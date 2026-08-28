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جنوبی کشمیر میں 25سالہ نوجوان کی اپنے ہی گھر میں پراسرار طور موت

ابتدائی معلومات کے مطابق نوجوان کی خودکشی سے موت واقع ہوئی ہے،تاہم موت کی اصل وجہ پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آنے کے بعدہی معلوم ہوگی۔

جنوبی کشمیر میں 25سالہ نوجوان کی اپنے ہی گھر میں پراسرار طور موت
جنوبی کشمیر میں 25سالہ نوجوان کی اپنے ہی گھر میں پراسرار طور موت (علامتی تصویر)
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 28, 2026 at 12:12 PM IST

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Updated : August 28, 2026 at 12:28 PM IST

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اننت ناگ : جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں ایک افسوسناک واقعہ میں 25 سالہ نوجوان کی اپنے ہی گھر میں پر اسرار طور موت واقع ہو گئی۔ مرنے والے نوجوان کی شناخت کرالپورہ، ویریناگ علاقے کے رہنے والے پرویز احمد کمار کے طور پر ہوئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ نوجوان کی مبینہ طور پر خودکشی سے موت واقع ہوئی ہے تاہم پولیس نے اس ضمن میں کیس درج کرکے کارروائی شروع کی ہے۔

جنوبی کشمیر میں 25سالہ نوجوان کی اپنے ہی گھر میں پراسرار طور موت (ای ٹی وی بھارت)

واقعے کی اطلاع موصول ہوتے ہی متعلقہ تھانے کی پولیس ٹیم موقع پر پہنچی اور معاملے کی تحقیقات شروع کردی، پولیس کی جانب سے واقعے کے تمام پہلوؤں کو مدِنظر رکھتے ہوئے تحقیقات کی جا رہی ہیں تاکہ اس واقعے کے اصل حقائق کو سامنے لایا جا سکے۔ اننت ناگ پولیس کا کہنا ہے کہ نوجوان کی لاش کو قانونی و طبی کارروائی خاص کر پوسٹ مارٹم کے لیے ضلع اسپتال اننت ناگ منتقل کیا گیا ہے۔

پوسٹ مارٹم اور دیگر قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد میت کو آخری رسومات کے لیے اہل خانہ کے حوالے کیا جائے گا۔ اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے مزید تفصیلات پولیس تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی سامنے آسکیں گیں۔ اننت ناگ پولیس نے اس ضمن میں کہا کہ موت کی اصل وجہ پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آنے کے بعد ہی واضح ہو پائے گی۔

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Last Updated : August 28, 2026 at 12:28 PM IST

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