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13جولائی مذہبی نہیں ظلم کے خلاف تحریک تھی، شہداء کو ہمیشہ خراج عقیدت پیش کریں گے: عمرعبداللہ
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے امید ظاہر کی کہ آئندہ مزار شہداء پر جاکر شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے دیا جائے گا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 13, 2026 at 5:00 PM IST
سرینگر: 13 جولائی کے موقع پر سیاسی رہنماؤں کو مزارِ شہداء جانے سے روکنے اور پابندیاں عائد کرنے کو 'افسوسناک' قرار دیتے ہوئے جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا: "رکاوٹیں، پابندیاں اور سیکورٹی بندوبست 1931 کے شہداء کی قربانیوں کو کبھی مٹا نہیں سکتے۔"
ان باتوں کا اظہار نیشنل کانفرنس کے نائب صدر دفتر نوائے صبح، سرینگر میں پیر کے روز 13 جولائی کے شہداء کو گلباری کے ذریعے خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد گزشتہ برس عمر عبداللہ نے سرینگر کے خواجہ بازار، نوہٹہ میں واقع مزار شہداء جانے کی کوشش کی اور دیوار پھلانگنے کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی، تاہم اس بار این سی نے اپنے صدر دفتر میں ہی 13جولائی 1931کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔
صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا:"جن لوگوں نے مزارِ شہداء کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا، وہ جموں و کشمیر کی تاریخ کو سمجھنے میں ناکام رہے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کے خلاف اور جموں و کشمیر کے وقار کے تحفظ کے لیے قربانیاں دیں، آج انہیں خراج عقیدت پیش کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ مزارِ شہداء کو بند کرنے کا فیصلہ کرنے والوں کو پہلے جموں و کشمیر کی تاریخ پڑھنی چاہیے تھی۔"
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 13 جولائی 1931 کے واقعات کو مذہبی عینک سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ "وہ کوئی مذہبی لڑائی نہیں تھی بلکہ ظلم کے خلاف، جمہوریت کے حق میں ایک جدوجہد تھی۔ آج اسے ایک مختلف رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔"
عمر عبداللہ نے کہا کہ انتظامیہ نے بلاوجہ پابندیاں عائد کیں، حالانکہ مزارِ شہداء پر خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے بہت کم لوگ جانے والے تھے۔ انہوں نے کہا: "میرے خیال میں وہاں 150 سے زیادہ لوگ نہیں جاتے، لیکن اس کے باوجود اسے ایک خطرہ سمجھا گیا۔ یہ خود اس دعوے کی نفی کرتا ہے کہ یہاں سب کچھ معمول کے مطابق ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ جموں و کشمیر میں پابندیاں نافذ کرنے والے ہمیشہ یہاں نہیں رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا: "آج جن لوگوں نے ہمیں مزارِ شہداء جانے سے روکا ہے، وہ یہاں عارضی طور پر ہیں۔ جموں و کشمیر کے لوگ ہمیشہ یہاں رہیں گے۔ اگر آج نہیں تو کل یا پرسوں، ہم ضرور مزارِ شہداء جائیں گے اور اپنے شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کریں گے۔"
وزیر اعلیٰ نے موجودہ صورتحال پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اس نوعیت کی پابندیاں ماضی میں امرناتھ یاترا کے دوران بھی عائد نہیں کی جاتی تھیں۔ انہوں نے کہا: "ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے کہ سب کچھ معمول کے مطابق ہے، لیکن زمینی حقیقت کچھ اور ہے۔ پہلے یاترا کے دوران ایسی پابندیاں کبھی نہیں لگائی گئیں، آج یہ سب کیا جا رہا ہے۔"
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