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سن 2000 میں خود مختاری کی قرارداد کا معاملہ: شیو چرن گپتا نے قرارداد کے حق میں ووٹ نہیں دیا تھا، فاروق عبداللہ کی ہدایت پر اسمبلی کے ریکارڈ میں درستگی
26 سال بعد، فاروق عبداللہ ایک بار پھر جموں و کشمیر اسمبلی میں خودمختاری کی قرارداد پر ہونے والی بحث کے مرکز میں ہیں۔
Published : September 29, 2026 at 7:21 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت کی بحالی کے لیے اسمبلی کی جانب سے منظور کی گئی قرارداد نے جہاں ایک طرف جموں و کشمیر کی خودمختاری پر بحث کو دوبارہ ہوا دی ہے، وہیں اس نے نیشنل کانفرنس کے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو بھی دوبارہ خبروں کی سرخیوں میں لا کھڑا کیا ہے۔
خودمختاری کے لیے ایک قرارداد سن 2000 میں اس وقت کی جموں و کشمیر اسمبلی میں منظور کی گئی تھی جب فاروق عبداللہ 'لیڈر آف دی ہاؤس' تھے۔ تاہم، نئی دہلی نے اس قرارداد کو مسترد کر دیا تھا۔ اس قرارداد میں جموں کشمیر کے لیے 1953 سے قبل کی پوزیشن (اسٹیٹس) کی بحالی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ یہ ایک ایسا انتظام تھا جس کے تحت خطے پر نئی دہلی کا اختیار صرف دفاع، مواصلات، کرنسی اور خارجہ امور تک محدود تھا۔
جموں و کشمیر کے تین بار وزیراعلیٰ رہنے والے فاروق عبداللہ ایک بار پھر اس تازہ بحث کے مرکز میں ہیں۔ وہ حقائق کی وضاحت کے لیے منگل کے روز جموں و کشمیر اسمبلی میں موجود تھے۔
اپنی ہی پارٹی کے اراکینِ اسمبلی کے فہم کو درست کرنے کے لیے ایک دستاویز کا حوالہ دیتے ہوئے وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا، "مجھے ہائی کمان کی طرف سے ہدایات ملی ہیں کہ اسمبلی میں ریکارڈ کی درستگی کی جائے۔ فاروق عبداللہ اس وقت ایوان کے قائد تھے۔ بی جے پی کے لالہ شیو چرن گپتا نے قرارداد کے حق میں ووٹ نہیں دیا تھا بلکہ ایوان سے واک آؤٹ کیا تھا۔"
یہ بیان اس تناظر میں دیا گیا تھا کہ کابینہ کی وزیر سکینہ ایتو سمیت نیشنل کانفرنس کے اراکینِ اسمبلی نے بی جے پی کے ارکان (جیسے شیو چرن گپتا جو بی جے پی رکن اسمبلی پون کمار گپتا کے والد تھے اور کانگریس کے آنجہانی ایم ایل اے مدن شرما جو بی جے پی کے رکن اسمبلی شام لال شرما کے بھائی تھے) کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے سن 2000 میں خودمختاری کی قرارداد کی حمایت کی تھی۔
عمر عبداللہ کے بیان کے بعد، اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے حکم دیا کہ ان ریمارکس کو اسمبلی کے ریکارڈ سے حذف کر دیا جائے۔
خودمختاری پر بحث سے متعلق قانون ساز اسمبلی کے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ جب 26 جون 2000 کو ایوان میں یہ قرارداد منظور کی گئی تھی، تو کانگریس، جموں و کشمیر پینتھرس پارٹی، جنتا دل اور عوامی لیگ نیز بی جے پی کے تمام ارکان نے اس کی مخالفت کی تھی اور ایوان سے واک آؤٹ کیا تھا۔
یہ قرارداد 'اسٹیٹ آٹونومی کمیٹی' (ریاستی خودمختاری کمیٹی) کی سفارشات کے بعد پیش کی گئی تھی۔ اس کمیٹی کو اس وقت کی فاروق عبداللہ حکومت نے 'انسٹرومنٹ آف ایکسیشن' (الحاق کی دستاویز)، 'آئین (جموں و کشمیر پر اطلاق) آرڈر، 1950' اور 'دہلی معاہدہ 1952' کے آئینی ڈھانچے کے اندر 1953 سے قبل کی حیثیت کو بحال کرنے کے لیے تشکیل دیا تھا۔ تاہم، اس وقت کے وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ کی پیش کردہ قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے، بی جے پی کے سینئر لیڈر اور چار بار ایم ایل اے رہنے والے گپتا نے دلیل دی تھی کہ "ہمیں اب تک جو خودمختاری ملی ہے وہ کافی ہے، اور ہمیں مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔" مرکز کی اٹل بہاری واجپائی حکومت نے جولائی 2000 میں اس قرارداد کو مسترد کر دیا تھا۔
چھبیس سال بعد، چرن گپتا کے بیٹے اور بی جے پی رکن اسمبلی پون کمار گپتا نے اسمبلی میں حقائق کو واضح کرنے کے لیے فاروق عبداللہ کی مداخلت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ تاہم، انہوں نے نیشنل کانفرنس کے ارکان اسمبلی کی جانب سے اپنے والد کا نام لینے پر ناراضگی کا اظہار کیا اور سکینہ ایتو اور ایم ایل اے الطاف احمد وانی کے خلاف 'استحقاق شکنی کی تحریک' پیش کی، کیونکہ ان ارکان اسمبلی نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے والد نے ایوان میں خودمختاری کی حمایت کی تھی۔
بی جے پی کے شام لال شرما کے لیے، یہ لمحہ فاروق کی وسعتِ قلبی، اخلاقیات اور اقدار کی عکاسی کرتا ہے۔
شرما نے کہا کہ ان کے بھائی جموں سے کانگریس کے آنجہانی سینئر رہنما مدن لال شرما 2000 میں ایوان کے رکن نہیں تھے، اور اس معاملے میں بلاوجہ ان کا نام گھسیٹا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شرما کے بھتیجے ستیش شرما، جو عمر عبداللہ حکومت میں کابینہ کے وزیر ہیں، اس معاملے پر خاموش رہے۔
خودمختاری کی قرارداد کی حمایت کرنے والے قانون سازوں میں شامل نیشنل کانفرنس کے ایم ایل اے مبارک گل بی جے پی ایم ایل ایز کی بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت کی مقننہ جس میں قانون ساز اسمبلی اور قانون ساز کونسل دونوں شامل تھے، نے بی جے پی اور کانگریس دونوں کی مخالفت اور واک آؤٹ کے باوجود یہ قرارداد منظور کی تھی۔
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