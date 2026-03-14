وسیم باری قتل معاملہ: تین ملزمین این آئی اے کورٹ سے بری، دہشت گردوں کی مدد کا کوئی ثبوت نہیں ملا
آٹھ جولائی 2020 کو بانڈی پورہ میں بی جے پی لیڈر شیخ وسیم باری، ان کے والد اور بھائی کو قتل کر دیا گیا تھا۔
Published : March 14, 2026 at 8:49 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے بانڈی پورہ میں این آئی اے کی ایک خصوصی عدالت نے سال 2020 میں بی جے پی لیڈر شیخ وسیم باری، ان کے باپ اور بھائی کے قتل میں ملوث عکسریت پسندوں کی مدد کرنے کے الزام میں گرفتار تین افراد کو بری کر دیا۔ عدالت نے مشاہدہ کیا کہ استغاثہ الزامات کو معقول شک سے بالاتر ثابت کرنے میں ناکام رہا۔
89 صفحات پر مشتمل فیصلے میں خصوصی جج میر وجاہت - جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے ساتھ ساتھ بانڈی پورہ کے ایڈیشنل سیشن جج کے طور پر کام کر رہے ہیں، نے ابرار گلزار خان، منیر احمد شیخ، اور محمد وقار لون کو غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ کی دفعہ 39 کے تحت لگائے گئے الزامات سے بری کر دیا۔
واضح رہے کہ سال 2020 میں وسیم باری اور ان کے اکان خاندان کی ہلاکتوں کے بعد بانڈی پورہ پولیس اسٹیشن میں ایک ایف آئی آر درج کی گئی، جس میں آئی پی سی کی دفعہ 302 اور 452 کے ساتھ ساتھ یو اے پی اے کی دفعات بھی شامل کی گئیں۔
استغاثہ کے مطابق آٹھ جولائی سال 2020 کو نامعلوم دہشت گرد بانڈی پورہ میں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے ضلع صدر شیخ وسیم باری کی دکان میں داخل ہوئے اور اندھا دھند فائرنگ کی۔ اس حملے میں وسیم باری، ان کے والد بشیر احمد شیخ اور بھائی عمر سعید سلطان باری شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ بعد ازاں وہ ضلع اسپتال بانڈی پورہ میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گئے۔
ابتدائی تفتیش میں چار مبینہ حملہ آوروں کی شناخت
پولیس نے اس حملے کی ابتدائی تفتیش کے دوران چار دہشت گردوں کی شناخت کا دعویٰ کیا جن میں عابد رشید ڈار عرف 'کسائی'، آزاد احمد شاہ، ابو عثمان، اور سجاد احمد میر عرف 'حیدر' شامل تھے۔ تفتیش کے دوران ابو عثمان اور سجاد میر کریری، بارہمولہ میں ایک انکاؤنٹر میں مارے گئے، جب کہ عابد رشید ڈار اور آزاد احمد شاہ مفرور رہے۔ ان کے خلاف ضابطہ فوجداری کی دفعہ 299 (سی آر پی سی) کے تحت کارروائی شروع کی گئی۔
وہیں پولیس نے الزام لگایا کہ بانڈی پورہ ضلع سے تعلق رکھنے والے تین دیگر افراد ابرار گلزار خان، منیر احمد شیخ اور محمد وقار لون نے دہشت گردوں کو لاجسٹک مدد اور معلومات فراہم کرکے ان کی مدد کی تھی۔
دہشت گردانہ حملے کے تقریباً 15 دن بعد 23 جولائی سال 2020 کو ابرار، منیز اور وقار گرفتار کر لیا گیا اور ان پر یو اے پی اے کی دفعہ 39 کے تحت فرد جرم عائد کی گئی، جس کا تعلق دہشت گرد تنظیم کو مدد فراہم کرنے سے ہے۔
یہ چارج شیٹ 9 جنوری 2021 کو بارہمولہ کی این آئی اے عدالت میں داخل کی گئی۔ بعد ازاں کیس کو بانڈی پورہ کی ایک خصوصی این آئی اے عدالت میں منتقل کر دیا گیا۔ تینوں ملزمان کے خلاف یو اے پی اے کی دفعہ 39 کے تحت 8 جولائی 2021 کو فرد جرم عائد کیے گئے۔ تاہم، انہوں نے قصوروار نہ ہونے کی درخواست کی اور مقدمے کی سماعت کے حق کا دعویٰ کیا۔
17 گواہوں کی جانچ
مقدمے کی سماعت کے دوران استغاثہ نے اگست سال 2021 سے جون سال 2025 کے درمیان 17 گواہوں سے جرح کی اور دیگر شواہد پیش کیے جن میں کالعدم تنظیم تحریک المجاہدین سے تعلق رکھنے والے پوسٹرز اور موبائل فونز کی مبینہ برآمدگی بھی شامل ہے۔ تاہم، عدالت نے استغاثہ کے مقدمے میں بڑی خامیوں کی نشاندہی کی، جس میں گواہوں کی شہادتوں میں تضاد، تلاشی کے دوران آزاد گواہوں کی عدم موجودگی، اور دہشت گرد تنظیم کو مدد فراہم کرنے کے کسی خاص عمل کو ثابت کرنے میں ناکامی شامل ہیں۔
عدالت نے کہا کہ استغاثہ یو اے پی اے کی دفعہ 39 کے تحت جرم ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے۔ عدالت نے مشاہدہ کیا کہ "استغاثہ اس بات کو معقول شک سے بالاتر ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے کہ ملزمین نے غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ، 1967 کی دفعہ 39 کے تحت مبینہ طور پر جرم کیا ہے۔" جج نے مزید کہا کہ شواہد دہشت گرد تنظیم کی سرگرمیوں کو آگے بڑھانے کے مطلوبہ ارادے کو ظاہر نہیں کرتے ہیں جو جرم کا ایک لازمی عنصر ہے۔
فیصلے میں کہا گیا کہ "استغاثہ خاص طور پر سیکشن 39(1) کے تحت مطلوبہ مخصوص مجرمانہ ارادے کو ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے - یعنی کہ دہشت گرد تنظیم کی سرگرمیوں کو آگے بڑھانے کا ارادہ۔"
عدالت نے مزید کہا کہ استغاثہ کی جانب سے بنیادی ثبوتوں پر انحصار قانونی طور پر ناکافی ہے۔ جج نے ریمارکس دیے کہ "انڈین ایویڈینس ایکٹ کی دفعہ 65-B کے تحت مطلوبہ سرٹیفکیٹ کی عدم موجودگی کی وجہ سے سی دی آر (کال ڈیٹیل ریکارڈز ) بطور ثبوت ناقابل قبول ہیں۔" جج نے مزید کہا کہ، کسی بھی صورت میں، ریکارڈ ملزمان کو حملے سے منسلک نہیں کرتا ہے۔
پوسٹرز اور موبائل فون کی مبینہ بازیابی کے بارے میں عدالت نے مشاہدہ کیا کہ موروثی تضادات، آزاد گواہوں کی عدم موجودگی، اور ضبط شدہ اشیاء کو صحیح طریقے سے سیل کرنے یا شناخت کرنے میں ناکامی کی وجہ سے شواہد میں اعتبار کا فقدان ہے۔ استغاثہ کی طرف سے پیش کیے گئے تمام گواہوں کی شہادتوں کے ساتھ ساتھ دستاویزی ریکارڈ کا تجزیہ کرنے کے بعد عدالت نے نتیجہ اخذ کیا کہ حالات سے متعلق شہادتوں کا سلسلہ نامکمل پایا گیا۔
ملزمین شک کی بنیاد پر بری
عدالت نے فیصلے میں یہ نتیجہ اخذ کیا کہ "جب استغاثہ کی طرف سے پیش کیے گئے شواہد کی دیانتداری، سختی اور ثبوت کے لیے طے معیار سے جانچ کی جاتی ہے تو صرف ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ الزامات ثابت نہیں ہوئے ہیں۔"
اس کے نتیجے میں عدالت نے حکم دیا کہ "اس کے مطابق، ملزمین ابرار گلزار خان، منیر احمد شیخ، اور محمد وقار لون کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے یو اے پی اے کی دفعہ 39 کے تحت لگائے گئے الزامات سے بری کیا جاتا ہے اور جب تک کسی دوسرے کیس کے سلسلے میں حراست میں لینے کی ضرورت نہ ہو، انہیں فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔"
عدالت نے مزید ہدایت کی کہ اپیل کی مدت ختم ہونے پر کیس کی پراپرٹی بشمول پوسٹرز اور ضبط شدہ موبائل فون کو قانون کے مطابق نمٹا دیا جائے۔ وہیں مفرور ملزمان عابد رشید ڈار اور آزاد احمد شاہ کے خلاف عدالت میں الگ الگ کارروائی جاری رہے گی۔
