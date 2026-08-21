رحیم راتھر، پرہ، معراج ملک، آغا روح اللہ سمیت جموں کشمیر میں ارکان اسمبلی و پارلیمنٹ کے خلاف 24 مقدمات زیر التوا

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رحیم راتھر، پرہ، معراج ملک، آغا روح اللہ سمیت جموں کشمیر میں ارکان اسمبلی و پارلیمنٹ کے خلاف 24 مقدمات زیر التوا
مقدمات میں زیادہ تر بدعنوانی جبکہ امن و امان اور ملی ٹنسی سے متعلق کیسز بھی ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 21, 2026 at 4:02 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں موجودہ اور سابق ارکان پارلیمنٹ و اراکین اسمبلی کے خلاف درج 24 فوجداری مقدمات رواں برس جون کے آخر تک مختلف عدالتوں میں زیرِ التوا تھے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ان مقدمات میں مبینہ بدعنوانی، مجرمانہ بدسلوکی، امن و امان سے متعلق جرائم، حملہ، جائیداد سے متعلق جرائم اور دہشت گردی سے متعلق الزامات شامل ہیں۔
ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ کے جون کے ضلعی اعداد و شمار کے مطابق ماہ کے آغاز میں عدالتوں میں ایسے 25 مقدمات زیر التوا تھے۔ جون کے دوران ایک مقدمہ نمٹا دیا گیا، جس کے بعد 30 جون تک 24 مقدمات زیر التوا رہ گئے۔ جون میں کوئی نیا مقدمہ درج نہیں ہوا۔
اعداد و شمار کے مطابق ان مقدمات کی بڑی تعداد پانچ اضلاع میں ہے۔ ڈوڈہ میں 8 مقدمات زیر التوا تھے اور یہ تمام کیسز ڈوڈہ کے موجودہ رکن اسمبلی معراج ملک سے متعلق ہیں۔ جموں میں 9، اننت ناگ میں 3، سرینگر میں 3 اور پلوامہ میں ایک مقدمہ زیر التوا تھا۔
بارہمولہ، بانڈی پورہ، بڈگام، گاندربل، کٹھوعہ، کشتواڑ، کولگام، کپوارہ، پونچھ، رام بن، ریاسی، راجوری، سانبہ، شوپیاں اور ادھمپور میں ارکان پارلیمنٹ یا اسمبلی کے خلاف کوئی زیر التوا فوجداری مقدمہ رپورٹ نہیں ہوا۔
لداخ میں بھی جون کے دوران ایسا کوئی مقدمہ زیر التوا نہیں تھا۔ کرگل اور لیہہ دونوں میں ماہ کے آغاز کا بیلنس، نئے مقدمات، نمٹائے گئے مقدمات اور زیرِ التوا مقدمات کی تعداد صفر رہی۔
معراج ملک کے خلاف 9 مقدمات
30 جون کی رپورٹ میں شامل سیاست دانوں میں موجودہ رکن اسمبلی معراج الدین ملک کے خلاف سب سے زیادہ، یعنی 9 مقدمات زیرِ التوا ہیں۔ ان میں سے 8 مقدمات ڈوڈہ اور بھدرواہ کی عدالتوں میں زیر التوا ہیں۔ ان میں ٹھاٹھری اور گندوہ میں منصف جوڈیشل مجسٹریٹ فرسٹ کلاس کی عدالتوں میں چلنے والے مقدمات بھی شامل ہیں۔
ملک کے خلاف تین مقدمات میں موجودہ حیثیت ناقابل ضمانت وارنٹ (Non-Bailable Warrants) درج ہے۔ ان میں سے دو مقدمات گندوہ پولیس اسٹیشن میں بھارتیہ نیائے سنہتا (BNS) کی مختلف دفعات کے تحت درج پولیس کیسوں سے متعلق ہیں، جبکہ ایک مقدمہ UT of J&K vs Jaffer Hussain and Others کے نام سے ہے۔
دو دیگر مقدمات میں استغاثہ کے گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ ان میں ایک 2021 کا مقدمہ ہے، جو آئی پی سی کی دفعات 353، 527 اور 504 کے تحت درج ہوا تھا۔ دوسرا مقدمہ 2023 میں درج ہوا اور اس میں آئی پی سی کی دفعات 341، 504 اور 506 شامل ہیں۔ مزید دو مقدمات میں ملزم کا بیان ریکارڈ کرنے کی کارروائی جاری ہے۔ دونوں مقدمات آئی پی سی کی دفعہ 188 سے متعلق ہیں اور اپریل 2025 میں درج کیے گئے تھے۔
ملک کے خلاف نواں مقدمہ غلام محمد سروری کی جانب سے آئی پی سی کی دفعہ 499 کے تحت دائر شکایت ہے، جو جموں میں اسپیشل ایکسائز موبائل مجسٹریٹ کی عدالت میں زیرِ التوا ہے۔
اس طرح معراج الدین ملک کے خلاف مقدمات مختلف عدالتی مراحل میں ہیں، جن میں ناقابل ضمانت وارنٹ، استغاثہ کی گواہی اور ملزم کے بیانات ریکارڈ کرنے کی کارروائی شامل ہے۔
بدعنوانی کے قدیم مقدمات
جون کی رپورٹ میں شامل بعض سب سے پرانے مقدمات بدعنوانی کے الزامات سے متعلق ہیں۔ اننت ناگ میں سابق رکن اسمبلی پیر منظور احمد کے خلاف State vs Abdul Rehman Hakeem and Others مقدمہ زیر التوا ہے۔ یہ مقدمہ 1993 کی ایف آئی آر نمبر 21 سے متعلق ہے، جو اس وقت کی ویجیلنس آرگنائزیشن کشمیر نے انسدادِ بدعنوانی ایکٹ کی دفعہ 5(2) اور آر پی سی کی دفعہ 120-B کے تحت درج کی تھی۔ یہ مقدمہ جولائی 1997 میں عدالت میں پیش کیا گیا تھا اور اب بھی گواہوں کے بیانات کے مرحلے میں ہے۔
سابق رکن اسمبلی فیروز احمد شاہ بھی ایک پرانے بدعنوانی کے مقدمے میں نامزد ہیں۔ State vs Mohammad Shafi Gani and Others نامی یہ مقدمہ ویجیلنس آرگنائزیشن کشمیر کی 1993 کی ایف آئی آر نمبر 16 سے متعلق ہے۔ اس میں انسدادِ بدعنوانی ایکٹ کی دفعہ 5(2) اور آر پی سی کی دفعات 407، 468 اور 120-B شامل ہیں۔ مقدمہ اگست 1997 میں عدالت میں پیش ہوا تھا اور اب بھی گواہی کے مرحلے میں ہے۔
سابق رکن اسمبلی عبدالرحیم راتھر کے خلاف State vs Ishfaq Ahmad Zargar مقدمہ ہے۔ یہ 2011 میں ویجیلنس آرگنائزیشن کشمیر کی جانب سے درج ایف آئی آر نمبر 26 سے متعلق ہے، جس میں انسداد بدعنوانی ایکٹ کی دفعہ 5(2) اور آر پی سی کی دفعات 467، 468 اور 471 شامل ہیں۔ یہ مقدمہ اگست 2020 میں عدالت میں پیش کیا گیا اور اب بھی گواہی کے مرحلے میں ہے۔
جموں میں سب سے زیادہ 9 مقدمات
جموں ضلع میں جون کی رپورٹ کے مطابق 9 مقدمات زیر التوا تھے، جو تمام اضلاع میں سب سے زیادہ ہیں۔ سابق رکن اسمبلی کانتا اندوترا کے خلاف دو مقدمات ہیں۔ ایک CBI کا انسدادِ بدعنوانی مقدمہ، CBI vs Kanta Andotra and Others ہے، جو 2020 کے کیس RC0042020-A0005 سے متعلق ہے۔ اس میں آر پی سی کی دفعہ 120-B اور انسدادِ بدعنوانی ایکٹ کی دفعات کے تحت الزامات شامل ہیں۔ یہ مقدمہ اکتوبر 2021 میں عدالت میں پیش ہوا تھا اور اس وقت ہائی کورٹ آف جموں و کشمیر اینڈ لداخ کی جانب سے معطل ہے۔
دوسرا مقدمہ منی لانڈرنگ سے متعلق ہے، جس میں RB Educational Trust اور دیگر افراد، اس کی چیئرپرسن کانتا اندوترا کے ذریعے، نامزد ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کا یہ مقدمہ ستمبر 2020 میں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (PMLA) کی دفعات 44 اور 45 کے تحت درج ہوا تھا۔ یہ مقدمہ بھی ہائی کورٹ کی جانب سے معطل ہے۔
سابق رکن اسمبلی پریم ناتھ کے خلاف VOJ vs Sat Pal Lakhta مقدمہ ہے، جو 2000 کے پولیس کیس سے متعلق ہے۔ اس میں آر پی سی کی دفعات 120 اور 120-B شامل ہیں اور رپورٹ کے مطابق معاملہ حتمی دلائل کے مرحلے میں ہے۔
سابق رکن اسمبلی عبدالمجید وانی کے خلاف State vs Mohammad Akram مقدمہ درج ہے۔ یہ 1993 کے ڈوڈہ پولیس کیس سے متعلق ہے، جس میں آر پی سی کی دفعات 379، 420 اور 109 شامل ہیں۔ یہ مقدمہ اگست 2025 میں عدالت میں پیش ہوا اور الزامات پر بحث کے مرحلے میں ہے۔
سابق رکن اسمبلی شبیر احمد خان کے خلاف State vs Shabir Ahmad Khan مقدمہ ہے۔ یہ 2014 کے سرینگر پولیس کیس سے متعلق ہے، جس میں آئی پی سی کی دفعات 354 اور 509 شامل ہیں۔ مقدمہ مئی 2023 میں عدالت میں پیش کیا گیا اور اس کی کارروائی ہائی کورٹ نے معطل کر رکھی ہے۔
سابق رکن اسمبلی گگن بھگت کے خلاف دو مقدمات درج ہیں۔ UT of J&K vs Krishan Lal and Others ایف آئی آر نمبر 69/2021، آر ایس پورہ سے متعلق ہے۔ اس میں آئی پی سی کی دفعات 295، 295-A اور 201 شامل ہیں۔ یہ مقدمہ الزامات پر بحث کے مرحلے میں ہے جبکہ ناقابل ضمانت وارنٹ بھی درج ہیں۔
دوسرا مقدمہ UT of J&K vs Gagan Bhagat ہے، جو آر ایس پورہ میں درج ایف آئی آر نمبر 157/2023 سے متعلق ہے۔ اس میں آئی پی سی کی دفعات 457، 380 اور 201 شامل ہیں اور یہ بھی الزامات پر بحث کے مرحلے میں ہے۔
سابق رکن اسمبلی شیخ ظفر اللہ کے خلاف غلام محمد سروری کی جانب سے بی این ایس کی دفعہ 356 کے تحت شکایت درج ہے۔ اکتوبر 2024 میں دائر یہ مقدمہ جموں کے اسپیشل ایکسائز موبائل مجسٹریٹ کے سامنے زیرِ التوا ہے۔
جموں کی نویں زیرِ التوا کارروائی معراج الدین ملک کے خلاف سروری کی دفعہ 499 آئی پی سی کے تحت دائر شکایت ہے۔
موجودہ ارکان پارلیمنٹ کے خلاف مقدمات
جون کی رپورٹ میں موجودہ ارکان پارلیمنٹ کے خلاف مقدمات بھی شامل ہیں۔ پلوامہ میں عبدالرشید شیخ المعروف انجینئر رشید، جو سابق رکن اسمبلی (لنگیٹ) اور موجودہ رکن پارلیمنٹ برائے بارہمولہ نشست ہیں، کے خلاف State Police Station Pulwama vs Abdul Rashid Sheikh مقدمہ درج ہے۔ یہ 2016 کے کیس سے متعلق ہے، جس میں آر پی سی کی دفعات 341 اور 506 شامل ہیں۔ مقدمہ اکتوبر 2023 میں عدالت میں پیش ہوا اور موجودہ حیثیت پروڈکشن وارنٹ درج ہے۔
سرینگر میں موجودہ رکن پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی کے خلاف State vs Abdul Majid Akhtar and Others مقدمہ ہے۔ یہ ویجیلنس آرگنائزیشن کشمیر کی 2009 کی ایف آئی آر نمبر 18 سے متعلق ہے، جو اب اینٹی کرپشن بیورو سرینگر کے پاس ہے۔ مقدمے میں آر پی سی کی دفعات 467، 468، 471 اور 120-B کے ساتھ انسدادِ بدعنوانی ایکٹ کی دفعہ 5(2) شامل ہے۔ یہ مقدمہ اپریل 2025 میں عدالت میں پیش ہوا اور اس وقت الزامات پر بحث کے مرحلے میں ہے۔
پلوامہ سے پی ڈی پی کے موجودہ رکن اسمبلی وحید الرحمٰن پرہ کے خلاف دہشت گردی سے متعلق مقدمہ بھی زیر التوا ہے۔ UT vs Waheer Ur Rehman Parra نامی یہ مقدمہ سرینگر میں کاؤنٹر انٹیلی جنس کشمیر کی جانب سے درج ایف آئی آر نمبر 31/2020 سے متعلق ہے۔
اس مقدمے میں غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (UAPA) کی دفعات 13، 17، 18، 38، 39 اور 40 شامل ہیں۔ مقدمہ جون 2021 میں عدالت میں پیش کیا گیا تھا اور اس وقت سرینگر کی TADA/POTANIA عدالت میں استغاثہ کی گواہی کے مرحلے میں ہے۔
ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا مقدمہ بھی زیر التوا
جموں و کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور سابق رکن اسمبلی و پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا نام State vs Mohammad Saleem Khan and Others مقدمے میں شامل ہے۔ یہ مقدمہ 2015 کے CBI کیس سے متعلق ہے اور فروری 2021 میں عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔
رپورٹ کے مطابق یہ مقدمہ استغاثہ کی گواہی کے مرحلے میں ہے، تاہم ملزم نمبر 5 ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے خلاف کارروائی سرینگر کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت نے روک رکھی ہے۔
بدعنوانی کے مقدمات نمایاں
جون کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ طویل عرصے سے زیرِ التوا مقدمات میں بدعنوانی سے متعلق کیسز ایک اہم حصہ ہیں۔ کم از کم چھ مقدمات براہِ راست انسداد بدعنوانی ایکٹ یا ویجیلنس اور اینٹی کرپشن تحقیقات سے متعلق ہیں۔ ان میں عبدالرحیم راتھر، پیر منظور احمد، فیروز احمد شاہ، کانتا اندوترا اور آغا سید روح اللہ کے خلاف مقدمات کے ساتھ کانتا اندوترا کے خلاف CBI کی کارروائی بھی شامل ہے۔
ایک اور اہم گروپ امن و امان، سرکاری کام میں رکاوٹ، سرکاری احکامات کی مبینہ خلاف ورزی اور اس نوعیت کے جرائم سے متعلق ہے۔ معراج الدین ملک کے خلاف کئی مقدمات اسی زمرے میں آتے ہیں، جن میں BNS کی دفعات 188، 223، 351 اور دیگر دفعات کے ساتھ پرانی آئی پی سی دفعات بھی شامل ہیں۔
رپورٹ میں حملہ یا مجرمانہ دھمکی، جائیداد سے متعلق جرائم اور سرکاری ملازمین کے خلاف جرائم سے متعلق مقدمات بھی شامل ہیں۔ گگن بھگت کے ایک مقدمے میں آئی پی سی کی دفعات 295، 295-A اور 201 کے تحت الزامات ہیں، جبکہ دوسرے مقدمے میں گھر میں غیر قانونی داخلے، چوری اور ثبوت غائب کرنے سے متعلق آئی پی سی کی دفعات 457، 380 اور 201 شامل ہیں۔
دہشت گردی سے متعلق مقدمہ
رپورٹ میں دہشت گردی سے متعلق ایک اہم مقدمہ وحید الرحمٰن پرہ کے خلاف ہے۔ یہ مقدمہ UAPA کی متعدد دفعات کے تحت درج ہے، جن میں دفعہ 17 اور 18 دہشت گردانہ سرگرمیوں اور ان کی مالی معاونت سے متعلق ہیں، جبکہ دفعات 38، 39 اور 40 کسی تنظیم سے وابستگی، حمایت اور دیگر متعلقہ معاملات سے متعلق ہیں۔
مقدمات مختلف مراحل میں
جون کی رپورٹ سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ان تمام مقدمات کی کارروائی ایک ہی مرحلے پر نہیں ہے۔ عبدالرحیم راتھر، پیر منظور احمد اور فیروز احمد شاہ کے خلاف بدعنوانی کے مقدمات سمیت کئی کیسز میں گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ وحید الرحمٰن پرہ اور ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے مقدمات میں بھی استغاثہ کی گواہی جاری ہے، تاہم عبداللہ کے خلاف کارروائی روک دی گئی ہے۔
کئی مقدمات الزامات پر بحث کے مرحلے تک پہنچ چکے ہیں۔ ان میں عبدالمجید وانی، گگن بھگت اور آغا سید روح اللہ سے متعلق مقدمات شامل ہیں۔ کچھ مقدمات میں ملزمان کے بیانات ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، جبکہ بعض مقدمات حتمی دلائل کے مرحلے میں پہنچ چکے ہیں۔
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