بھارت سے تین ہزار سکھ یاتری بیساکھی منانے پاکستان جائیں گے
بیساکھی میلے میں شرکت کے لیے بھارت سمیت دنیا بھر سے سکھ یاتریوں کی خاصی تعداد پاکستان پہنچ رہی ہے۔
By PTI
Published : March 31, 2026 at 1:40 PM IST
لاہور: ایک عہدیدار نے تصدیق کی ہے کہ بھارت سے تقریباً 3 ہزار سکھ یاتری 10 اپریل سے شروع ہو رہے بیساکھی میلے میں شرکت کے لیے پاکستان آئیں گے۔ بیساکھی کی مرکزی تقریب 14 اپریل کو پنجاب کے شہر حسن ابدال میں گردوارہ پنجہ صاحب میں منعقد ہوگی۔ ایویکی ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کے ترجمان غلام محی الدین نے بتایا کہ "بیساکھی کے موقع پر بھارت سے بڑی تعداد میں سکھ یاتری پاکستان پہنچ رہے ہیں۔"
بیساکھی ہر سال بیساکھ مہینے کے پہلے دن منائی جاتی ہے اور یہ فصل کی کٹائی کے موسم کے آغاز کی بھی علامت ہے۔ اس موقع پر گردوارہ پنجہ صاحب میں رنگا رنگ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں اور یاتری روایتی پیلی پگڑیاں پہن کر بڑی تعداد میں یہاں شریک ہوتے ہیں۔ عہدیداروں کے مطابق لاہور میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا جس میں بیساکھی میلے اور خالصہ جنم دن کی تقریبات کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں مختلف محکموں کے حکام نے شرکت کی اور یاتریوں کے لیے سہولیات پر بریفنگ دی گئی۔
انہوں نے کہا کہ "بھارت سمیت دنیا بھر سے سکھ یاتری ان تقریبات میں شرکت کریں گے اور دوطرفہ معاہدے کے تحت 3 ہزار یاتری 10 اپریل کوبھارت سے پاکستان آئیں گے۔" یہ سبھی سکھ یاتری ننکانہ صاحب، فاروق آباد، شیخوپورہ، کرتارپور، ایمن آباد اور لاہور سمیت مختلف مذہبی مقامات کا دورہ کریں گے۔
حکام کا کہنا ہے کہ یاتریوں کے لیے سخت سیکیورٹی، معیاری طبی سہولیات اور بہترین ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا جائے گا۔ اجلاس میں کہا گیا کہ تمام ادارے مل کر کام کریں تاکہ دنیا میں پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر ہو۔ پنجاب حکومت نے یقین دلایا ہے کہ مہمانوں کی روایات کے مطابق مکمل مہمان نوازی کی جائے گی اور ان کے آرام و حفاظت کے لیے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔
