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جنوبی کشمیر میں 25سالہ نوجوان کی اپنے ہی گھر میں پراسرار طور موت
ابتدائی معلومات کے مطابق نوجوان کی خودکشی سے موت واقع ہوئی ہے،تاہم موت کی اصل وجہ پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آنے کے بعدہی معلوم ہوگی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 28, 2026 at 12:12 PM IST|
Updated : August 28, 2026 at 12:28 PM IST
اننت ناگ : جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں ایک افسوسناک واقعہ میں 25 سالہ نوجوان کی اپنے ہی گھر میں پر اسرار طور موت واقع ہو گئی۔ مرنے والے نوجوان کی شناخت کرالپورہ، ویریناگ علاقے کے رہنے والے پرویز احمد کمار کے طور پر ہوئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ نوجوان کی مبینہ طور پر خودکشی سے موت واقع ہوئی ہے تاہم پولیس نے اس ضمن میں کیس درج کرکے کارروائی شروع کی ہے۔
واقعے کی اطلاع موصول ہوتے ہی متعلقہ تھانے کی پولیس ٹیم موقع پر پہنچی اور معاملے کی تحقیقات شروع کردی، پولیس کی جانب سے واقعے کے تمام پہلوؤں کو مدِنظر رکھتے ہوئے تحقیقات کی جا رہی ہیں تاکہ اس واقعے کے اصل حقائق کو سامنے لایا جا سکے۔ اننت ناگ پولیس کا کہنا ہے کہ نوجوان کی لاش کو قانونی و طبی کارروائی خاص کر پوسٹ مارٹم کے لیے ضلع اسپتال اننت ناگ منتقل کیا گیا ہے۔
پوسٹ مارٹم اور دیگر قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد میت کو آخری رسومات کے لیے اہل خانہ کے حوالے کیا جائے گا۔ اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے مزید تفصیلات پولیس تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی سامنے آسکیں گیں۔ اننت ناگ پولیس نے اس ضمن میں کہا کہ موت کی اصل وجہ پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آنے کے بعد ہی واضح ہو پائے گی۔
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