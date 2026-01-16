ETV Bharat / jammu-and-kashmir

بھارت درشن ٹور پر جانے والے 25 طلباء کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا گیا

بھارت درشن ٹور کےتحت جموں و کشمیر کے دور دراز دیہاتوں کے طالب علموں کو مختلف شہروں کے مطالعاتی دورے پر لے جایا جاتا ہے۔

بھارت درشن ٹور پر جانے والے 25طلباء کو ہری جھنڈی
بھارت درشن ٹور پر جانے والے 25طلباء کو ہری جھنڈی (Image : ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 16, 2026 at 10:54 PM IST

گاندربل:(فردوس احمد تانترے) تیرہویں بٹالین ایس ایس بی نے یونٹ ہیڈکوارٹر دگنہ بل کے احاطے میں بھارت درشن ٹور پر جانے والے 25طلباء کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ ڈپٹی اسپیکٹر جرنل ایس ایس بی ( ڈی ائی جی ) امتیاز اسماعیل پرے تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود رہی۔

بھارت درشن ٹور وزارت داخلہ کا ایک قدم ہے، جس میں جموں و کشمیر کے دور دراز دیہاتوں کے مقامی نوجوانوں کو مختلف شہروں کے مطالعاتی دورے پر لے جایا جاتا ہے جہاں وہ ملک کے وسیع اور بھرپور ثقافتی ورثے سے براہ راست رابطہ کرتے ہیں۔ معاشرے کے مختلف طبقوں کے ساتھ جسمانی تعامل انہیں قوم کے مستقبل کے امکانات کے طور پر اپنے سماجی اور ثقافتی نظریہ کو تقویت دینے میں مدد کرتا ہے۔

بھارت درشن ٹور پر جانے والے 25طلباء کو ہری جھنڈی (Video: ETV Bharat)

تقریب کے مہمان خصوصی ایس ایس بی ( ڈی ائی جی ) امتیاز اسماعیل پرے کی شاندار موجودگی سے ہوئی۔ اپنے افتتاحی خطاب میں ایس ایس بی کے کمانڈنٹ 13 بی این ایس مکیش سنگھ یادو نے معززین کو اس دورے کی تفصیلات اور اہمیت سے آگاہ کیا۔ اس ٹور میں گجر بکروال ہوسٹل کے علاوہ خلہ مولہ، باکورہ، دگنہ بل، وارپوہ کے اندرونی دیہاتوں کے کل 25 مقامی نوجوان شامل ہیں۔

اس سات دن کے دورے کے دوران، شرکاء جے پور اور دہلی کے شہروں میں تاریخی یادگاروں اور اہم مقامات کا دورہ کریں گے۔ دورے کے اختتام پر، انہیں فورس ہیڈ کوارٹر، نئی دہلی میں ڈائریکٹر جنرل ایس ایس بی اور دیگر سینئر افسران سے ملاقات کا موقع بھی ملے گا۔

بھارت درشن ٹور پر روانہ
بھارت درشن ٹور پر روانہ (ETV Bharat)

اس موقع پر حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی ڈپٹی اسپیکٹر جرنل ایس ایس بی ( ڈی ائی جی ) امتیاز اسماعیل پرے نے شرکا کے حوصلے بلند کیے اور انہیں معاشرے کے حتمی فائدے کے لیے اس موقع کا بہترین استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے اس طرح کے فلاحی پروگراموں کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد کے لیے 13 ویں ایس ایس بی کی کوششوں کی بھی تعریف کی۔تقریب کے دوران شرکاء کے سرپرستوں کے علاوہ قریبی دیہات کے مقامی لوگ بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔

