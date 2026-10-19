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جموں و کشمیر بورڈ امتحانات کا آغاز، 2.7 لاکھ طلبہ لے رہے ہیں حصہ، دسویں کے پرچے آج سے شروع
سکینہ اتو نے طلبہ کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ اپنی تیاری پر بھروسہ رکھیں اور امتحانات کے دوران پرسکون رہیں۔
Published : October 19, 2026 at 10:09 AM IST
سرینگر: کشمیر و جموں کے سرمائی زون کے علاقوں میں دسویں جماعت کے امتحانات کا آغاز آج پیر سے ہو رہا ہے۔ جس کے بعد بارہویں جماعت کے امتحانات 21 اکتوبر سے اور گیارہویں جماعت کے امتحانات 29 اکتوبر سے شروع ہوں گے۔ قابل ذکر ہے کہ جموں و کشمیر بورڈ امتحانات میں تقریباً 2.7 لاکھ طلبہ شرکت کر رہے ہیں۔
وزیرِ تعلیم سکینہ اتو نے امتحانات میں شامل ہونے والے طلبہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور ان پر زور دیا ہے کہ وہ پورے اعتماد، بہترین تیاری اور مثبت ذہن کے ساتھ امتحانات میں حصہ لیں۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر جاری کردہ ایک پیغام میں سکینہ اتو نے کہا کہ جموں و کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن (جے کے بی او ایس ای) نے امتحانات کے پرامن اور خوش اسلوب انعقاد کے لیے تمام ضروری تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔
سکینہ اتو نے طلبہ کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ اپنی تیاری پر بھروسہ رکھیں اور امتحانات کے دوران پرسکون رہیں۔ انہوں نے طلبہ کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے وقت کا درست استعمال کریں اور پورے اعتماد کے ساتھ ہر پرچے کو حل کریں۔
انہوں نے والدین سے بھی اپیل کی کہ وہ گھر پر بچوں کو سازگار اور حمایتی ماحول فراہم کریں اور امتحانات کے دوران ان پر غیر ضروری دباؤ ڈالنے سے گریز کریں۔
وزیرِ تعلیم نے کہا کہ والدین اپنے بچوں کا ساتھ دیتے ہوئے صبر اور سمجھداری کا مظاہرہ کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بچوں کی جسمانی اور ذہنی صحت سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔
انہوں نے امتحانی مراکز کے سپرنٹنڈنٹس اور عملے پر بھی زور دیا کہ وہ تمام امتحانات کے منصفانہ اور شفاف انعقاد کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے امتحانی عمل کے دوران ڈسپلن، غیر جانبداری اور شفافیت کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔
سکینہ اتو نے بتایا کہ شکایات کے ازالے اور جوابدہی کو یقینی بنانے کے لیے، جے اینڈ کے بورڈ نے امتحانات سے متعلق معاملات کے لیے ایک گریوینس اینڈ مانیٹرنگ سیل (شکایات اور نگرانی کا سیل) قائم کیا ہے۔
طلبہ، والدین اور دیگر متعلقہ افراد کسی بھی قسم کی مدد اور شکایات کے بروقت حل کے لیے کشمیر اور جموں ڈویژن کے مقرر کردہ دفاتر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔
کشمیر ڈویژن کے لیے، وہ jsexamskd.jkbose@jk.gov.in پر ای میل کر سکتے ہیں یا 0194-3186762 پر فون کر سکتے ہیں۔ جموں ڈویژن کے لیے، وہ jsexamsjd.jkbose@jk.gov.in پر ای میل کر سکتے ہیں یا 0191-2585732 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔
یہ امتحانات کشمیر اور جموں کے سرمائی زون کے علاقوں کے طلبہ کے لیے منعقد کیے جا رہے ہیں، اور بورڈ کا مقصد امتحانات کے نظم و ضبط کو برقرار رکھنا اور تمام امیدواروں کو ایک منصفانہ ماحول فراہم کرنا ہے۔
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