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کشمیر میں 28 نئے کولڈ اسٹوریج منصوبوں کی منظوری، باغبانی شعبے کو تقویت ملنے کی امید
حکومت کا کہنا ہے کہ کولڈ اسٹوریج اور کولڈ چین انفراسٹرکچر میں توسیع سے باغبانی شعبہ مزید مضبوط ہوگا-
Published : August 6, 2026 at 10:52 PM IST
اننت ناگ:(میر اشفاق) جموں و کشمیر کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے ہارٹیکلچر سیکٹر کو درپیش اہم مسائل میں کولڈ اسٹوریج اور کنٹرولڈ ایٹموسفیر (سی اے) اسٹوریج کی کمی ایک بڑا چیلنج رہی ہے۔ اگرچہ وادی کشمیر میں درجنوں کولڈ اسٹوریج مراکز موجود ہیں، تاہم باغبانی کی وسیع پیداوار کے مقابلے میں ان کی گنجائش ناکافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جدید کولڈ اسٹوریج اور سی اے اسٹوریج یونٹس کا قیام یہاں کے کاشتکاروں اور تاجروں کا ایک دیرینہ مطالبہ رہا ہے۔
اسی تناظر میں مرکزی حکومت نے لوک سبھا کو مطلع کیا ہے کہ ایگریکلچر انفراسٹرکچر فنڈ کے تحت کشمیر بھر میں 28 کولڈ اسٹوریج اور کولڈ چین منصوبوں کی منظوری دی گئی ہے، جبکہ شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں پانچ کنٹرولڈ ایٹموسفیر (سی اے) اسٹوریج یونٹس پہلے ہی فعال ہیں۔
بارہمولہ سے رکن پارلیمنٹ عبدالرشید شیخ کے سوال کے تحریری جواب میں مرکزی وزیر مملکت برائے زراعت و کسانوں کی بہبود رام ناتھ ٹھاکر نے بتایا کہ حکومت مختلف اسکیموں کے ذریعے باغبانی شعبے میں جدید بنیادی ڈھانچے کی فراہمی پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یونین ٹیریٹری کی کیپیکس بجٹ کے تحت شمالی کشمیر میں مزید سی اے اسٹوریج یونٹس کے قیام کے لیے بھی مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔
وزیر کے مطابق، ایگریکلچر انفراسٹرکچر فنڈ کے تحت منظور شدہ منصوبوں کا مقصد پھلوں اور دیگر باغبانی مصنوعات کے لیے جدید کولڈ چین سہولیات فراہم کرنا، بعد از برداشت نقصانات میں کمی لانا، پھلوں کے معیار کو برقرار رکھنا اور باغبانوں کو اپنی پیداوار کا بہتر معاوضہ دلانا ہے۔
انہوں نے مزید بتایا کہ ایگریکلچرل اینڈ پروسیسڈ فوڈ پروڈکٹس ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے جموں و کشمیر میں ایک رجسٹرڈ برآمد کنندہ کو انٹیگریٹڈ پیک ہاؤس کے قیام کے لیے مالی امداد فراہم کی ہے، تاکہ باغبانی مصنوعات کی گریڈنگ، پیکنگ، پروسیسنگ اور ویلیو ایڈیشن کو فروغ دیا جا سکے۔
اسی دوران نیشنل ہارٹیکلچر بورڈ نے مالی سال 2023-24 کے دوران بارہمولہ میں 5,832 میٹرک ٹن گنجائش والے ایک کنٹرولڈ ایٹموسفیر اسٹوریج منصوبے کے لیے 4 کروڑ 22 لاکھ 82 ہزار روپے کی سبسڈی منظور کی۔ حکومت کے مطابق اس منصوبے سے میوہ جات کو سائنسی بنیادوں پر محفوظ رکھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا اور باغبان اپنی پیداوار بہتر قیمت پر فروخت کر سکیں گے۔
پارلیمنٹ میں پیش کی گئی تفصیلات کے مطابق مشن فار انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ آف ہارٹیکلچر کے تحت بارہمولہ میں پانچ کنٹرولڈ ایٹموسفیر اسٹوریج یونٹس قائم کیے گئے ہیں، جن میں ایم ایس کاچرو (3,500 میٹرک ٹن)، ایم ایس الپائن فریش آرٹ بارہمولہ (3,000 میٹرک ٹن)، ایم ایس ایچ این ایگری چین پرائیویٹ لمیٹڈ (5,000 میٹرک ٹن)، ایم ایس نارتھ فریش ایگرو کولڈ چین پرائیویٹ لمیٹڈ (5,000 میٹرک ٹن) اور ایم ایس نند ریشی (2,000 میٹرک ٹن) شامل ہیں۔ ان یونٹس کی مجموعی ذخیرہ اندوزی صلاحیت 18,500 میٹرک ٹن ہے۔
حکومت کا کہنا ہے کہ کولڈ اسٹوریج اور کولڈ چین انفراسٹرکچر میں توسیع سے باغبانی شعبہ مزید مضبوط ہوگا، پھلوں کے معیار کو محفوظ رکھنے، بعد از برداشت نقصانات کم کرنے اور کسانوں و باغبانوں کی آمدنی میں اضافے میں مدد ملے گی۔
اس اعلان کا باغبانوں اور تاجروں نے خیرمقدم کرتے ہوئے اسے ہارٹیکلچر سیکٹر کا ایک دیرینہ مطالبہ قرار دیا ہے۔ تاہم انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ منظور شدہ تمام منصوبوں کو بروقت مکمل کیا جائے تاکہ ان کے فوائد جلد از جلد باغبانی شعبے تک پہنچ سکیں۔
دچھنی پورہ فروٹ گروورز ایسوسی ایشن کے سابق نائب صدر اور فروٹ تاجر عبدالغنی کمال نے کہا کہ کولڈ اسٹوریج کے بنیادی ڈھانچے میں توسیع سے میوہ جات کی ہارویسٹنگ کے بعد ہونے والے نقصانات میں نمایاں کمی آئے گی، پھلوں کا معیار برقرار رہے گا اور باغبانوں کو اپنی پیداوار کی بہتر قیمت حاصل ہوگی۔
اننت ناگ سے تعلق رکھنے والے فروٹ گرور سہیل احمد نے بھی حکومت کے اس اقدام کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس سے نہ صرف بڑے کاشتکار اور تاجر بلکہ چھوٹے پیمانے کے باغبان بھی مستفید ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ کولڈ اسٹوریج کی محدود گنجائش کے باعث بڑے تاجر اور کاشتکار پیشگی بکنگ کر لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ضرورت کے وقت چھوٹے باغبانوں کو اپنے میوہ جات ذخیرہ کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر منظور شدہ تمام کولڈ اسٹوریج منصوبے بروقت مکمل کیے گئے تو کولڈ اسٹوریج کی کمی کا مسئلہ بڑی حد تک حل ہو جائے گا اور تمام طبقوں کے باغبان یکساں طور پر اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔