جی کے تحت ضلع میں تقریباً 32 ہزار درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جن میں سے 17,884 درخواست گزاراہل قرار پائے گئے۔
Published : August 19, 2026 at 7:54 AM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): ضلع اننت ناگ میں پردھان منتری آواس یوجنا (پی ایم اے وائی-جی) اور ( پی ایم اے وائی-یو ) دونوں حصوں کے تحت تقریباً 95 فیصد پیش رفت حاصل ہوئی ہے، جبکہ باقی پانچ فیصد ہدف بھی جلد مکمل کیے جانے کی توقع کی جارہی ہے۔
پی ایم اے وائی جی کے تحت ضلع میں تقریباً 32 ہزار درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جن میں سے 17,884 درخواست گزار مقررہ رہنما اصولوں کے مطابق اہل قرار پائے، جبکہ تقریباً 14 ہزار درخواستیں اسکیم کے معیار پر پورا نہ اترنے کے باعث مسترد کی گئیں۔ان تفصیلات کی جانکاری ڈپٹی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر بلال محی الدین بھٹ کی صدارت میں منعقدہ ایک اجلاس میں دی گئی۔
انہوں نے ضلع میں پردھان منتری آواس یوجنا (پی ایم اے وائی) دیہی و شہری کے تحت جاری پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ افسران کو مقررہ مدت کے اندر باقی ماندہ اہداف مکمل کرنے کی ہدایت دی۔
اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر ڈیولپمنٹ، چیف پلاننگ افسر، بلاک ڈیولپمنٹ افسران، چیف ایگزیکٹو افسر میونسپل کونسل اننت ناگ، میونسپل کمیٹیوں کے ایگزیکٹو افسران اور دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔
ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ باقی ماندہ اہداف مقررہ مدت میں مکمل کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے تمام بلاک ڈیولپمنٹ افسران کو اپنے اپنے بلاکس میں شکایتی مراکز قائم کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ درخواست گزاروں کو ضروری سہولت فراہم کرنے، ان کے سوالات کا جواب دینے اور پی ایم اے وائی سے متعلق شکایات کا فوری ازالہ یقینی بنایا جائے۔
ڈاکٹر بلال محی الدین بھٹ نے زمین سے محروم ممکنہ مستحقین اور جنگلاتی اراضی میں واقع علاقوں میں رہائش پذیر درخواست گزاروں سے متعلق معاملات کا بھی جائزہ لینے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے معاملات متعلقہ حکام کے ساتھ اٹھا کر ان کا جلد از جلد حل تلاش کیا جائے تاکہ اہل مستحقین کو اسکیم کے فوائد حاصل کرنے میں غیر ضروری مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
انہوں نے مستحقین کی رجسٹریشن اور تصدیق کے ریکارڈ کو باقاعدگی سے اپ ڈیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ منظور شدہ رہائشی یونٹس کی طبعی اور مالی پیش رفت کی مسلسل نگرانی پر بھی زور دیا۔
مزید پڑھیں:سرینگر میں رہائشی بحران:ایک چھت تلے کئی خاندان زندگی گزارنے پر مجبور
ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ حکام کو اہل مستحقین کے لیے اقساط کی بروقت ادائیگی یقینی بنانے کی ہدایت دی، تاکہ مالی رکاوٹوں کے باعث مکانات کی تعمیر کا عمل متاثر نہ ہو۔ انہوں نے افسران پر زور دیا کہ پی ایم اے وائی کے تحت جاری کاموں کی مؤثر نگرانی کرتے ہوئے باقی اہداف بروقت مکمل کیے جائیں۔