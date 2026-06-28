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جموں میونسپل کارپوریشن کا 200 نجی اسپتالوں، ہوٹلوں اور نرسنگ ہومز کو فائر سیفٹی این او سی حاصل کرنے کا نوٹس
متعلقہ اداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ سات روز کے اندر درست فائر سیفٹی این او سی کی نقل کارپوریشن میں جمع کرائیں۔
Published : June 28, 2026 at 10:23 AM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں میونسپل کارپوریشن نے اپنے دائرہ اختیار میں واقع تقریباً 200 نجی اسپتالوں، نرسنگ ہومز، ہوٹلوں، لاجز اور دیگر زیادہ آمد و رفت والے تجارتی اداروں کو لازمی فائر سیفٹی نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے نوٹس جاری کیے ہیں۔ یہ کارروائی جے ایم سی کے کمشنر ڈاکٹر دیوانش یادو کی ہدایت پر عمل میں لائی گئی ہے، جنہوں نے کہا کہ عوامی تحفظ پر کسی بھی صورت میں سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا اور تمام اداروں کو فائر سیفٹی قوانین پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ نوٹسز جموں و کشمیر میونسپل کارپوریشن ایکٹ 2000، متعلقہ بلڈنگ بائی لاز اور فائر سیفٹی ضوابط کے تحت جاری کیے گئے ہیں۔
تمام متعلقہ اداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ نوٹس موصول ہونے کے سات روز کے اندر اپنی درست فائر سیفٹی این او سی کی نقل جموں میونسپل کارپوریشن میں جمع کرائیں۔ کمشنر نے انفورسمنٹ ونگ کو بھی ہدایت دی ہے کہ وہ اس مہم کی مسلسل نگرانی کرے اور خلاف ورزی کرنے والے اداروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائے۔ جموں میونسپل کارپوریشن نے مقررہ مدت میں فائر سیفٹی این او سی پیش نہ کرنے یا جانچ کے دوران فائر کلیئرنس کے بغیر ادارہ چلانے کی صورت میں قانونی کارروائی کی جائے گی، جس میں متعلقہ ادارے کو سیل کرنا بھی شامل ہے۔
کارپوریشن نے بتایا کہ فائر سیفٹی قوانین پر عمل درآمد کی مکمل ذمہ داری اداروں کے مالکان، منتظمین اور انتظامیہ پر عائد ہوتی ہے، اور غفلت یا قوانین کی خلاف ورزی کے باعث کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں تمام تر ذمہ داری متعلقہ انتظامیہ کی ہوگی۔
یہ مہم قانونی تقاضوں کی تکمیل اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کی تیاری کو یقینی بنانے کے مقصد سے شروع کی گئی ہے۔ جے ایم سی کے مطابق مناسب آگ بجھانے کے آلات، مؤثر فائر سیفٹی انتظامات اور ہنگامی اخراجی راستوں کے بغیر اسپتالوں، ہوٹلوں، لاجز اور دیگر تجارتی اداروں کا چلنا انسانی جانوں اور عوامی املاک کے لیے سنگین خطرہ بن سکتا ہے۔