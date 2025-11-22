ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بجلی فیس میں 20فیصد اضافہ عوام دشمن فیصلہ، پی ڈی پیMLA
پلوامہ سے منتخب رکن اسمبلی وحید الرحمان پرہ نے حکومت سے بجلی نرخوں میں مجوزہ فیصلے کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 22, 2025 at 4:14 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے پلوامہ سے منتخب ایم ایل اے وحید الرحمان پرہ نے بجلی فیس میں 20 فیصد مجوزہ اضافے کے حوالے سے گردش کر رہی خبروں کو ’پریشان کن‘ قرار دیتے ہوئے حکام سے اس فیصلے کو واپس لیے جانے کا مطالبہ کیا۔ ایم ایل اے پرہ نے بجلی فیس کے مجوزہ فیصلے کی سخت تنقید کرتے ہوئے اسے ’عوامی مفاد کے سراسر خلاف‘ قرار دیا۔
میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایم ایل اے نے کہا کہ موجودہ حالات میں بجلی نرخوں میں اضافہ شہریوں پر اضافی بوجھ ڈالنے کے مترادف ہے۔ جب کہ ان کی سرکار نہ صرف اس فیصلے کی مخالفت کرتی ہے بلکہ صارفین پر عائد تمام سرچارجز کی معافی کے بھی حق میں ہے۔
وحید پرہ نے واضح کیا کہ ’’حکومت کی اولین ذمہ داری عوام کو ریلیف فراہم کرنا اور ان کے مسائل کو کم کرنا ہے، نہ کہ ان پر مزید مالی دباؤ ڈالنا۔‘‘ ان کے مطابق بہتر پالیسی سازی اور مؤثر انتظامی اقدامات کے ذریعے لوگوں کو حقیقی فائدہ پہنچانا حکومت کا بنیادی ہدف ہونا چاہیے۔
آرٹیکل 370 کے معاملے پر بات کرتے ہوئے وحید الرحمان پرہ نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کو صرف بیانات دینے کے بجائے زمینی سطح پر عملی پہل کرنی چاہیے۔ انہوں نے سخت انتباہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر نیشنل کانفرنس اس حوالے سے کوئی ٹھوس قدم اٹھاتی ہے تو وہ خود بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاستی مفاد کے اہم معاملات پر سیاسی جماعتوں کو مشترکہ موقف اختیار کرنا چاہیے۔
یہ بھی پڑھیں: