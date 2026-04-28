ادھم پور میں روحانی فضا، 32 عازمین سفر محمود پر روانہ
حج بیت اللہ کی روانگی کے موقع پر انتہائی جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے جہاں کثیر تعداد میں لوگوں نے حاجیوں کو رخصت کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 28, 2026 at 2:58 PM IST
ادھم پور (آشیش دت) : صوبہ جموں کے ادھم پور ضلع سے منگل کو 32 عازمین مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ مقدس سفر محمود کے لیے روانہ ہوئے۔ اس موقع پر عازمین کے اہل خانہ، رشتہ داروں کے علاوہ مقامی شہریوں کی بڑی تعداد انہیں رخصت کرنے کے لیے موجود رہی، جن میں بزرگ، خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ ہر طرف جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے جہاں اپنے پیاروں کو الوداع کہتے ہوئے لوگوں نے ان کے محفوظ اور مقبول سفر کے لیے دعائیں کیں۔
عازمین ادھم پور سے جموں جائیں گے اور وہاں سے وہ ٹرین کے ذریعے دہلی روانہ ہوں گے، جہاں ضروری کارروائیاں مکمل کرنے کے بعد اس قافلہ کو آگے اپنے مقدس حج سفر پر روانہ کیا جائے گا۔
حج اسلام کا پانچواں اور نہایت اہم اور مقدس رکن ہے، جو ہر صحت مند و مالدار مسلمان پر فرض اور ہر ایک مسلمان اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار ادا کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے عازمین میں اس سفر کو لے کر خاص جوش اور عقیدت پائی جاتی ہے۔
روانگی سے قبل عازمین کے اہل خانہ ان سے گلے ملے اور ایک دوسرے سے دعاؤں کی درخواست کی۔ اس دوران رشتہ داروں نے بھی نم آنکھوں اور جذباتی مناظر کے ساتھ اپنے پیاروں کو رخصت کیا اور ان کی سلامتی، صحت اور حج کی قبولیت کے لیے دعائیں کیں۔
مقامی انتظامیہ اور متعلقہ محکموں کی جانب سے بھی عازمین کے سفر کو آسان اور محفوظ بنانے کے لیے تمام ضروری انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ انہیں کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئے۔
اس دوران عازمین میں خوشی اور روحانی جذبے کا خاص ماحول دیکھنے کو ملا، اور ان کے چہروں پر حج کی ادائیگی کی خوشی اور اطمینان صاف جھلک رہا تھا۔
