ترال میں معروف صوفی شاعر رجب حامد کا اٹھارواں یوم وصال منایا گیا
Published : April 2, 2026 at 8:55 PM IST
ترال:(شبیر بھٹ) وادی کشمیر کے معروف شاعر صوفی شاعر رجب حامد کا اٹھارواں یوم وصال آج ستورہ ترال میں انتہائی عقیدت واحترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقعے پر وادی کے قرب وجوار سے آئے ہوئے سینکڑوں عقیدت مندوں نے صوفی شاعر کے مزار پر حاضری دی اور خراج عقیدت پیش کیا۔
اس موقعے پر رقت یوم وصال کے دوران حسب روایت عقیدت مندوں طرف سے درود و اذکار اور نعت و مناجات کی مجالس آراستہ کی گئیں۔ وہیں ساز و سماع کی محفلیں بھی سجائی گئیں، جن میں وادی کے کئی فنکاروں نے رجب حامد کا کلام گاکر مرحوم شاعر کو اپنے اپنے انداز سے خراج تحسین پیش کیا۔
وادی کے قرب وجوار سے آئے ہوئے عقیدت مندوں کے لیے لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا۔ تاہم اس معروف صوفی شاعر کے عقیدت مندوں نے اکیڈمی اور فن وادب کی خدمت کرنے والے اداروں کی جانب سے اتنے بڑے شاعر کی پزیرائی نہ کرنے پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ ایک عقیدت مند بشیر احمد لون نے بتایا کہ سرکاری سطح پر صوفی ازم کو پروان چڑھانے کے لیے دعوے تو کیے جاتے ہیں لیکن رجب صاحب مرحوم کے لیے کچھ نہیں کیا گیا ہے جو کہ حکومتی دعووں کی قلعی کھول دیتی ہے۔ نہ ہی یہاں سولر لائٹس کا انتظام ہے اور نہ ہی یہاں مزید بیت الخلاء تعمیر کیے گیے ہیں۔
میڈیا سے بات کرتے ہوئے رجب حامد کے جانشین ندیم الطاف کا کہنا تھا کہ اصل میں یہ دن ہر سال دو اپریل کو منایا جاتا ہے، تاہم امسال رمضان المبارک کے پیش نطر آج یہ دن منایا جا رہا ہے جس میں وادی کے قرب وجوار سے عقیدت مند بڑی تعداد میں شامل ہوئے ہیں اور رجب حامد کو یاد کیا۔
ندیم الطاف کے مطابق صوفیت کی طرف نوجوانوں کا رجحان بڑھا ہے کیونکہ صوفیت یکسانیت پر زور دے رہا ہے جو کہ اصل اسلام ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سرکار اور کلچرل اداروں کی جانب سےسرد مہری کے بعد اب انھوں نے کلیات رجب حامد کو اپنے خرچے پر شائع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور آئندہ ہفتے اب وہ منظر عام پر آئے گا۔