بجلی فیس میں 20فیصد اضافہ عوام دشمن فیصلہ، پی ڈی پیMLA

پلوامہ سے منتخب رکن اسمبلی وحید الرحمان پرہ نے حکومت سے بجلی نرخوں میں مجوزہ فیصلے کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔

ایم ایل اے پلوامہ، وحید پرہ (ای ٹی وی بھارت)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : November 22, 2025 at 4:14 PM IST

2 Min Read
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے پلوامہ سے منتخب ایم ایل اے وحید الرحمان پرہ نے بجلی فیس میں 20 فیصد مجوزہ اضافے کے حوالے سے گردش کر رہی خبروں کو ’پریشان کن‘ قرار دیتے ہوئے حکام سے اس فیصلے کو واپس لیے جانے کا مطالبہ کیا۔ ایم ایل اے پرہ نے بجلی فیس کے مجوزہ فیصلے کی سخت تنقید کرتے ہوئے اسے ’عوامی مفاد کے سراسر خلاف‘ قرار دیا۔

میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایم ایل اے نے کہا کہ موجودہ حالات میں بجلی نرخوں میں اضافہ شہریوں پر اضافی بوجھ ڈالنے کے مترادف ہے۔ جب کہ ان کی سرکار نہ صرف اس فیصلے کی مخالفت کرتی ہے بلکہ صارفین پر عائد تمام سرچارجز کی معافی کے بھی حق میں ہے۔

وحید پرہ نے واضح کیا کہ ’’حکومت کی اولین ذمہ داری عوام کو ریلیف فراہم کرنا اور ان کے مسائل کو کم کرنا ہے، نہ کہ ان پر مزید مالی دباؤ ڈالنا۔‘‘ ان کے مطابق بہتر پالیسی سازی اور مؤثر انتظامی اقدامات کے ذریعے لوگوں کو حقیقی فائدہ پہنچانا حکومت کا بنیادی ہدف ہونا چاہیے۔

آرٹیکل 370 کے معاملے پر بات کرتے ہوئے وحید الرحمان پرہ نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کو صرف بیانات دینے کے بجائے زمینی سطح پر عملی پہل کرنی چاہیے۔ انہوں نے سخت انتباہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر نیشنل کانفرنس اس حوالے سے کوئی ٹھوس قدم اٹھاتی ہے تو وہ خود بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاستی مفاد کے اہم معاملات پر سیاسی جماعتوں کو مشترکہ موقف اختیار کرنا چاہیے۔

  1. کشمیر: بجلی فیس میں اضافے کی تجویز، سیاسی رہنماؤں نے کیا اعتراض

MLA PULWAMA WAHEED PARRA
KASHMIR ELECTRICITY TARIFF
POWER TARIFF HIKE IN KASHMIR
کشمیر بجلی فیس اضافہ
WAHEED PARRA ON ELECTRICITY TARIFF

