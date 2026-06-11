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سدھرا انہدامی معاملہ: 20 دن گزر جانے کے باوجود تحقیقاتی کمیٹیوں نے حکومت کو رپورٹ پیش نہیں کی
انہدامی کارروائی کی 'اصلیت' معلوم کرنے کیلیے دو کمیٹیاں تشکیل دی گئیں، جنہیں سات دن کے اندر رپورٹ جمع کرنے کو کہا گیا تھا۔
Published : June 11, 2026 at 8:40 PM IST
سرینگر: جموں کے رائیکا بندی علاقے میں قبائلیوں کے مکانات مسمار کیے جانے کے واقعے کو 20 سے زائد دن گزر چکے ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے تشکیل دی گئی دو تحقیقاتی کمیٹیاں اب تک اپنی رپورٹ پیش نہیں کر سکیں، حالانکہ انہیں سات دن کے اندر رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت دی گئی تھی۔
منتخب حکومت نے 19 مئی کو سدھرا کے رائیکا بندی علاقے میں گجر خاندانوں کے مکانات کی مسماری اور بے دخلی کے معاملے کی تحقیقات کے لیے 20 اور 22 مئی کو حقائق معلوم کرنے کے لیے دو کمیٹیاں تشکیل دی تھیں۔ دونوں کمیٹیوں کو سات دن کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرنے کی مہلت دی گئی تھی۔
کمیٹی کے ایک افسر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ رپورٹ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے۔ افسر کے مطابق: "کمیٹی نے محکمہ جنگلات سے بعض معلومات طلب کی تھیں، جو اب تک فراہم نہیں کی گئیں۔ ہم نے انہیں دوبارہ خط لکھا ہے اور مطلوبہ معلومات کا انتظار کر رہے ہیں۔" تاہم افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کی۔
پہلی کمیٹی حکومت کے محکمہ قبائلی امور کے کمشنر سیکریٹری پرسنا راماسوامی جی نے تشکیل دی تھی۔ اس کمیٹی کی سربراہی ڈائریکٹر محکمہ قبائلی امور ممتاز علی کر رہے ہیں جبکہ تین دیگر افسران بھی اس میں شامل ہیں۔ کمیٹی کو سات دن کے اندر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔
اس کمیٹی کو یہ جانچنے کا کام سونپا گیا تھا کہ آیا رائیکا بندی میں قبائلی خاندانوں کے مکانات کی مسماری کے دوران فاریسٹ رائٹس ایکٹ 2006 کی کسی شق کی خلاف ورزی ہوئی یا نہیں۔
دوسری کمیٹی محکمہ جنگلات کی کمشنر سیکریٹری شیتل نندا نے تشکیل دی تھی۔ اس کمیٹی کی سربراہی سینئر افسر راجندر سنگھ تارا کر رہے ہیں جبکہ ایڈیشنل کمشنر ریونیو (اے سی آر) جموں اور ڈویژنل فاریسٹ آفیسر (ڈی ایف او) جموں اس کے ارکان ہیں۔ اس کمیٹی کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ حکم نامے کے اجرا کے سات ورکنگ دنوں کے اندر اپنی حقائق پر مبنی رپورٹ پیش کرے۔
جموں کے مضافاتی علاقے میں تقریباً 40 مکانات کی مسماری پر حکومت، کشمیر کی اپوزیشن جماعتوں، قبائلی کارکنوں اور مختلف سماجی حلقوں نے شدید ردعمل ظاہر کیا تھا، جبکہ بھارتیہ جنتا پارٹی اس معاملے میں الگ موقف رکھتی تھی۔
'فاریسٹ رائٹس کی خلاف ورزی'
وزیر برائے جنگلات و قبائلی امور جاوید رانا نے انہدامی کارروائی کے بعد رائیکا بندی کے دورے کے دوران صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ مکانات کی مسماری کے دوران فاریسٹ رائٹس ایکٹ کی ’’کھلی خلاف ورزی‘‘ کی گئی۔
انہوں نے کہا تھا کہ حکومت نے یہ معلوم کرنے کے لیے دو کمیٹیاں تشکیل دی ہیں کہ انہدامی کارروائی کا حکم کس نے دیا تھا۔ ان کے مطابق، "نہ لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ، نہ بیوروکریسی اور نہ ہی محکمہ ریونیو نے مکانات گرانے کا حکم دیا تھا۔"
جموں و کشمیر میں فاریسٹ رائٹس ایکٹ (FRA) سال 2020 میں نافذ کیا گیا تھا، جو آرٹیکل 370 کی منسوخی کے ایک سال بعد اور ملک بھر میں اس قانون کے نفاذ کے 14 سال بعد عمل میں آیا۔ یہ قانون قبائلی برادریوں کو جنگلاتی علاقوں سے بے دخلی کے خلاف قانونی تحفظ فراہم کرتا ہے، بشرطیکہ انہوں نے انفرادی یا اجتماعی حقوق کا دعویٰ کر رکھا ہو۔
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