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جموں میں بی ایس ایف خاتون کانسٹیبل کی پر اسرار طور گولی لگنے سے موت
جی ایم سی جموں کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اسپتال پہنچانے سے قبل ہی خاتون کانسٹیبل کی موت واقع ہو چکی تھی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 7, 2026 at 8:32 PM IST
جموں: بارڈر سیکورٹی فورس (بی ایس ایف) کی خاتون کانسٹیبل کو گولی لگنے کے بعد گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) جموں میں ڈاکٹروں نے مردہ قرار دیا۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ خاتون کی مبینہ طور پر خودکشی کے سبب موت واقع ہوئی ہے تاہم گولی لگنے سے متعلق پولیس یا بی ایس ایف کی جانب سے کوئی بھی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔
فوت ہوئی خاتون اہلکار کی شناخت 24سالہ راج لکشمی بی کے طور پر ہوئی ہے جو بی ایس ایف کی ساتویں بٹالین سے وابستہ تھیں اور جموں کے آر ایس پورہ کے سشیل علاقے میں تعینات تھیں۔ ذرائع کے مطابق گولی لگنے کے بعد راج لکشمی کو جی ایم سی جموں لایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے طبی معائنہ کرنے کے بعد کہا کہ ان کی گردن پر گولی لگنے کا زخم موجود تھا تاہم جس وقت وہ اسپتال لائی گئیں اُس وقت خاتون اہلکار کی موت واقع ہو چکی تھی۔
جی ایم سی جموں کے ایک میڈیکل آفیسر نے ای ٹی وی بھارت بتایا کہ اس ضمن میں قانونی کارروائی اور پوسٹ مارٹم کے لیے لاش کو مردہ خانے میں رکھا گیا ہے۔ اور میڈیکل آفیسر کے مطابق مکمل پوسٹ مارٹم اور قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد جسد خاکی کو آخری رسومات کی انجام دہی کے لیے قانونی ورثاء کے سپرد کر دیا جائے گا۔
واقعہ کن حالات میں پیش آیا، گولی کیسے لگی؟ اس سب کے متعلق فوری طور پر پولیس یا بی ایس ایف نے کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے تاہم پولیس نے معاملے کی مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔
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