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امرناتھ یاترا 2026: بالتل روٹ سے 1056 یاتریوں کا 26واں قافلہ روانہ
تفصیلات کے مطابق اس قافلے میں 832 مرد، 205 خواتین، 2 بچے، 15 سادھو اور 2 سادھوی شامل ہیں۔
Published : August 3, 2026 at 10:56 AM IST|
Updated : August 3, 2026 at 11:21 AM IST
جموں (اشرف گنائی): شری امرناتھ جی یاترا 2026 کے تحت پیر کے روز جموں کے بھگوتی نگر یاتری نواس بیس کیمپ سے 26واں یاتریوں کا قافلہ سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان روانہ ہوا۔ دستیاب تفصیلات کے مطابق اس قافلے میں کل 1056 یاتری شامل ہیں، جو بالتل روٹ کے ذریعے مقدس گپھا کی جانب روانہ ہوئے قافلے میں 832 مرد، 205 خواتین، 2 بچے، 15 سادھو اور 2 سادھوی شامل ہیں۔
جبکہ پہلگام روٹ کے لیے اس بیچ میں کوئی یاتری روانہ نہیں ہوا۔حفاظتی انتظامات کے تحت قافلے کے ساتھ پولیس اور سکیورٹی فورسز کی گاڑیاں تعینات کی گئی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق بالتل روٹ پر روانہ ہونے والے قافلے میں 46 گاڑیاں شامل ہیں، جن میں بسیں، ایم ایم وی اور ایل ایم وی گاڑیاں شامل ہیں۔
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واضح رہے کہ حالیہ خراب موسمی حالات کے بعد یاترا کو مرحلہ وار بحال کیا گیا تھا اور حکام کی جانب سے موسم اور راستوں کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے
جوائنٹ پولیس کنٹرول روم، بیس کیمپ بھگوتی نگر کی جانب سے جاری رپورٹ کے مطابق اب تک امرناتھ یاترا میں شامل ہونے والے یاتریوں کی مجموعی تعداد 1,40,748 تک پہنچ گئی ہے۔ یہ یاترا تین جولائی کو شروع ہوئی تھی اور 28 اگست تک جاری رہے گی۔