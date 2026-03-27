نوراتری کے دوران 3 لاکھ عقیدت مندوں نے کٹرا کا دورہ کیا
Published : March 27, 2026 at 10:57 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کے زیر اہتمام دنیا میں امن، ہم آہنگی، خوشحالی اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے منعقدہ نو روزہ شت چندی مہا یگیہ مقدس مقام شری ماتا ویشنو دیوی جی پر رام نومی اختتام پذیر ہو گیا۔ اختتامی تقریب کے دوران پورن آہوتی سمیت دیگر مذہبی رسومات ویدک منتروں کی گونج میں ادا کی گئیں۔
اس موقع پر شرائن بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سچن کمار ویشیہ، دیگر افسران، ملازمین اور بڑی تعداد میں یاتریوں نے شرکت کی۔ مہا یگیہ معروف ویدک عالم پروفیسر وشوامورتی شاستری کی قیادت میں پنڈتوں کے ایک معزز گروہ نے انجام دیا ۔ نوراتری کے دوران عقیدت مندوں کا غیر معمولی ہجوم دیکھنے میں آیا اور تین لاکھ سے زائد یاتریوں نے دربار میں حاضری دی، جبکہ یومیہ اوسطاً تقریباً سینتیس ہزار یاتریوں کی آمد ریکارڈ کی گئی۔
سال دو ہزار چھبیس میں یاترا کے رجحان میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے اور چھبیس مارچ تک تقریباً اٹھارہ لاکھ چھہتر ہزار سات سو پندرہ یاتری دربار حاضر ہوئے، جو گزشتہ سال اسی مدت کے دوران سولہ لاکھ بہتر ہزار چھیالیس کے مقابلے میں زیادہ ہے۔
کٹرا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کے عہدارو کا کہنا ہیں کہ یاتریوں کی سہولت اور محفوظ و منظم یاترا کو یقینی بنانے کے لیے شرائن بورڈ نے غیر مجاز خدمات فراہم کرنے والوں اور جعل سازوں کے خلاف سخت اقدامات کیے ۔ اس سلسلے میں شرائن بورڈ، جموں و کشمیر پولیس اور سی آر پی ایف پر مشتمل مشترکہ ٹیمیں تشکیل دی گئیں، جو راستوں پر اچانک معائنہ کرتی رہیں، جبکہ تمام داخلی راستوں کی سخت نگرانی کی گئی تاکہ غیر مجاز داخلے کو روکا جا سکے۔
نوراتری کے دوران یاتریوں کے لیے وسیع انتظامات کیے گئے۔ بھون، آٹکا اور ملحقہ علاقوں کو خوبصورت پھولوں اور روشنیوں سے سجایا گیا، جس سے تہوار کا ماحول مزید دلکش ہو گیا۔ پانی اور بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے ساتھ صفائی اور صحت کے بہترین انتظامات بھی یقینی بنائے گئے۔
نوراترا یعنی روزہ رکھنے والے یاتریوں کے لیے خصوصی غذا کا انتظام شرائن بورڈ کے لنگروں اور بھوجنالیوں میں کیا گیا، جبکہ رہائش، بیٹری سے چلنے والی گاڑیاں، روپ وے اور ہیلی کاپٹر خدمات بھی بخوبی جاری رہیں تاکہ یاترا آرام دہ اور آسان بنائی جا سکے۔