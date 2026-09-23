ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اننت ناگ میں دس دنوں میں 20 گرفتار، بھاری مقدار میں منشیات برآمد
اننت ناگ پولیس نے تین عادی جرائم میں ملوث افراد کے خلاف پی آئی ٹی۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت کارروائی کی۔
Published : September 23, 2026 at 10:13 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) منشیات کی اسمگلنگ اور نشہ آور اشیاء کے استعمال کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کو مزید تیز کرتے ہوئے اننت ناگ پولیس نے 14 سے 23 ستمبر کے درمیان مختلف کارروائیوں کے دوران 20 مبینہ منشیات فروشوں کو گرفتار کیا، جبکہ ان کے قبضے سے ہیروئن، چرس اور گانجا برآمد کیا گیا۔ پولیس کے مطابق اس مدت کے دوران ضلع بھر میں کی گئی مختلف کارروائیوں میں تقریباً 4 گرام ہیروئن، 304.21 گرام چرس اور 3.475 کلو گرام گانجا برآمد کیا گیا۔
23 ستمبر کو پولیس نے دو الگ الگ کارروائیوں میں چار مبینہ منشیات فروشوں کو گرفتار کیا۔ سرنل میں گرفتار دو افراد کے قبضے سے 2،2 گرام ہیروئن جبکہ جی بی خلیل نائنہ سنگم میں گرفتار دو افراد کے قبضے سے تقریباً 147 گرام چرس برآمد کی گئی۔ 22 ستمبر کو پولیس نے مٹن چوک سے ایک منشیات فروش کو گرفتار کرکے اس کے قبضے سے چرس برآمد کی، جبکہ 21 ستمبر کو اشاجی پورہ میں ایک شخص کو گرفتار کرکے اس کے قبضے سے 3 گرام چرس اور 357 گرام گانجا برآمد کیا گیا۔
19 ستمبر کو سب سے بڑی کارروائی کے دوران اننت ناگ پولیس نے مختلف مقامات پر سات منشیات فروشوں کو گرفتار کیا اور ان کے قبضے سے مجموعی طور پر 3.118 کلو گرام گانجا اور 55 گرام چرس برآمد کی۔ یہ گرفتاریاں سری گفوارہ، سرنل اور سنگم علاقوں میں عمل میں لائی گئیں۔ 18 ستمبر کو دو الگ الگ مقدمات میں مزید تین منشیات فروش گرفتار کیے گئے، جن کے قبضے سے 84.6 گرام چرس نما مادہ برآمد ہوا، جبکہ 17 ستمبر کو نئی بستی کھنہ بل میں دو افراد کو گرفتار کرکے 10.31 گرام چرس برآمد کی گئی۔
اس سے قبل 14 ستمبر کو بائی پاس لائبریری اننت ناگ کے قریب ایک منشیات فروش کو گرفتار کرکے اس کے قبضے سے 4.30 گرام چرس برآمد کی گئی تھی۔ اسی مدت کے دوران اننت ناگ پولیس نے تین عادی اور بار بار منشیات کے جرائم میں ملوث افراد کے خلاف پی آئی ٹی۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت کارروائی بھی کی۔ پیر آصف رشید کو 22 ستمبر، مشتاق احمد وانی کو 19 ستمبر اور خورشید احمد راتھر کو 16 ستمبر کو مذکورہ قانون کے تحت حراست میں لیا گیا۔
یہ بھی پڑھیں: "اگر لوگوں کا انتخابات پر اعتماد ختم ہو جائے تو جمہوریت میں کیا بچے گا؟" جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا سوال
پولیس نے ادھم پور میں درج ایک این ڈی پی ایس مقدمے میں مطلوب ایک مفرور شخص کو بھی گرفتار کیا، جبکہ بون دیالگام کراسنگ پر 21 شراب کی بوتلیں رکھنے کے الزام میں دو افراد کو بھی حراست میں لیا گیا۔ اننت ناگ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ مسلسل کارروائیاں منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث نیٹ ورک اور عادی منشیات فروشوں کو نشانہ بنانے اور ضلع کو منشیات سے پاک بنانے کی کوششوں کا حصہ ہیں۔