پولیس اہلکار کا حراستی تشدد: ڈی ایس پی سمیت آٹھ اہلکاروں کی ضمانت دوبارہ مسترد

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پولیس اہلکار کا حراستی تشدد: ڈی ایس پی سمیت آٹھ اہلکاروں کی ضمانت دوبارہ مسترد
ڈی وائی ایس پی سمیت آٹھ پولیس اہلکاروں پر الزام ہے کہ انہوں نے ایک کانسٹیبل کو دوران حراست شدید تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : December 9, 2025 at 3:48 PM IST
سرینگر (نیوز ڈیسک) : شمالی کشمیر کے کپوارہ ضلع کی ایک عدالت نے آٹھ پولیس اہلکاروں کی ضمانت کی درخواستیں دوبارہ مسترد کر دی ہیں، جن میں ایک ڈپٹی سپرانٹینڈنٹ آف پولیس (ڈی ایس پی) بھی شامل ہے۔ ان اہلکاروں کو سی بی آئی نے 2023 میں ایک ساتھی پولیس اہلکار کو دوران حراست شدید تشدد کا نشانہ بنانے کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔
عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ملزم افسر یہ باور کرانے میں ناکام رہے کہ پچھلی مرتبہ کی ضمانت مسترد ہونے کے بعد حالات میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ عدالت کے مطابق کیس ابھی ٹرائل کے لیے بھیجا گیا ہے، اس لیے ابھی ضمانت پر دوبارہ غور کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔
جج منجیت سنگھ منہاس نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ’’دفاعی وکیل نے جو قانونی اعتراض اٹھایا ہے، اس پر چارج فریمنگ کے وقت غور ہوگا۔ اس وقت تک کوئی نئی بات سامنے نہیں آئی ہے۔‘‘
ضمانتی عرضی میں ملزم افسروں نے کہا تھا کہ ان پر ’’قتل کی کوشش‘‘ کی دفعہ ہٹائی گئی ہے جو کہ ایک بڑی تبدیلی ہے، تاہم عدالت نے اس دلیل کو نہیں مانا اور ان کی ضمانتی عرضی مسترد کر دی۔ یاد رہے کہ ملزم افسران نے اس سے قبل بھی ضمانتی عرضی دائر کی تھی جسے عدالت نے نامنظور کر دیا تھا۔ اور اب عدالت نے ان کی ڈیفالٹ ضمانت کی درخواست بھی نامنظور کر دی۔ جج نے کہا کہ ’’جب چالان مقررہ وقت میں جمع ہو جائے تو ڈیفالٹ ضمانت کا سوال ہی نہیں بنتا۔‘‘
یاد رہے کہ سی بی آئی نے سپریم کورٹ کے حکم پر 2023 میں کانسٹیبل خورشید احمد چوہان نامی ایک پولیس اہلکار کی مبینہ غیر قانونی حراست اور تشدد کے معاملے کی ایف آئی آر 2025 میں درج کی تھی۔ بعد میں ملزم افسروں کے خلاف چالان بھی پیش کیا گیا۔ افسران پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کانسٹیبل کو دوران حراست انتہائی زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ جس کے بعد اس کی زوجہ نے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔
یہ بھی پڑھیں: