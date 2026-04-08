امریکہ-ایران جنگ بندی پر پوری وادیٔ کشمیر میں جشن کا ماحول، عوام نے تقسیم کیں مٹھائیاں
وادی کشمیر میں لوگوں نے 'جنگ بندی' کا خیر مقدم کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل کر جشن منایا اور ایک دوسرے کو میٹھائیاں تقسیم کیں۔
Published : April 8, 2026 at 12:13 PM IST|
Updated : April 8, 2026 at 12:33 PM IST
گانگوہ پلوامہ، جموں وکشمیر: امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری شدید کشیدگی میں کمی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دو ہفتوں کی جنگ بندی کے اعلان کے بعد وادیٔ کشمیر کے مختلف علاقوں میں لوگوں نے راحت کی سانس لی اور خوشی کا اظہار کیا۔
خصوصی طور پر وادیٔ کشمیر کے شیعہ اکثریتی علاقوں میں لوگوں نے جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے اجتماعات منعقد کیے، اس موقع پر دعائیہ مجالس کا اہتمام کیا گیا اور امن کے حق میں نعرے بلند کیے گئے۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں اگر کوئی بھی بڑی جنگ ہوتی تو جنگ کے اثرات پوری دنیا پر پڑتے، اس لیے جنگ بندی کا اعلان عالمی امن کے لیے مثبت قدم ہے۔
گنگو پلوامہ میں منائی گئیں خوشیاں
ادھر ضلع پلوامہ کے گنگو علاقے میں بھی شہریوں نے جنگ بندی کی خبر سامنے آنے کے بعد خوشی منائی۔ مقامی باشندوں نے سڑکوں پر جمع ہو کر ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور عالمی سطح پر امن و استحکام کی دعا کی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی سے خطے میں بے چینی پیدا ہوگئی تھی اور ممکنہ جنگ کے خدشات نے عام عوام کو فکرمند کر رکھا تھا۔
سرینگر میں بھی پٹاخے پھوڑنے کے ساتھ جشن کا سماں
دوسری جانب امریکہ اور ایران کی جانب سے دو ہفتے کی جنگ بندی کے اعلان کے بعد پوری وادیٔ کشمیر کی طرح سرینگر میں بھی منگل کو لوگوں نے پٹاخے پھوڑنے کے ساتھ جشن کا سماں باندھا اور اسے ایران کی 'فتح' قرار دیا۔ یہاں شیعہ اکثریتی علاقوں میں لوگوں نے مقتول آیت اللہ علی خامنہ ای کی تصویریں اٹھا رکھی تھیں۔ وہ سڑکوں پر اکٹھے ہوئے اور ایران پر بمباری اور حملوں کو روکنے کا جشن منانے کا جشن منایا۔
نوجوانوں نے ایران کی ’جیت‘ کا جشن منایا
’جیت ہماری انشاء اللہ‘ اور ’اللہ اکبر‘ اور ’مجتبیٰ کے نام پر جان بھی قربان ہیں‘ کے نعرے لگاتے ہوئے نئے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ ای کا حوالہ دیتے ہوئے نوجوانوں نے ایران کی ’جیت‘ کا جشن منانے کے لیے سڑکوں پر پٹاخے برسائے۔ قبل ازیں، جموں و کشمیر اور لداخ کے دو مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں سینکڑوں لوگ 28 فروری کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کے قتل کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ تب سے، جموں و کشمیر اور لداخ کے لوگوں نے ایران کو عطیہ میں سونا اور کاروں سمیت اپنی قیمتی چیزیں پیش کیں۔
بڈگام اور وادی کے دیگر علاقوں کی شیعہ آبادی میں خوشی کی لہر
جیسے ہی جنگ بندی کا اعلان کیا گیا، بڈگام اور وادی کے دیگر علاقوں میں شیعہ آبادی خوشی سے جھوم اٹھی اور اسے ایران کی 'فتح' قرار دیا۔ بانڈی پورہ سونواری سے جاوید حسین نے مسلمانوں سے شکرانے کی دعا مانگتے ہوئے کہا کہ "ہم ایران کے بہادر لوگوں کو ان کی بہادری اور جرأت پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ 40 دن کی لڑائی کے بعد برائی پر اچھائی کی فتح ہے۔ یہ دن دیکھنا بہت خوشی کی بات ہے۔"
لداخ میں بھی بڑے پیمانے پر جشن دیکھا گیا
کئی مقامات پر لوگوں کے جمع ہونے کی ویڈیوز میں لوگوں کو ایران کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ لداخ میں جس ریاست نے ایران کے لیے بڑی ریلیاں اور چندہ مہم دیکھی، یہاں لوگوں نے جنگ بندی کو ایران اور اس کے اتحادیوں کے لیے 'بڑی جیت' کے طور پر جشن منایا گیا۔
دس نکاتی تجویز پر بات چیت کو قبول کرنا ایران کی جیت کے مماثل
کارگل کے ایک ممتاز کارکن اور شیعہ رہنما سجاد کرگیلی نے کہا کہ "یہ ایران اور اسلامی مزاحمتی محاذ کے لیے ایک بڑی جیت ہے جو امریکہ اور اسرائیل کے خلاف لڑ رہے تھے۔ ان کی حکومت کی تبدیلی یا ایران کے میزائل پروگرام کو تباہ کرنا ناکام ہو گیا ہے اور انہوں نے جنگ بندی کی دس نکاتی تجویز پر بات چیت کو قبول کرتے ہوئے ایران کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں"۔